कागजों में योजना पूरी, लेकिन जमीनी हकीकत में है अधूरी, जल जीवन मिशन की पड़ताल में चौकाने वाले खुलासे
ईटीवी भारत की पड़ताल में जल जीवन मिशन की खुली पोल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 5:47 PM IST
महोबा: जिले में बीते शुक्रवार को राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल उस समय तेज हो गई, जब जल जीवन मिशन को लेकर कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक के बीच टकराव की खबरें सामने आई. रामश्री महाविद्यालय के पास बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान और स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं और जल जीवन मिशन को लेकर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का घेराव किया. मंत्री ने समस्याओं को सुना और समाधान के लिए 20 दिन का समय मांगा.
मामले के खुलासे के बाद, ईटीवी भारत की टीम जल जीवन मिशन की पड़ताल के लिए जनपद के कबरई ब्लॉक पहुंची, तो जो तस्वीर सामने आई, वह प्रशासनिक दावों से काफी अलग और चौकाने वाली थी. कहीं नल में पानी था तो कहीं मोटर खराब था. कहीं पाइपलाइन बिछने के बाद भी नलें सूखी पड़ी थी, तो कहीं पाईप लीकेज ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ा रही थीं. ऐसी कई समस्याएं गांव में देखने को मिले.
एक ओर खन्ना गांव के श्वावासन मोहल्ला के लोग जहां जल जीवन मिशन को अच्छा बता रहे थे, लेकिन नलों में पानी नहीं आने से निराश भी थे. गांव में पाइपलाइन थी, नलों में टोटियां भी लगी थी, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें आज तक पानी मयस्सर नहीं हुआ, मोहल्ले के रामेश्वर बताते हैं कि वह कनेक्शन धारक हैं और हर माह बिल जमा करते हैं, इसके बावजूद पानी नहीं मिल रहा है. तीन बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ.
गांव के छत्रपाल के मुताबिक उनके मोहल्ले में पानी आ रहा है, लेकिन कुछ मोहल्ले अब भी पानी से वंचित हैं. जबकि अटघार गांव में जल जीवन मिशन की स्थिति बेहतर नजर आई. गांव के निवासी श्रीकांत ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गांव को बड़ा लाभ मिला है. पहले ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए नदी, कुआं और तालाबों पर निर्भर रहना पड़ता था, हालांकि अब भी 20 प्रतिशत लोग पानी से वंचित हैं.
खम्हरिया गांव में करीब 1800 मतदाता हैं. ग्रामीणों के मुताबिक पानी की सप्लाई की भी व्यवस्था है, लेकिन पानी छोड़ने की नियमितता नहीं है. कई जगह लीकेज की समस्या है, जिससे पानी हफ्तों हफ्तों नही आता, गांव के राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पाइपलाइन डालने के लिए सीसी सड़क तोड़ी गई थी, लेकिन मरम्मत नहीं की गया, जिससे पाइप में लीकेज के कारण पानी आगे नहीं जा पाता. शिकायत के बावजूद सप्लाई छोड़ने वाले कर्मियों ने कोई सुनवाई नहीं की.
पचपहरा गांव के लतीफ खान ने बताया कि गांव की आबादी करीब 3300 है. दो वर्ष पहले पानी की टंकी बनने के बाद सप्लाई शुरू हुई थी. आज गांव के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से में पानी की आपूर्ति हो रही है और कुछ स्थानों पर सीसी सड़क की मरम्मत भी कराई गई है. हालांकि गांव की साधना ने बताया कि पहले पानी की गंभीर समस्या थी, अब पानी तो आता है लेकिन नियमित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि सीसी सड़क तोड़ने के बाद उसे ठीक करने में ठेकेदारों ने लापरवाही की, जिसकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है.
जिला एडीएम मोइन खान की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन की 05 परियोजनाओं के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त 1131 किलोमीटर सड़कों में से 1118 किलोमीटर का रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूरा कराया जा चुका है, शेष सड़कों पर काम प्रगति पर है. प्रशासन के अनुसार ग्राम प्रधानों, सचिवों और जिला स्तरीय अधिकारियों से स्थलीय जांच कराकर सड़क पुनर्निर्माण कराया गया है.
ये भी पढ़ें: गोरखपुर में जल जीवन मिशन का रियलिटी चेक, 1180 टंकियों का निर्माण लेकिन सप्लाई सिर्फ 544 से, पानी के लिए तरह रही बड़ी आबादी
ये भी पढ़ें: जल जीवन मिशन; हमीरपुर में विशेष सचिव ने देखी 'हर घर नल' की जमीनी हकीकत, 26 मई को सौंपेंगे रिपोर्ट