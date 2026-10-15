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ETV Bharat Impact; बिठूर में सड़क पर जलभराव की समस्या से मिली निजात, मासूम ने DM से लगाई थी गुहार

ETV Bharat Impact ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : बिठूर क्षेत्र से जलभराव और जर्जर सड़क की समस्या को लेकर ईटीवी भारत में खबर प्रकाशित होने के बाद अब इसका असर सामने आया है. मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने जलभराव की समस्या का समाधान कराया है. प्रशासन की कार्रवाई से अब इस मार्ग पर यातायात सुगम और आरामदायक हो गया है, जिससे स्कूली बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.