ETV Bharat की खबर का असर, आरा MP बोले- लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें रेल मंत्री
ईटीवी भारत हमेशा से ही जन सरोकार के मुद्दे को उठाता रहा है. ऐसे में कोईलवर रेलवे स्टेशन का मुद्दा संसद तक पहुंचा. पढ़ें खबर
Published : February 7, 2026 at 7:50 PM IST
रिपोर्ट: आलोक कुमार भारती
भोजपुर : ''ईटीवी भारत को धन्यवाद. आपने महत्वपूर्ण खबर को दिखाया इसलिए आपको धन्यवाद. इसी तरह जन समस्याओं को दिखाते रहिए. इससे हमलोग काफी कुछ ग्रहण करते हैं.'' यह कहना है आरा के सांसद सुदामा प्रसाद का. दरअसल ईटीवी भारत ने भोजपुर के कोईलवर रेलवे स्टेशन की बदहाली से जुड़ी एक खबर को प्रकाशित किया था.
ETV Bharat की खबर संसद तक : दरअसल, हमने कोईलवर रेलवे स्टेशन की जमीनी हकीकत को सबके सामने रखा था. इसके बाद यह मामला संसद की चौखट तक पहुंच गया. माले सांसद सुदामा प्रसाद ने इस गंभीर मुद्दे को लोकसभा में उठाने की पहल की. सुदामा प्रसाद ने 4 फरवरी 2026 को लोकसभा के शून्यकाल के दौरान कोईलवर रेलवे स्टेशन सहित कई छोटे लेकिन अत्यंत व्यस्त रेलवे स्टेशनों की बदहाली को लेकर लोकसभा सचिवालय को नोटिस दिया.
नोटिस में क्या था? : नोटिस में सांसद ने कहा है कि कोईलवर रेलवे स्टेशन पटना-डीडीयू रेलमार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक यात्री दबाव वाला स्टेशन है. इसके बावजूद यहां यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं बेहद नाकाफी हैं.
सांसद ने अपने नोटिस में उल्लेख किया है कि, स्टेशन परिसर में यात्रियों के लिए पर्याप्त शेड की व्यवस्था नहीं है. स्वच्छ पेयजल, कार्यशील शौचालय, बैठने की समुचित व्यवस्था, टिकट काउंटर की पर्याप्त सुविधा और प्रकाश व्यवस्था का भी गंभीर अभाव है. जिससे प्रतिदिन हजारों यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
एक दिन पहले खबर हुई थी प्रकाशित : जिस दिन यह मामला संसद तक पहुंचा, उससे एक दिन पहले ही यानी 3 फरवरी को ही ईटीवी भारत ने कोईलवर रेलवे स्टेशन की जमीनी हकीकत को सामने लाया था. ऐसे में स्थानीय लोगों ने ईटीवी भारत को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके द्वारा चलायी गई खबर के कारण कोईलवर स्टेशन पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी.
''अंग्रेजों के समय का यह स्टेशन है जो बदहाल स्थिति में है, जिसे ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाया है. इसलिए ईटीवी भारत का धन्यवाद.''- अश्वनी कुमार पिंटू, स्थानीय
''ईटीवी भारत ने कोईलवर स्टेशन के बदहाली के ऊपर खबर प्रकाशित किया था. ईटीवी की खबर पढ़कर सांसद ने सदन में इस मुद्दे को पहुंचाया. इसके लिए मैं ईटीवी भारत का धन्यवाद करता हूं.''- राकेश शर्मा, बीजेपी नेता
''कोईलवर स्टेशन पर बदहाली को लेकर ईटीवी भारत पर खबर चलने के बाद आरा के सांसद ने स्वतः संज्ञान लिया. इसके लिए मैं ईटीवी भारत और सांसद सुदामा प्रसाद को धन्यवाद देता हूं.''- दीपक गुप्ता, यात्री
''ईटीवी भारत ने कोईलवर स्टेशन की खबर दिखाकर लोगों का और सिस्टम का ध्यान आकृष्ट कराया. इसके लिए मैं ईटीवी भारत को धन्यवाद देता हूं.''- कृष्ण कुमार रंजन, स्थानीय
क्या थी स्टेशन पर समस्या? : दरअसल, जब ईटीवी भारत के संवाददाता आलोक भारती कोईलवर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो स्थिति देखकर सन्न रह गए क्योंकि समस्याओं का अंबार दिखा. यहां फुट ओवर ब्रिज की व्यवस्था नहीं है. ऐसे में यात्री जान जोखिम में डालकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते दिखे.
यहां पर पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है. सरकारी व्यवस्था के तहत नल तो लगाया गया था पर उसपर धूल-मिट्टी जमे हुए थे. शौचालय की तरह एक ढांचा था, जो बिल्कुल टूटा पड़ा हुआ था. वैसे तो यात्रियों के लिए स्टेशन पर शेड की भी व्यवस्था है, पर वह भी टूटे पड़े थे.
लोगों की जगी उम्मीद : ऐसे में स्थानीय लोगों और यात्रियों को उम्मीद है कि सांसद द्वारा लोकसभा में मुद्दा उठाए जाने के बाद रेलवे प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम उठाएगा. कोईलवर रेलवे स्टेशन की बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा.
