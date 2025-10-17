ETV Bharat / state

खबर का असर : किंग एडवर्ड नहीं अब महात्मा गांधी मार्ग, बीकानेर नगर निगम ने लगवाए बोर्ड

महात्मा गांधी के नाम से रोड पर बोर्ड ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: 2 अक्टूबर को ईटीवी भारत की ओर से बीकानेर शहर के प्रमुख बाजार का नाम महात्मा गांधी के नाम से होने के बावजूद आज आजादी के इतने सालों बाद भी अंग्रेज शासक किंग एडवर्ड मेमोरियल के नाम से प्रसिद्ध होने और सरकारी स्तर पर भी इसमें जागरूक नहीं होने को लेकर खबर प्रकाशित की थी. ईटीवी भारत की खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम ने अब इस पर संज्ञान लेते हुए पूरे मार्ग में तीन जगहों पर महात्मा गांधी मार्ग के बड़े-बड़े बोर्ड लगवा दिए हैं, ताकि आम जनता महात्मा गांधी मार्ग से रूबरू हो सके. ईटीवी भारत ने उठाया था मुद्दा : बीकानेर शहर की सबसे प्रमुख व्यावसायिक सड़क का नाम आजादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी मार्ग कर दिया गया था. जबकि आजादी से पहले इस सड़क का नाम KEM रोड था, जो किंग एडवर्ड मेमोरियल के नाम पर था. आजादी के 75 साल बाद भी इस मार्ग पर दुकानों के बाहर लगे साइन बोर्ड पर कई जगह किंग एडवर्ड मेमोरियल रोड यानी KEM रोड नाम ही लिखा हुआ है. सड़क मार्ग को लेकर नगर निगम उपायुक्त ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bikaner)