खबर का असर: फरीदाबाद के लोगों मिली जाम से मुक्ति, खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने लिया संज्ञान, स्थानीय लोगों बोले- 'धन्यवाद'
एक बार फिर से ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. फरीदाबाद में लोगों को जाम से निजात मिली है. क्राइम में कमी आई.
Published : April 30, 2026 at 3:01 PM IST
फरीदाबाद: एक बार फिर से ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. हमारी टीम ने फरीदाबाद नए पुल पर भयंकर जाम की समस्या को प्रमुखता से दिखाया. जहां लोग रोजारना 2 से 4 घंटे जाम में फंसते थे. 17 मार्च को ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रकाशित किया था. खबर प्रकाशन के बाद प्रशासन ने मामले में संज्ञान लिया और सेक्टर 31 के रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया. जिससे रॉन्ग साइड से आने वाले वाहनों पर लगाम लगा और लोगों को भयंकर जाम से राहत मिली. अब स्थानीय लोगों ने ईटीवी भारत का धन्यवाद किया है.
ईटीवी भारत की खबर असर, लोगों को जाम से मिली राहत: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सेक्टर 37 के आरडब्ल्यूए प्रेजिडेंट ग्रुप कैप्टन आईबी शर्मा ने बताया कि "सबसे पहले मैं आपके चैनल ईटीवी भारत को धन्यवाद देता हूं कि आपने खबर चलाई और जाम की समस्या दिखाई. ये जेनुइन प्रॉब्लम थी. जिसके बाद प्रशासन ने और हमने इस मामले में संज्ञान लिया. हमने देखा कि जाम की असल वजह क्या है, तो जाना के असल वजह सेक्टर-37 से निकलने वाला रोड था. जहां पर भारी संख्या में लोग रॉन्ग साइड से जाते थे. जिसकी वजह से नए पुल पर जाम लग जाता था. जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया और सेक्टर-37 के कट को ब्लॉक कर दिया"
क्राइम की घटनाओं में भी आई कमी: आईबी शर्मा ने बताया कि "कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं. जिनकी लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बस इसी रूट से दिन में चार से पांच बार आती-जाती थी. जिस वजह से भयंकर जाम लग जाता था. इसके अलावा जाम का फायदा उठाकर यहां पर छीना झपटी भी होती थी, मोबाइल स्नैचिंग होती थी. जब से सेक्टर-37 वाला कट बंद हुआ है. उसके बाद से यहां पर घटनाएं भी 0% हो गई है. यहां पर अब लूट झपटमार चोरी की घटनाएं नहीं हुई है, इसका श्रेय आपके चैनल ईटीवी भारत को जाता है और ईटीवी भारत के खबर दिखाने के बाद ही प्रशासन ने संज्ञान लिया और इसी की वजह से अब सेक्टर-37 के लोग भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं."
स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस: वहीं स्थानीय युवक विशाल ने बताया कि "मैंने आपकी खबर देखी थी. आपने जाम की खबर दिखाई थी. उससे पहले जाम लगता था, लेकिन अब जाम नहीं लगता है. अब बिल्कुल रास्ता स्मूथ है क्योंकि आगे जो सेक्टर-37 में कट बना हुआ था. जहां से रॉन्ग साइड की गाड़ियां आती थी. अब उस कट को बंद कर दिया गया है. जिस वजह से अब जाम नहीं लगता है."
सेक्टर-37 के कट को बंद किया गया: नए पुल के ट्रैफिक पुलिस के (ZO) जोन इंचार्ज नरेश ने बताया कि "पहले यहां जाम की समस्या थी और अपने खबर भी दिखाई थी. इस दौरान हमारे ट्रैफिक पुलिस ने बताया था कि यहां पर भयंकर जाम की समस्या है और उसको हम जल्द दूर करेंगे. इसके बाद ये मामला हमारे अधिकारियों के पास ही पहुंचा. उन्होंने इस विषय पर संज्ञान लिया और सेक्टर 37 RWA के प्रधान आईबी शर्मा से बातचीत की उसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए सेक्टर-37 के कट को बंद कर दिया गया. जहां से रोज हजारों की संख्या में लोग रॉन्ग साइड से जाते थे. जिसकी वजह से जाम लगता था. अब उस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है. जिसके बाद अब जाम की समस्या समाप्त हो गई है."
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