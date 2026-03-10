खबर का असर: फरीदाबाद में जानलेवा शॉर्टकट पाइपलाइन वाले रास्ते को प्रशासन ने किया बंद, लोग बोले- "जो हुआ, अच्छा हुआ"
फरीदाबाद की जानलेवा शॉर्टकट पाइपलाइन अब प्रशासन ने बंद कर दी है.
Published : March 10, 2026 at 11:00 AM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद के हरकेश कॉलोनी में लोग जान हथेली पर लेकर नहर को क्रॉस करते थे. इसकी जानकारी के बाद ईटीवी भारत की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रकाशित किया था. "फरीदाबाद के हरकेश कॉलोनी में जान हथेली पर लेकर लोग करते हैं नहर को क्रॉस, स्थानीय लोगों का आरोप कोई सुनने वाला हो तब तो बोंले", इस खबर को 22 फरवरी को ईटीवी भारत ने प्रकाशित किया था. खबर प्रकाशन के दो हफ्ते बाद प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया है.
लोगों ने कहा-"जो हुआ अच्छा हुआ": अब रास्ता बंद होने से लोग पाइपलाइन पर चढ़कर नहीं आ रहे हैं. रास्ता बंद होने के बाद ईटीवी भारत की टीम वहां पहुंची और लोगों से बातचीत की. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान स्थानीय निवासी मुकेश ने बताया कि, "जो हुआ है अच्छा हुआ है. प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया और इस रास्ते बंद कर दिया. यह काम काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि इसी पाइपलाइन के उपर चढ़कर लोग जाते-जाते थे और यहां से कई बार लोग गिर भी चुके हैं. इसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है. हालांकि मैं भी इसी रास्ते से आता-जाता था, लेकिन प्रशासन ने इसको बंद करके अच्छा काम किया है. भले ही हमें अब घूम कर जाना पड़ेगा लेकिन हम सुरक्षित जा पाएंगे."
"कई बार हो चुके हैं हादसे":वहीं, लाल बाबू नाम के शख्स ने कहा कि, "यह काम प्रशासन ने अच्छा किया है. शासन में इसे बंद करके अच्छा काम किया है.अब यहां से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है. कि पहले यहीं से लोग देर रात तक आते-जाते थे.ऐसे में हमें डर भी लगा रहता था कि कहीं हमारे साथ हादसा ना हो जाए. कई बार यहां पर बड़े हादसे हो चुके हैं."
"शॉर्टकट के चक्कर में इसे रास्ता बना लिया था": वहीं, स्थानीय निवासी हयात सिंह नेगी ने कहा कि, "जिसने भी किया है, अच्छा काम किया है. क्योंकि यह रास्ता नहीं था बल्कि पाइपलाइन है. उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन लोगों ने शॉर्टकट के चक्कर में इसे रास्ता बना लिया था. अब इसे बंद करके अच्छा काम किया गया है. हालांकि सरकार और प्रशासन को यह काम पहले करना चाहिए था, क्योंकि पहले कर देते तो कई हादसे हो चुके हैं, वो हादसे नहीं होते. लेकिन अब रास्ते को बंद करके अच्छा काम किया गया है."
जानें क्या बोले अधिकारी: इस बारे में नगर निगम के JE गौतम ने कहा कि, "आपकी खबर के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिली थी. स्थानीय पार्षद ने भी मामले की जानकारी हमें दी थी, जिसके बाद हमने इसको संज्ञान में लिया और लोहे के कांटेदार तार से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है. हालांकि यह रास्ता नहीं था, लेकिन लोग इसे रास्ते के तौर पर प्रयोग कर रहे थे. अब इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया. " वहीं, स्थानीय पार्षद उमेश शर्मा ने कहा कि, "आपके माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिली थी. इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मामले में संज्ञान लिया जाएगा. यही हुआ. हमने मामले की जानकारी अपने अधिकारियों को दिया, इसके बाद अब रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है."
बता दें खबर प्रकाशन से पहले लोग बंद पड़े पानी की पाइप लाइन पर चढ़कर नहर को क्रॉस करते थे, क्योंकि जिस रास्ते को तय करने में उन्हें 15 से 20 मिनट लगते थे उसी रास्ते को वह पानी की पाइप पर चढ़कर 2 मिनट में तय कर लेते थे. यही वजह है कि लोगों ने उस पानी के पाइपलाइन को रास्ते पर तौर पर प्रयोग में लाना शुरू कर दिया था. हालांकि इस दौरान कई हादसे भी हो चुके थे. कई लोगों की जानें भी जा चुकी थी. यही वजह है कि हमने खबर दिखाई. इस खबर का जोरदार असर हुआ है.
