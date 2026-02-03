ETV Bharat / state

कागजों में योजना पूरी, लेकिन जमीनी हकीकत में है अधूरी, जल जीवन मिशन की पड़ताल में चौकाने वाले खुलासे

महोबा: जिले में बीते शुक्रवार को राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल उस समय तेज हो गई, जब जल जीवन मिशन को लेकर कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक के बीच टकराव की खबरें सामने आई. रामश्री महाविद्यालय के पास बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान और स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं और जल जीवन मिशन को लेकर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का घेराव किया. मंत्री ने समस्याओं को सुना और समाधान के लिए 20 दिन का समय मांगा.

मामले के खुलासे के बाद, ईटीवी भारत की टीम जल जीवन मिशन की पड़ताल के लिए जनपद के कबरई ब्लॉक पहुंची, तो जो तस्वीर सामने आई, वह प्रशासनिक दावों से काफी अलग और चौकाने वाली थी. कहीं नल में पानी था तो कहीं मोटर खराब था. कहीं पाइपलाइन बिछने के बाद भी नलें सूखी पड़ी थी, तो कहीं पाईप लीकेज ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ा रही थीं. ऐसी कई समस्याएं गांव में देखने को मिले.

एक ओर खन्ना गांव के श्वावासन मोहल्ला के लोग जहां जल जीवन मिशन को अच्छा बता रहे थे, लेकिन नलों में पानी नहीं आने से निराश भी थे. गांव में पाइपलाइन थी, नलों में टोटियां भी लगी थी, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें आज तक पानी मयस्सर नहीं हुआ, मोहल्ले के रामेश्वर बताते हैं कि वह कनेक्शन धारक हैं और हर माह बिल जमा करते हैं, इसके बावजूद पानी नहीं मिल रहा है. तीन बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ.

गांव के छत्रपाल के मुताबिक उनके मोहल्ले में पानी आ रहा है, लेकिन कुछ मोहल्ले अब भी पानी से वंचित हैं. जबकि अटघार गांव में जल जीवन मिशन की स्थिति बेहतर नजर आई. गांव के निवासी श्रीकांत ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गांव को बड़ा लाभ मिला है. पहले ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए नदी, कुआं और तालाबों पर निर्भर रहना पड़ता था, हालांकि अब भी 20 प्रतिशत लोग पानी से वंचित हैं.