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ईटीवी भारत की खबर का असर: पल्ला-इस्माइलपुर नाले से हटे बिजली के खंभे, निर्माण कार्य को मिली रफ्तार, लोगों ने जताया आभार

ईटीवी भारत की खबर का असर ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद के पल्ला-इस्माइलपुर रोड पर बन रहे सीमेंटेड नाले के बीच खड़े बिजली के खंभों को लेकर प्रकाशित ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. दरअसल, हाल ही में ईटीवी भारत ने "फरीदाबाद में पल्ला-इस्माइलपुर रोड पर बन रहा है नाला, लोगों का आरोप-'जनता के पैसों की बर्बादी है'" इस खबर को प्रकाशित किया था. खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद नगर निगम और बिजली विभाग हरकत में आए और नाले के बीच मौजूद बिजली के खंभों को हटाने की कार्रवाई पूरी की. अब नाले का निर्माण निर्धारित चौड़ाई और डिजाइन के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा. स्थानीय लोगों ने उठाया था बड़ा सवाल: वार्ड-26 में करीब 2.40 करोड़ रुपये की लागत से एक किलोमीटर लंबे सीमेंटेड नाले का निर्माण किया जा रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप था कि कई जगह बिजली के पोल नाले के बीचों-बीच खड़े हैं, जिससे भविष्य में जल निकासी बाधित हो सकती है. लोगों ने यह भी आशंका जताई थी कि सफाई कार्य प्रभावित होगा और सरकारी धन की बर्बादी हो सकती है. ईटीवी भारत ने इस जनहित के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए सवाल किया था कि पोल हटाए बिना निर्माण कार्य क्यों किया जा रहा है. लोगों ने जताया आभार (ETV Bharat) खबर प्रकाशित के बाद तेज हुई कार्रवाई: खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम अधिकारियों ने पूरे मामले की समीक्षा की. इसके बाद बिजली विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर संबंधित बिजली के खंभों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया. अधिकारियों का कहना है कि अब निर्माण कार्य में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा नहीं रहेगी और बरसात के दौरान जल निकासी व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी.