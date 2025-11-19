ETV Bharat / state

ETV भारत की खबर का बड़ा असर, दत्तक पुत्र बसंत पंडो से मिलेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

सरगुजा : ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है. राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बसंत पंडो अब राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकेंगे. जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है. ईटीवी भारत ने प्रमुखता से यह खबर प्रकाशित की थी. इस समाचार के माध्यम से बसंत पंडो की जानकारी मिली, जिसके बाद सरगुजा प्रशासन ने सूरजपुर जिला प्रशासन से जानकारी ली और अब महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से दत्तक पुत्र बसंत पंडो मुलाकात कर सकेंगे.

क्या है बसंत पंडो की कहानी ?: दरअसल जब अंबिकापुर में राष्ट्रपति के आगमन की सूचना मिली तो ईटीवी भारत की टीम उस गांव में पहुंची, जहां 73 साल पहले साल 1952 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रासाद गये थे. वहां उन्होंने पंडो जनजाति को गोद ले लिया था और उस दौरान जिस आठ वर्ष के बच्चे को राष्ट्रपति ने गोद में बिठाया था, हम उस बच्चे को खोजते हुए पहुंच गये. आज वो बच्चा 80 वर्ष का हो चुका है. ईटीवी भारत से बात करते हुए उसने 73 साल पुराना किस्सा बताया और राष्ट्रपति के आगमन पर उत्साहित होकर उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी.