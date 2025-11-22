ETV Bharat / state

ETV भारत की खबर का असर, रामानुजगंज कन्हर नदी एनीकट का गेट बंद करने का काम शुरू

जल संसाधन विभाग ने कन्हर नदी एनीकट का गेट बंद करने का काम शुरू कर दिया है.

RAMANUJGANJ ETV BHARAT IMPACT
रामानुजगंज कन्हर नदी (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 22, 2025 at 7:43 AM IST

2 Min Read
बलरामपुर: रामानुजगंज कन्हर नदी पर बने एनीकट का गेट बंद करने का काम शुरू कर दिया गया है. ईटीवी भारत ने एनीकट का गेट खुला रहने और नदी का पानी बहने से आगामी गर्मी के मौसम में होने वाली पेयजल समस्या की खबर प्रमुखता से दिखाई थी. जिसके बाद जल संसाधन विभाग ने खबर का संज्ञान लेते हुए गेट रिपेयरिंग करने का काम शुरू कर दिया है. अंबिकापुर से पहुंची टीम और रामानुजगंज जल संसाधन की संयुक्त टीम मिलकर ये काम कर रही है.

एनीकट का गेट बंद करने का काम शुरू: कन्हर नदी में महामाया मंदिर घाट पर पानी स्टोरेज करने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग के द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से एनीकट का निर्माण कराया गया था. बारिश के मौसम के बाद छठ पूजा से पहले एनीकट के गेट को विभाग के द्वारा खुलवाया गया था अब एक महीने का समय बीतने के बाद भी वापस एनीकट का गेट बंद नहीं होने की वजह से नदी का पानी बहकर बर्बाद हो रहा है. ईटीवी भारत के द्वारा इस संबंध में प्रमुखता से खबर प्रकाशित करने के बाद जल संसाधन विभाग हरकत में आया और एनीकट के गेट का मरम्मत कार्य और गेट बंद करने का काम शुरू कर दिया है.

रामानुजगंज कन्हर नदी एनीकट का गेट बंद करने का काम (ETV Bharat Chhattisgarh)

गेट रिपेयरिंग के बाद जल्द किया जाएगा बंद: इस संबंध में विभाग की सब इंजीनियर अनिता एक्का ने बताया "अंबिकापुर से हमारी टीम यहां पहुंची है और हमारे विभाग के स्थानीय कर्मचारियों के साथ मिलकर गेट की रिपेयरिंग का काम कराया जा रहा है. गेट की मरम्मत होने के बाद जल्द ही गेट को बंद करा दिया जाएगा ताकि गर्मी के मौसम में एनीकट में पानी स्टोरेज हो सके और इसका लाभ यहां के आम जनों को मिल सके.

RAMANUJGANJ ETV BHARAT IMPACT
जल संसाधन विभाग बंद कर रही कन्हर नदी एनीकट का गेट (ETV Bharat Chhattisgarh)

25 हजार की आबादी कन्हर नदी पर निर्भर: रामानुजगंज नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत निवासरत लगभग 25 हजार की आबादी पेयजल सहित अन्य दैनिक जरूरतों के लिए कन्हर नदी पर निर्भर है. नगर पालिका के द्वारा पाइपलाइन के माध्यम से नदी का पानी इंटकवेल के जरिये फिल्टर कर लोगों के घरों तक सप्लाई किया जाता है.

