ETV Bharat / state

ETV Bharat की खबर का असर, आरा MP बोले- लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें रेल मंत्री

ईटीवी भारत की खबर का असर ( ETV Bharat )

रिपोर्ट: आलोक कुमार भारती भोजपुर : ''ईटीवी भारत को धन्यवाद. आपने महत्वपूर्ण खबर को दिखाया इसलिए आपको धन्यवाद. इसी तरह जन समस्याओं को दिखाते रहिए. इससे हमलोग काफी कुछ ग्रहण करते हैं.'' यह कहना है आरा के सांसद सुदामा प्रसाद का. दरअसल ईटीवी भारत ने भोजपुर के कोईलवर रेलवे स्टेशन की बदहाली से जुड़ी एक खबर को प्रकाशित किया था. ETV Bharat की खबर संसद तक : दरअसल, हमने कोईलवर रेलवे स्टेशन की जमीनी हकीकत को सबके सामने रखा था. इसके बाद यह मामला संसद की चौखट तक पहुंच गया. माले सांसद सुदामा प्रसाद ने इस गंभीर मुद्दे को लोकसभा में उठाने की पहल की. सुदामा प्रसाद ने 4 फरवरी 2026 को लोकसभा के शून्यकाल के दौरान कोईलवर रेलवे स्टेशन सहित कई छोटे लेकिन अत्यंत व्यस्त रेलवे स्टेशनों की बदहाली को लेकर लोकसभा सचिवालय को नोटिस दिया. देखें यह रिपोर्ट (ETV Bharat) नोटिस में क्या था? : नोटिस में सांसद ने कहा है कि कोईलवर रेलवे स्टेशन पटना-डीडीयू रेलमार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक यात्री दबाव वाला स्टेशन है. इसके बावजूद यहां यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं बेहद नाकाफी हैं. सांसद ने अपने नोटिस में उल्लेख किया है कि, स्टेशन परिसर में यात्रियों के लिए पर्याप्त शेड की व्यवस्था नहीं है. स्वच्छ पेयजल, कार्यशील शौचालय, बैठने की समुचित व्यवस्था, टिकट काउंटर की पर्याप्त सुविधा और प्रकाश व्यवस्था का भी गंभीर अभाव है. जिससे प्रतिदिन हजारों यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. सांसद सुदामा प्रसाद ने संसद तक पहुंचाया मामला (Etv Bharat) एक दिन पहले खबर हुई थी प्रकाशित : जिस दिन यह मामला संसद तक पहुंचा, उससे एक दिन पहले ही यानी 3 फरवरी को ही ईटीवी भारत ने कोईलवर रेलवे स्टेशन की जमीनी हकीकत को सामने लाया था. ऐसे में स्थानीय लोगों ने ईटीवी भारत को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके द्वारा चलायी गई खबर के कारण कोईलवर स्टेशन पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी.