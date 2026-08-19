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Impact : मूल उद्देश्य की ओर लौटा कोचिंग हब, 24 प्रॉपर्टी कोचिंग्स के लिए खोलीं, सितंबर में होगा ऑक्शन

राजस्थान आवासन मंडल ने अब टावर नंबर-1 की 24 प्रॉपर्टीज को कोचिंग संस्थानों के लिए खोलने का फैसला किया है.

Pratap Nagar Coaching Hub
प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2026 at 6:52 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: गोपालपुरा बाइपास समेत शहर के अलग-अलग इलाकों में कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई और सुरक्षित एवं व्यवस्थित परिसर में कोचिंग संचालित कराने की बहस के बीच प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब एक बार फिर अपने मूल उद्देश्य की ओर लौटता नजर आ रहा है. ईटीवी भारत की ओर से कोचिंग हब के खाली पड़े स्पेस और कोचिंग संचालकों की मांग को लगातार प्रमुखता से उठाए जाने के बाद राजस्थान आवासन मंडल ने अब टावर नंबर-1 की 24 प्रॉपर्टीज को कोचिंग संस्थानों के लिए खोलने का फैसला किया है. इन प्रॉपर्टीज के लिए सितंबर में ई-ऑक्शन कराया जाएगा.

आवासन मंडल के आयुक्त अरविंद पोसवाल ने बताया कि ईटीवी भारत की ओर से कोचिंग हब में खाली पड़े स्पेस और कोचिंग संस्थानों को यहां जगह दिए जाने के मुद्दे को उठाया था. इसे देखते हुए अब एक टावर को कोचिंग संस्थानों के लिए ऑक्शन में रखा गया है. इच्छुक कोचिंग संस्थान निर्धारित प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन कर ई-ऑक्शन में हिस्सा ले सकेंगे.

अरविंद पोसवाल ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

खाली पड़े टावरों को भरने की कवायद : प्रताप नगर में करीब 67 हजार वर्गमीटर जमीन पर विकसित कोचिंग हब में कुल 8 टावर हैं. प्रत्येक टावर में करीब 1.12 लाख वर्गफीट स्पेस है. पूरे परिसर में करीब 140 कोचिंग संस्थानों के संचालन की क्षमता विकसित की गई है, लेकिन वर्तमान में यहां सिर्फ 4 कोचिंग संस्थान ही संचालित हो रहे हैं. अब टावर नंबर-1 की 24 प्रॉपर्टीज को कोचिंग संस्थानों के लिए खोलकर आवासन मंडल ने खाली पड़े स्पेस को भरने की दिशा में कदम बढ़ाया है. आवासन आयुक्त ने कहा कि पहले चरण में टावर-1 को लेकर कोचिंग संस्थानों का रिस्पॉन्स देखा जाएगा. यदि अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आगे अन्य टावरों को भी कोचिंग संस्थानों के लिए खोलने पर विचार किया जाएगा.

14 कोचिंग को अलॉटमेंट, संचालन सिर्फ 4 का : कोचिंग हब में अब तक 14 कोचिंग संस्थानों को जगह आवंटित की जा चुकी है, लेकिन इनमें से केवल चार संस्थान ही फिलहाल संचालित हो रहे हैं. बाकी संस्थानों से बातचीत कर उन्हें भी अपने संस्थान यहां शिफ्ट करने के लिए समझाइश की जा रही है. आवासन आयुक्त का मानना है कि यदि टावर नंबर-1 में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान आते हैं और यहां गतिविधियां बढ़ती हैं तो इससे एक बेहतर कोचिंग इकोसिस्टम तैयार होगा. इसके बाद दूसरे कोचिंग संचालकों को भी यहां शिफ्ट होने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.

पढ़ें : गौण हो रहा कोचिंग हब का उद्देश्य! NFSU और पुलिस विभाग को जगह हो रही अलॉट, कोचिंग संचालकों की मांग- रियायती दर पर मिले स्पेस

करोड़ों में हैं प्रॉपर्टी की शुरुआती कीमतें : ई-ऑक्शन में अलग-अलग श्रेणी की प्रॉपर्टीज शामिल की गई हैं. इनका सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल करीब 147.53 से 745.59 वर्गमीटर तक है. प्रॉपर्टीज की न्यूनतम शुरुआती बोली 1.05 करोड़ रुपए से 5.74 करोड़ रुपए तक रखी गई है. टाइप-1ए की ग्राउंड प्रॉपर्टी की शुरुआती बोली 5.74 करोड़ रुपए, टाइप-1बी प्रथम तल की 5.58 करोड़ रुपए, टाइप-2 की 2.64 करोड़ रुपए, टाइप-3 की 1.85 करोड़ रुपए, जबकि टाइप-4 और टाइप-5 की शुरुआती कीमत 1.59 करोड़ रुपए और टाइप-6 की 1.05 करोड़ रुपए रखी गई है. इन कीमतों के अलावा अन्य मिसलेनियस एक्सपेंस (विविध व्यय) भी अलग से देय होंगे.

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कोचिंग हब में मौजूद कोचिंग स्पेस (ETV Bharat Jaipur)

एक ही परिसर में कोचिंग, कैफेटेरिया और लाइब्रेरी की सुविधा : कोचिंग हब को शुरू से ही कोचिंग संस्थानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. यहां एडमिन ब्लॉक, सेंट्रलाइज्ड वातानुकूलित लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, शोरूम, जॉगिंग ट्रैक जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. परिसर में 839 चौपहिया और 1269 दोपहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था है.

वहीं, छात्रों के रहने के लिए आसपास स्टूडियो अपार्टमेंट भी विकसित किए गए हैं. यानी कोचिंग, पढ़ाई, पार्किंग और छात्रों के आवास से जुड़ी सुविधाओं को एक ही क्षेत्र में विकसित किया गया. कोचिंग हब के निर्माण में करीब 40 प्रतिशत क्षेत्र का उपयोग किया गया है, जबकि 60 प्रतिशत हिस्सा खुला रखा गया है. यहां 500 वर्गफीट से लेकर 6200 वर्गफीट तक के आकार के स्पेस तैयार किए गए हैं. इन सभी स्पेस का उपयोग होने पर 140 तक कोचिंग संस्थान संचालित किए जा सकते हैं और 40 हजार से ज्यादा विद्यार्थी यहां पढ़ सकते हैं.

तीन टावर अभी भी खाली, आगे भी खुल सकते हैं : आवासन आयुक्त के अनुसार कोचिंग हब के तीन टावर अभी पूरी तरह खाली हैं। फिलहाल टावर नंबर-1 को कोचिंग संस्थानों के लिए खोला गया है. यदि सितंबर के ऑक्शन में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो भविष्य में अन्य टावरों को भी कोचिंग संस्थानों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है. यानी जिस कोचिंग हब का मकसद शहर में बिखरे कोचिंग संस्थानों को एक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधायुक्त परिसर उपलब्ध कराना था, अब प्रशासन एक बार फिर उसी उद्देश्य को जमीन पर उतारने की कोशिश में जुटा है. ईटीवी भारत के इम्पैक्ट के बाद खाली पड़े स्पेस को कोचिंग संस्थानों के लिए खोलने का फैसला इसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

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