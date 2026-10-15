ETV Bharat Impact; बिठूर में सड़क पर जलभराव की समस्या से मिली निजात, मासूम ने DM से लगाई थी गुहार
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि जल्द जर्जर सड़क के स्थायी निर्माण और मरम्मत का कार्य भी शुरू कराया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 8:04 PM IST
कानपुर : बिठूर क्षेत्र से जलभराव और जर्जर सड़क की समस्या को लेकर ईटीवी भारत में खबर प्रकाशित होने के बाद अब इसका असर सामने आया है. मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने जलभराव की समस्या का समाधान कराया है. प्रशासन की कार्रवाई से अब इस मार्ग पर यातायात सुगम और आरामदायक हो गया है, जिससे स्कूली बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि जलभराव की समस्या का यह केवल शुरुआती समाधान है. पानी पूरी तरह निकल जाने के बाद अब इस जर्जर सड़क के स्थायी निर्माण और मरम्मत का कार्य भी जल्द शुरू कराया जाएगा. पंचायत राज विभाग और संबंधित अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ग्रामीणों और मासूम बच्चों को इस तरह की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े.
बता दें कि बिठूर के चिरान हृदयपुर गांव में लंबे समय से जलभराव और जर्जर सड़क की समस्या बनी हुई थी. स्थिति इतनी खराब थी कि नर्सरी में पढ़ने वाली नन्हीं छात्रा मायरा को रोजाना जूते-मोजे हाथ में लेकर गंदे पानी के बीच से स्कूल जाना पड़ता था.
छात्रा ने अपनी इस समस्या को बयां करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था, जिसमें उसने जिलाधिकारी से गुहार लगाई थी. वीडियो सामने आने के बाद ईटीवी भारत ने "डियर DM अंकल... हमारे यहाँ बहुत सारा पानी भर गया है, जूता-मोज़ा उतारकर स्कूल जाना पड़ता है" शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी.
खबर प्रसारित होने के बाद जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने तुरंत एक्शन लेते हुए अधिकारियों की टीम को मौके पर रवाना किया. गांव में जमा गंदे पानी को निकालने के लिए पंपिंग मशीनें लगाई गईं और पानी को हटवाया गया. समस्या का समाधान होने के बाद स्कूली बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. कार्रवाई के बाद खुशी जताते हुए अब नन्हीं छात्रा ने भी जिलाधिकारी को धन्यवाद कहा है.
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