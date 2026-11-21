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खैरागढ़ में ईटीवी भारत की खबर का असर, सरईपतेरा उप स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ वर्कर्स की हुई तैनाती, मरीजों का हो सकेगा इलाज

खैरागढ़ सरईपतेरा अस्पताल ( ETV BHARAT )

खैरागढ़: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में ETV भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है. वनांचल क्षेत्र में मरीजों की परेशानी के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र सरईपतेरा में 2 कर्मचारियों की पदस्थापना का आदेश जारी किया गया है. मामला साल्हेवारा के ग्राम पंचायत सरईपतेरा में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का है.

12 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा था