खैरागढ़ में ईटीवी भारत की खबर का असर, सरईपतेरा उप स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ वर्कर्स की हुई तैनाती, मरीजों का हो सकेगा इलाज
स्थाई स्टाफ नहीं होने से खैरागढ़ के सरईपतेरा हेल्थ सेंटर में मरीजों को परेशानी होती थी. अब कर्मचारियों की तैनाती से मरीजों को फायदा होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 9:41 PM IST
खैरागढ़: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में ETV भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है. वनांचल क्षेत्र में मरीजों की परेशानी के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र सरईपतेरा में 2 कर्मचारियों की पदस्थापना का आदेश जारी किया गया है. मामला साल्हेवारा के ग्राम पंचायत सरईपतेरा में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का है.
12 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा था
सरईपतेरा उप स्वास्थ्य केंद्र में स्थाई स्टाफ नहीं होने के कारण पिछले दो माह से ताला लटका था. इससे ग्रामीणों को सामान्य उपचार के लिए भी 12 किलोमीटर दूर साल्हेवारा जाना पड़ रहा था. इस परेशानी से जुड़ी खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रसारित किया था. खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र में दो कर्मचारियों की पदस्थापना का आदेश जारी किया है.
कर्मचारियों की स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टिंग
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सरईपतेरा उप स्वास्थ्य केंद्र में पूर्व में पदस्थ ANM कर्मचारी कविता मानिकपुरी को डीएमएफ फंड से दोबारा तैनात किया गया है. वर्तमान में ग्राम अमलीडीह कला उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक दिनेश पोर्ते को भी सरईपतेरा उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ करने के निर्देश दिए गए हैं.
मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि सरईपतेरा उप स्वास्थ्य केंद्र पिछले दो माह से बंद है. तत्काल मामले में संज्ञान लेते हुए कर्मचारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं. बाकी जिन उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी है, वहां भी जल्द नियुक्तियां कर रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी.- डॉ. अनिल शुक्ला, सीएमएचओ, खैरागढ़
सरईपतेरा स्वास्थ्य केंद्र में अब दो कर्मचारियों की पदस्थापना के आदेश के बाद ग्रामीणों को अपने गांव में ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी है.