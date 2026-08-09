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Monsoon Diseases : बरसात के मौसम में स्वस्थ रहना है तो अपनाएं आयुर्वेदिक डॉक्टर की यह सलाह

ऐसे फलों और सब्जियों का सेवन करने से शरीर में विशेष तत्व बढ़ जाते हैं और शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं. इसी तरह दुधारू पशु भी हरे चारे में विषैले किट की लार और मल युक्त हरा चारा खाते हैं तो उनके शरीर में भी विषैला तत्व की मात्रा बढ़ जाती है और उसका असर दूध पर पड़ता है. इस दूध का सेवन व्यक्ति को रोगी बना देता है. वहीं, वनस्पति पर निर्भर अन्य पशुओं में भी विषैले तत्व शरीर में बढ़ जाते हैं. लिहाजा, आयुर्वेद के अनुसार बरसात के मौसम में हरी सब्जियां, मीट और दूध के सेवन का परहेज रखना चाहिए.

आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीएल मिश्रा बताते हैं कि बरसात के मौसम में वायु और पित्त के विकृत होने के कारण पेट फूलना (आफरा आना), सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द, दस्त, पेट में मरोड़े लगना, चक्कर आना, त्वचा पर पिसती निकालना, कमजोरी आना, डिहाइड्रेशन आदि रोग देखने को मिलते हैं. उन्होंने बताया कि इन रोगों का मुख्य कारण बारिश के दिनों में कीट-पतंग की अधिक संख्या में उत्पत्ति है, जो सब्जी और फलों में बैठते हैं और उन्हें खाने के लिए विषैले जीव भी फल और सब्जियों पर आकर कीट पतंग को खा जाते हैं. यह विषैले किट और अन्य जीव सब्जियों और फलों के अलावा अन्य वनस्पति पर अपनी लार और मल छोड़ देते हैं. इस कारण फल और सब्जियां दूषित हो जाती हैं.

आयुर्वेद के अनुसार बारिश के मौसम और गलत खानपान के कारण वायु और पित्त विकृत हो जाता है. इससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है. इस कारण कई रोग उत्पन्न होते हैं. जानते हैं आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीएल मिश्रा से हेल्थ टिप्स.

अजमेर: बदलते मौसम का हमारे शरीर पर भी काफी प्रभाव पड़ता है. मौसम परिवर्तन से शरीर में भी कई तरह के बदलाव होने लगते हैं. इन्हीं बदलाव के दौरान खानपान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है. वर्तमान में वर्षा ऋतु शुरू हो गई है. भीषण गर्मी के बाद वर्षा ऋतु के आने से शरीर में बदलाव आना भी मुमकिन है.

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खानपान में रखें यह सावधानी :

हरी सब्जियां, दूध और मीट से रखें परहेज - डॉ. मिश्रा बताते हैं कि बरसात के मौसम में सब्जियों और फलों को गर्म पानी से अच्छे से धोना चाहिए. इसके अलावा पानी में नमक या फिटकरी डालकर भी सब्जी और फलों को धोकर उपयोग किया जा सकता है. बरसात में हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाएं. बरसात में अक्सर लोग पालक के पकौड़े खाते हैं. जबकि बरसात के मौसम में पालक नहीं खाना चाहिए. इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार दूध, दही और छाछ का परहेज भी करें. अंधेरा होने से पहले भोजन कर लें. साथ ही बरसात के मौसम में पानी को उबालकर ठंडा करके पिएं. पानी के बर्तन में सूती कपड़े में बंधी फिटकरी को घुलाएं.

खाद्य सामग्री और पेय पदार्थ को ढक कर रखें. बाजार में मिलने वाली खुली खाद्य सामग्री का सेवन ना करें. उन्होंने बताया कि वर्षा ऋतु में मच्छर और मक्खियों का भी काफी प्रकोप रहता है. मक्खियों से खाद्य सामग्री को बचाएं और घर में साफ-सफाई रखें. घर के आस-पास जल भराव ना होने दें. जल भराव होने पर मच्छर पनपते हैं जिससे मलेरिया होने की संभावना अधिक रहती है. बरसात के मौसम में ग्राम और ताजा भोजन ही खाएं. ज्यादा मसालेदार युक्त भोजन नहीं करें. बारिश में भीगने के बाद गीले कपड़े तुरंत बदलें. घर पर बना ताजा भोजन ही करें.

बदलते मौसम में सावधानी जरूरी (ETV Bharat GFX)

आहार शैली और घरेलू नुस्खे - डॉ. मिश्रा बताते हैं कि वर्षा ऋतु में अक्सर ठंडक रहती है. ऐसे में शीतल पे पदार्थ से बचें और गर्म पेय पदार्थ का सेवन करें. तुलसी, लॉन्ग, सौंफ युक्त चाय पिएं या इनका काढ़ा भी पिया जा सकता है. नींबू की चाय, नींबू को काटकर काला नमक और काली मिर्च डालकर गर्म करने के बाद इसको ठंडा कर चूसना भी लाभदायक है. भोजन में हल्दी का उपयोग करें.

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अंकुरित मोठ, चना, हरा मूंग का सेवन करें. घरेलू सब्जी मसलन दाल, पापड़, मुंगेली, पितोड आदि का इस्तेमाल करें. नीम की पट्टी और तुलसी पत्ती का सेवन भी लाभदायक है. बरसात के मौसम में चटपटा खाने की काफी इच्छा होती है, लिहाजा मैदा से बने व्यंजन कम से कम खाएं. चटपटा भोजन का रात्रि में सेवन ना करें. आगरा के पेठे का सेवन भी लाभकारी है. छोटी हरड़ का भी सेवन किया जा सकता है. त्रिफला का सेवन भी लाभदायक है. पेट में गड़बड़ होने पर जीरा, हींग, अजवायन, इसबगोल भूसी का सेवन करें.

बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं रखें विशेष ध्यान - बरसात के मौसम में फिसलन अधिक होती है. ऐसे में बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को सावधानी से चलना चाहिए. बाहर से घर आने पर साबुन से अच्छे से हाथ धोएं. जूते-चप्पल घर में ना लाएं. घर में नमी न रखें. एसी का उपयोग न करें. पूरे कपड़े पहनकर रहें और रात्रि में हल्का भोजन करें.