ETV भारत की खबर का बड़ा असर, दत्तक पुत्र बसंत पंडो से मिलेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

ETV भारत की खबर का बड़ा असर, दत्तक पुत्र बसंत पंडो से मिलेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

सरगुजा में ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

President Adopted Son Basant Pando
राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बसंत पंडो (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 19, 2025 at 6:23 PM IST

सरगुजा : ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है. राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बसंत पंडो अब राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकेंगे. जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है. ईटीवी भारत ने प्रमुखता से यह खबर प्रकाशित की थी. इस समाचार के माध्यम से बसंत पंडो की जानकारी मिली, जिसके बाद सरगुजा प्रशासन ने सूरजपुर जिला प्रशासन से जानकारी ली और अब महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से दत्तक पुत्र बसंत पंडो मुलाकात कर सकेंगे.

क्या है बसंत पंडो की कहानी ?: दरअसल जब अंबिकापुर में राष्ट्रपति के आगमन की सूचना मिली तो ईटीवी भारत की टीम उस गांव में पहुंची, जहां 73 साल पहले साल 1952 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रासाद गये थे. वहां उन्होंने पंडो जनजाति को गोद ले लिया था और उस दौरान जिस आठ वर्ष के बच्चे को राष्ट्रपति ने गोद में बिठाया था, हम उस बच्चे को खोजते हुए पहुंच गये. आज वो बच्चा 80 वर्ष का हो चुका है. ईटीवी भारत से बात करते हुए उसने 73 साल पुराना किस्सा बताया और राष्ट्रपति के आगमन पर उत्साहित होकर उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी.

सरगुजा में ईटीवी भारत की खबर का असर (ETV BHARAT)

ईटीवी भारत की खबर का असर: ईटीवी भारत की खबर के बाद प्रशासन ने उस पर संज्ञान लिया. अपर कलेक्टर और आयोजन के नोडल अधिकारी सुनील नायक ने बताया कि " देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद जी के द्वारा बसंत पंडो को गोद लेने का समाचार हमको मिला. हमने जिला प्रशासन सूरजपुर से इसका वेरिफिकेशन भी कराया और महामहिम राष्ट्रपति महोदया हम सबके बीच में होंगी तो उस कार्यक्रम में बसंत पंडो का भी मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है.''

President Adopted Son Basant Pando
राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बसंत पंडो (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री ने लिया संज्ञान: संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने भी ये कहा कि बसंत पंडो से महामहिम की मुलाकात करने के प्रयास किये जा रहे हैं. प्रोटोकॉल राष्ट्रपति भवन से ही तय होता है." बहरहाल अपर कलेक्टर ने प्रोटोकॉल की पुष्टि कर दी है और अब बसंत दोबारा राष्ट्रपति से मिल सकेंगे.

Photograph of Former President Dr Rajendra Prasad
पूर्व राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद की फोटो (ETV BHARAT)

कहानी बसंत पंडो की: देश के पहले राष्ट्रपति ने लिया था इनको गोद, डॉ राजेंद्र प्रसाद ने किया था नामकरण

छत्तीसगढ़ में संपूर्णता अभियान, पंडो जनजाति को मिल रहा लाभ, जानिए

PRESIDENT DROUPADI MURMU
BASANT PANDO
राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बसंत पंडो
पूर्व राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद
ETV BHARAT NEWS IMPACT

