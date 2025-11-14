Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

ईटीवी भारत की खबर का असर, निलंबित शिक्षक ढालूराम साहू हुए बहाल, किताबों की कमी का उठाया था मुद्दा

धमतरी में ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. निलंबित शिक्षक को बहाल कर दिया गया है.

ETV News Impact In Dhamtari
धमतरी में ईटीवी भारत की खबर का असर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 14, 2025 at 10:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग पर ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. शासन प्रशासन और सिस्टम की नाकामी को धमतरी में एक शिक्षक ने व्हाट्सएप के जरिए लोगों के सामने लाने का काम किया था. इस वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया था. ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया. जिसके बाद अब जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने शिक्षक का सस्पेंशन ऑर्डर रद्द कर दिया है.

शिक्षक संघ ने किया था विरोध: शिक्षक के निलंबन की इस कार्रवाई का शिक्षक संघ ने भी विरोध किया था. इस वजह से जिला प्रशासन को इस केस में यू टर्न लेना पड़ा. शिक्षक का नाम ढालूराम साहू है. उसे 3 नवंबर से पहले व्हाट्सएप के जरिए स्कूलों में पुस्तकों की कमी का मुद्दा उठाया था. यह पूरा मामला कुरुद के नारी गांव के नवीन प्राथमिक शाला का है.

ETV Bharat News Helped Teacher In Dhamtari
धमतरी में शिक्षक की नौकरी बहाल (ETV BHARAT)

शिक्षक ढालूराम साहू ने अपने व्हाट्सएप स्टेट्स पर लिखआ था कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप और हम चले राज्योत्सव मनाने, क्या हम राज्योत्सव मनाने लायक हैं? हमारे जनप्रतिनिधियों को ये सब नहीं दिखता. जहां खाने-पीने को मिले, वहीं पर काम करते हैं. जब तक बच्चों को पूरी पुस्तकें नहीं मिल जाती, सहायक शिक्षक से लेकर कलेक्टर और शिक्षा मंत्री तक का वेतन रोक देना चाहिए. व्हाट्सएप पर इस स्टेट्स के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित कर दिया था.

13 नवंबर को निलंबन हुआ रद्द: धमतरी शिक्षा विभाग ने 13 नवंबर को शिक्षक ढालूराम साहू का निलंबन आदेश रद्द कर दिया. सस्पेंशन ऑर्डर में यह लिखा हुआ है कि ढालूराम साहू भविष्य में इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे. उन्हें इसे लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है. शिक्षक ढालू राम साहू को शासकीय प्राथमिक शाला नारी (ई-संवर्ग) विकासखंड-कुरूद जिला धमतरी में दोबारा तैनात किया जाता है.

ईटीवी भारत ने कब दिखाई थी खबर?: इस केस में ईटीवी भारत ने 7 नवंबर 2025 को इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था. ईटीवी भारत संवाददाता अभिषेक मिश्रा कुरुद के नारी गांव गए थे. उन्होंने इस गांव के नवीन प्राथमिक शाला में जाकर जायजा लिया. इस स्कूल में पुस्तकों की आपूर्ति की समस्या था.

इस स्कूल में चौथी कक्षा में 21 बच्चे पढ़ते हैं उन्हें हिंदी की नई किताबें नहीं मिली है. बाकी के किताब उन्हें मिल गए हैं और उनके लिए फटी पुरानी मात्र 8 किताबें हिंदी विषय के ही हैं. बस इसी समस्या को लेकर शिक्षक ढालूराम ने बच्चों की पीड़ा को देखते हुए स्टेटस डाला था. उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया. इस समस्या और इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से उठाया. अब जाकर शिक्षक ढालूराम साहू को न्याय मिला है और उनका सस्पेंशन ऑर्डर रद्द किया गया है.

टीचर ने स्कूल की हालत व्हाट्सएप स्टेटस पर बताई तो हुए सस्पेंड, ग्राउंड रिपोर्ट में बच्चों ने भी कहा- 8 किताबें हैं वो भी पुरानी

बिहार में चमत्कारी जीत या सिस्टम की सेटिंग, EC गठजोड़ ने रचा पूरा खेल: दीपक बैज

TAGGED:

DHAMTARI EDUCATION DEPARTMENT
TEACHER DHALURAM SAHU
ईटीवी भारत की खबर का असर
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग
ETV BHARAT NEWS IMPACT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ग्राउंड रिपोर्ट: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो समाज के लोगों का जीवन कितना बदला

सुदेशना रूहान ने कैंसर पर किया रिसर्च, 13 साल पहले MTech करने के बाद इंजीनियरिंग की ठुकरा दी नौकरी, कैंसर मरीजों का बनी सहारा

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.