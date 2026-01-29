खबर का असर : गैस किट एंबुलेंस पर गिरी गाज, जांच टीम गठित
नागौर के मातृ-शिशु स्वास्थ्य केंद्र में जननी सुरक्षा योजना की एंबुलेंस में भ्रष्टाचार उजागर. हरकत में आया प्रशासन. दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी...
नागौर: जिले के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में जननी सुरक्षा योजना के तहत चल रही एंबुलेंसों में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही का पर्दाफाश होने के बाद अब प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है. ईटीवी भारत के इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है. मुनाफे के चक्कर में गर्भवती महिलाओं और नवजातों की जान जोखिम में डालकर अवैध गैस किट (LPG) पर दौड़ रही एंबुलेंस के मामले को गंभीरता से लेते हुए अब दोषियों के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी गई है.
जांच कमेटी करेगी वाहनों की फिटनेस और उपकरणों की पड़ताल : खबर के व्यापक असर के बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से एक उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन किया है. इस टीम में डॉक्टर शैलेंद्र लामरोड, डॉक्टर विकास चौधरी और डॉक्टर रामस्वरूप सांखला को शामिल किया गया है.
यह समिति अस्पताल में संचालित सभी एंबुलेंस की भौतिक जांच करेगी, जिसमें वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर, उनकी फिटनेस वैधता और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनमें मौजूद जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता जांची जाएगी. जांच टीम यह भी सुनिश्चित करेगी कि मरीजों को ले जाने वाले इन वाहनों में ऑक्सीजन सिलेंडर और फर्स्ट ऐड किट जैसे मानक उपकरण क्रियाशील अवस्था में हैं या नहीं.
लापरवाह ठेकेदारों और चालकों पर गिरेगी गाज : इस पूरे मामले में केवल वाहनों की स्थिति ही नहीं, बल्कि उन्हें चलाने वाले चालकों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस की भी गहराई से जांच की जाएगी. प्रशासन ने संबंधित ठेकेदार को सख्त लहजे में चेतावनी जारी करते हुए एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच टीम की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होते ही इसे उच्च स्तर पर भेजा जाएगा.
किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन या भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है, तो संबंधित एजेंसी का टेंडर निरस्त करने के साथ-साथ उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. प्रशासन के इस रुख से साफ है कि अब सुरक्षा मानकों के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.