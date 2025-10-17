खबर का असर : किंग एडवर्ड नहीं अब महात्मा गांधी मार्ग, बीकानेर नगर निगम ने लगवाए बोर्ड
ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर. नगर निगम ने बीकानेर शहर के प्रमुख बाजार में लगवाए महात्मा गांधी मार्ग के बोर्ड. जानिए पूरा मामला...
Published : October 17, 2025 at 5:42 PM IST
बीकानेर: 2 अक्टूबर को ईटीवी भारत की ओर से बीकानेर शहर के प्रमुख बाजार का नाम महात्मा गांधी के नाम से होने के बावजूद आज आजादी के इतने सालों बाद भी अंग्रेज शासक किंग एडवर्ड मेमोरियल के नाम से प्रसिद्ध होने और सरकारी स्तर पर भी इसमें जागरूक नहीं होने को लेकर खबर प्रकाशित की थी. ईटीवी भारत की खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम ने अब इस पर संज्ञान लेते हुए पूरे मार्ग में तीन जगहों पर महात्मा गांधी मार्ग के बड़े-बड़े बोर्ड लगवा दिए हैं, ताकि आम जनता महात्मा गांधी मार्ग से रूबरू हो सके.
ईटीवी भारत ने उठाया था मुद्दा : बीकानेर शहर की सबसे प्रमुख व्यावसायिक सड़क का नाम आजादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी मार्ग कर दिया गया था. जबकि आजादी से पहले इस सड़क का नाम KEM रोड था, जो किंग एडवर्ड मेमोरियल के नाम पर था. आजादी के 75 साल बाद भी इस मार्ग पर दुकानों के बाहर लगे साइन बोर्ड पर कई जगह किंग एडवर्ड मेमोरियल रोड यानी KEM रोड नाम ही लिखा हुआ है.
यहां तक कि सरकारी स्तर पर जारी होने वाले नोट्स और आदेशों में भी इसे KEM रोड के नाम से ही उल्लेखित किया जाता रहा है. सरकारी स्तर पर इस मार्ग का नाम महात्मा गांधी मार्ग होने का कोई बोर्ड नहीं होने की बात भी उठाई गई. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन ईटीवी भारत ने इस मुद्दे को लेकर खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया और शुक्रवार को इस मार्ग पर बोर्ड लगवाए.
ऑफिस में भी रखेंगे ध्यान : बीकानेर नगर निगम के उपायुक्त यशपाल आहूजा ने बताया कि ईटीवी भारत ने इस मुद्दे को लेकर खबर प्रकाशित की और उसके बाद हमारा ध्यान इस ओर गया. जिसके बाद हमने तत्काल ही तीन जगहों पर बोर्ड लगवाए हैं और अब हमारे ऑफिस में भी इसको लेकर कैंपेन किया जाएगा कि भविष्य में इस मार्ग से संबंधित कोई भी काम या नाम महात्मा गांधी के नाम से हो.