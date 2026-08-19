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Impact : मूल उद्देश्य की ओर लौटा कोचिंग हब, 24 प्रॉपर्टी कोचिंग्स के लिए खोलीं, सितंबर में होगा ऑक्शन

प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: गोपालपुरा बाइपास समेत शहर के अलग-अलग इलाकों में कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई और सुरक्षित एवं व्यवस्थित परिसर में कोचिंग संचालित कराने की बहस के बीच प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब एक बार फिर अपने मूल उद्देश्य की ओर लौटता नजर आ रहा है. ईटीवी भारत की ओर से कोचिंग हब के खाली पड़े स्पेस और कोचिंग संचालकों की मांग को लगातार प्रमुखता से उठाए जाने के बाद राजस्थान आवासन मंडल ने अब टावर नंबर-1 की 24 प्रॉपर्टीज को कोचिंग संस्थानों के लिए खोलने का फैसला किया है. इन प्रॉपर्टीज के लिए सितंबर में ई-ऑक्शन कराया जाएगा. आवासन मंडल के आयुक्त अरविंद पोसवाल ने बताया कि ईटीवी भारत की ओर से कोचिंग हब में खाली पड़े स्पेस और कोचिंग संस्थानों को यहां जगह दिए जाने के मुद्दे को उठाया था. इसे देखते हुए अब एक टावर को कोचिंग संस्थानों के लिए ऑक्शन में रखा गया है. इच्छुक कोचिंग संस्थान निर्धारित प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन कर ई-ऑक्शन में हिस्सा ले सकेंगे. अरविंद पोसवाल ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) खाली पड़े टावरों को भरने की कवायद : प्रताप नगर में करीब 67 हजार वर्गमीटर जमीन पर विकसित कोचिंग हब में कुल 8 टावर हैं. प्रत्येक टावर में करीब 1.12 लाख वर्गफीट स्पेस है. पूरे परिसर में करीब 140 कोचिंग संस्थानों के संचालन की क्षमता विकसित की गई है, लेकिन वर्तमान में यहां सिर्फ 4 कोचिंग संस्थान ही संचालित हो रहे हैं. अब टावर नंबर-1 की 24 प्रॉपर्टीज को कोचिंग संस्थानों के लिए खोलकर आवासन मंडल ने खाली पड़े स्पेस को भरने की दिशा में कदम बढ़ाया है. आवासन आयुक्त ने कहा कि पहले चरण में टावर-1 को लेकर कोचिंग संस्थानों का रिस्पॉन्स देखा जाएगा. यदि अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आगे अन्य टावरों को भी कोचिंग संस्थानों के लिए खोलने पर विचार किया जाएगा. 14 कोचिंग को अलॉटमेंट, संचालन सिर्फ 4 का : कोचिंग हब में अब तक 14 कोचिंग संस्थानों को जगह आवंटित की जा चुकी है, लेकिन इनमें से केवल चार संस्थान ही फिलहाल संचालित हो रहे हैं. बाकी संस्थानों से बातचीत कर उन्हें भी अपने संस्थान यहां शिफ्ट करने के लिए समझाइश की जा रही है. आवासन आयुक्त का मानना है कि यदि टावर नंबर-1 में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान आते हैं और यहां गतिविधियां बढ़ती हैं तो इससे एक बेहतर कोचिंग इकोसिस्टम तैयार होगा. इसके बाद दूसरे कोचिंग संचालकों को भी यहां शिफ्ट होने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.