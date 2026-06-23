ईटीवी भारत की खबर का असर: पल्ला-इस्माइलपुर नाले से हटे बिजली के खंभे, निर्माण कार्य को मिली रफ्तार, लोगों ने जताया आभार
ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. खबर प्रकाशन के बाद पल्ला-इस्माइलपुर नाले से बिजली के खंभे हटे और निर्माण कार्य शुरू हो गया.
Published : June 23, 2026 at 10:30 AM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद के पल्ला-इस्माइलपुर रोड पर बन रहे सीमेंटेड नाले के बीच खड़े बिजली के खंभों को लेकर प्रकाशित ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. दरअसल, हाल ही में ईटीवी भारत ने "फरीदाबाद में पल्ला-इस्माइलपुर रोड पर बन रहा है नाला, लोगों का आरोप-'जनता के पैसों की बर्बादी है'" इस खबर को प्रकाशित किया था. खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद नगर निगम और बिजली विभाग हरकत में आए और नाले के बीच मौजूद बिजली के खंभों को हटाने की कार्रवाई पूरी की. अब नाले का निर्माण निर्धारित चौड़ाई और डिजाइन के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा.
स्थानीय लोगों ने उठाया था बड़ा सवाल: वार्ड-26 में करीब 2.40 करोड़ रुपये की लागत से एक किलोमीटर लंबे सीमेंटेड नाले का निर्माण किया जा रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप था कि कई जगह बिजली के पोल नाले के बीचों-बीच खड़े हैं, जिससे भविष्य में जल निकासी बाधित हो सकती है. लोगों ने यह भी आशंका जताई थी कि सफाई कार्य प्रभावित होगा और सरकारी धन की बर्बादी हो सकती है. ईटीवी भारत ने इस जनहित के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए सवाल किया था कि पोल हटाए बिना निर्माण कार्य क्यों किया जा रहा है.
खबर प्रकाशित के बाद तेज हुई कार्रवाई: खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम अधिकारियों ने पूरे मामले की समीक्षा की. इसके बाद बिजली विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर संबंधित बिजली के खंभों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया. अधिकारियों का कहना है कि अब निर्माण कार्य में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा नहीं रहेगी और बरसात के दौरान जल निकासी व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी.
पार्षद ने दिया ईटीवी भारत को श्रेय: वार्ड-26 के भाजपा पार्षद लाल मिश्रा ने कहा कि, "ईटीवी भारत ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था. इसके बाद मैंने अधिकारियों और नाला निर्माण कर रहे ठेकेदार से बातचीत की. बिजली विभाग से समन्वय कर खंभों को हटवा दिया गया. मैं ईटीवी भारत का धन्यवाद करता हूं कि जनहित का मुद्दा उठाया गया."
स्थानीय लोगों ने जताई राहत: वहीं, स्थानीय निवासी आशुतोष ने कहा कि, "हमें लग रहा था कि अब बिजली के खंभे नहीं हटेंगे क्योंकि नाले का निर्माण काफी आगे बढ़ चुका था. लेकिन ईटीवी भारत में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और खंभों को हटा दिया गया. इसी तरह जनसमस्याओं को उठाया जाएगा तो उनका समाधान भी होता रहेगा."
अब गुणवत्ता के साथ पूरा होगा निर्माण: इधर, नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि अब निर्माण कार्य संशोधित योजना के अनुसार कराया जाएगा. गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और अधीक्षण अभियंता स्तर पर पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो.
वहीं, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित किया है कि जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने पर प्रशासन भी सक्रिय होता है. समय रहते बिजली के खंभे हटने से न केवल नाले का निर्माण तकनीकी रूप से बेहतर होगा बल्कि भविष्य में जलभराव, सफाई और सरकारी धन की संभावित बर्बादी जैसी समस्याओं से भी राहत मिलेगी. ईटीवी भारत की खबर के बाद हुई यह कार्रवाई जनहित की पत्रकारिता का सकारात्मक उदाहरण बनकर सामने आई है.
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