खबर का असर: 10 महीने से अधूरे पड़े हांसी-तोशाम रोड का निर्माण शुरू, स्थानीय लोग बोले- 'धन्यवाद ईटीवी भारत'
एक बार फिर से ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. 10 महीने से अधूरे पड़े हांसी-तोशाम रोड का निर्माण शुरू हो गया है.
Published : July 8, 2026 at 2:08 PM IST
हांसी: करीब 6 महीने से हांसी तोशाम रोड का निर्माण अधर में लटका था. स्थानीय लोग लगातार धूल, कीचड़ और टूटी सड़क से जूझ रहे थे. शिकायत के बाद भी जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी. ऐसे में ईटीवी भारत ने मामले को प्रमुखता से उठाया और खबर को प्रकाशित किया. जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया. अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया है.
हांसी तोशाम रोड का निर्माण शुरू: सड़क निर्माण शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और ईटीवी भारत का आभार जताया और कहा "ईटीवी भारत ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया. जिसके बाद संबंधित विभाग हरकत में आया और सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया गया. इसके लिए ईटीवी भारत का धन्यवाद." लोक निर्माण विभाग के एसडीओ सौरव चौहान ने बताया कि "सड़क निर्माण शुरू हो गया है. जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा."
लोगों को हो रही थी परेशानी: बता दें कि हांसी-तोशाम रोड को नया बनाने के लिए करीब आठ महीने पहले तोड़ दिया गया था. वर्षों से जर्जर हालत में पड़ी इस सड़क के निर्माण से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन सड़क तोड़ने के बाद निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया. इसके चलते राहगीरों और वाहन चालकों को लंबे समय तक भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. सड़क पर धूल, मिट्टी और रोड़ों के कारण पैदल यात्रियों, बाइक सवारों और अन्य वाहन चालकों को रोजाना दिक्कतें झेलनी पड़ रही थीं. उड़ती धूल से लोगों का चलना मुश्किल हो गया था, वहीं सड़क पर फैले रोड़ों के कारण हादसों का खतरा भी लगातार बना हुआ था.
स्थानीय लोगों ने किया ईटीवी भारत का धन्यवाद: स्थानीय लोगों ने बताया कि ईटीवी भारत में इस समस्या को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू हुआ है. लोगों ने इसके लिए ईटीवी भारत का आभार भी जताया. संदीप ने बताया कि "पिछले 6 महीनों से लोग इस सड़क की बदहाल स्थिति के कारण बेहद परेशान थे. ईटीवी भारत में खबर प्रसारित होने के बाद इसका असर देखने को मिला और अब सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया है."
नवंबर से पहले निर्माण पूरा करने का लक्ष्य: वहीं दुकानदार राजेश ने भी कहा कि "ईटीवी भारत ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया. जिसके बाद विभाग ने निर्माण कार्य शुरू किया है. जिससे अब लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं लोक निर्माण विभाग के एसडीओ सौरव चौहान ने बताया कि "सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. विभाग का लक्ष्य नवंबर से पहले हांसी-तोशाम रोड का निर्माण कार्य पूरा करना है, ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके."
हांसी से राजस्थान को जोड़ता है ये रोड: हांसी तोशाम रोड करीब 12 किलोमीटर लंबा है. ये हांसी से भिवानी जिले के तोशाम और सिवानी होते हुए राजस्थान को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है. इस सड़क से एक दर्जन से अधिक गांवों और अनेक ढाणियों के लोगों का रोजाना आवागमन होता है. लंबे समय से सड़क की खराब स्थिति और अधूरे निर्माण के कारण वाहन चालकों, किसानों, विद्यार्थियों और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. अब निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों को बेहतर और सुरक्षित सफर की सुविधा मिलने की उम्मीद है.
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