खबर का असर: फरीदाबाद में जानलेवा शॉर्टकट पाइपलाइन वाले रास्ते को प्रशासन ने किया बंद, लोग बोले- "जो हुआ, अच्छा हुआ"

फरीदाबाद: फरीदाबाद के हरकेश कॉलोनी में लोग जान हथेली पर लेकर नहर को क्रॉस करते थे. इसकी जानकारी के बाद ईटीवी भारत की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रकाशित किया था. "फरीदाबाद के हरकेश कॉलोनी में जान हथेली पर लेकर लोग करते हैं नहर को क्रॉस, स्थानीय लोगों का आरोप कोई सुनने वाला हो तब तो बोंले", इस खबर को 22 फरवरी को ईटीवी भारत ने प्रकाशित किया था. खबर प्रकाशन के दो हफ्ते बाद प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया है. लोगों ने कहा-"जो हुआ अच्छा हुआ": अब रास्ता बंद होने से लोग पाइपलाइन पर चढ़कर नहीं आ रहे हैं. रास्ता बंद होने के बाद ईटीवी भारत की टीम वहां पहुंची और लोगों से बातचीत की. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान स्थानीय निवासी मुकेश ने बताया कि, "जो हुआ है अच्छा हुआ है. प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया और इस रास्ते बंद कर दिया. यह काम काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि इसी पाइपलाइन के उपर चढ़कर लोग जाते-जाते थे और यहां से कई बार लोग गिर भी चुके हैं. इसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है. हालांकि मैं भी इसी रास्ते से आता-जाता था, लेकिन प्रशासन ने इसको बंद करके अच्छा काम किया है. भले ही हमें अब घूम कर जाना पड़ेगा लेकिन हम सुरक्षित जा पाएंगे." फरीदाबाद में जानलेवा शॉर्टकट पाइपलाइन वाले रास्ते को प्रशासन ने किया बंद (ETV Bharat) "कई बार हो चुके हैं हादसे":वहीं, लाल बाबू नाम के शख्स ने कहा कि, "यह काम प्रशासन ने अच्छा किया है. शासन में इसे बंद करके अच्छा काम किया है.अब यहां से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है. कि पहले यहीं से लोग देर रात तक आते-जाते थे.ऐसे में हमें डर भी लगा रहता था कि कहीं हमारे साथ हादसा ना हो जाए. कई बार यहां पर बड़े हादसे हो चुके हैं."