ETV भारत की खबर का असर, रामानुजगंज कन्हर नदी एनीकट का गेट बंद करने का काम शुरू

बलरामपुर: रामानुजगंज कन्हर नदी पर बने एनीकट का गेट बंद करने का काम शुरू कर दिया गया है. ईटीवी भारत ने एनीकट का गेट खुला रहने और नदी का पानी बहने से आगामी गर्मी के मौसम में होने वाली पेयजल समस्या की खबर प्रमुखता से दिखाई थी. जिसके बाद जल संसाधन विभाग ने खबर का संज्ञान लेते हुए गेट रिपेयरिंग करने का काम शुरू कर दिया है. अंबिकापुर से पहुंची टीम और रामानुजगंज जल संसाधन की संयुक्त टीम मिलकर ये काम कर रही है.

एनीकट का गेट बंद करने का काम शुरू: कन्हर नदी में महामाया मंदिर घाट पर पानी स्टोरेज करने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग के द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से एनीकट का निर्माण कराया गया था. बारिश के मौसम के बाद छठ पूजा से पहले एनीकट के गेट को विभाग के द्वारा खुलवाया गया था अब एक महीने का समय बीतने के बाद भी वापस एनीकट का गेट बंद नहीं होने की वजह से नदी का पानी बहकर बर्बाद हो रहा है. ईटीवी भारत के द्वारा इस संबंध में प्रमुखता से खबर प्रकाशित करने के बाद जल संसाधन विभाग हरकत में आया और एनीकट के गेट का मरम्मत कार्य और गेट बंद करने का काम शुरू कर दिया है.