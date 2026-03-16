ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर, धमतरी में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन सख्त, जिला स्तरीय समिति गठित
धमतरी में अवैध प्लॉटिंग की खबर ईटीवी भारत पर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 16, 2026 at 8:19 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी में अवैध प्लॉटिंग से जुड़ी खबर ईटीवी भारत में प्रसारित होने का असर हुआ है. खबर सामने आते ही जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन कर दिया है.
एक्शन में धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा
धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा द्वारा जिले में अवैध प्लॉटिंग को रोकने एवं इस पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समिति बनाई गई है. गठित समिति में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा खुद अध्यक्ष होंगे. वहीं पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, सभी नगर पंचायतों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश तथा सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं.
नियमों के खिलाफ जमीन की खरीद बिक्री
प्रशासन की यह कार्रवाई उस समय सामने आई है जब ईटीवी भारत ने जिले में अवैध प्लॉटिंग का मामला प्रमुखता से उठाया था. खबर में बताया गया था कि कलेक्ट्रेट के ठीक पीछे और लाइवलीहुड कॉलेज के आसपास इन दिनों नियमों के विरुद्ध जमीन की प्लॉटिंग कर खरीद-फरोख्त की जा रही है.
अवैध प्लॉटिंग की जांच के लिए समिति गठित
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि जिला कलेक्ट्रेट से महज लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही लाइवलीहुड कॉलेज के पीछे भूमाफिया सक्रिय है. बिना वैधानिक अनुमति के जमीन को छोटे-छोटे प्लॉट में काटकर बेचा जा रहा है. खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निगरानी और कार्रवाई के लिए समिति गठित कर दी है. अब उम्मीद जताई जा रही है कि समिति के गठन के बाद अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई होगी. इस कार्रवाई से जिले में जमीन खरीदने वाले लोगों को भी धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा.