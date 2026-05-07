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ईटीवी भारत न्यूज इंपैक्ट, सरगुजा में पेयजल संकट होगा दूर, ढोढ़ी और झिरिया का पानी पीने से मिलेगी निजात

सरगुजा में ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. लोगों को डोढ़ी और झिरिया का पानी नहीं पीना पड़ेगा. देश दीपक गुप्ता की रिपोर्ट

Action Over Sarguja Water Crisis
सरगुजा जल संकट पर हरकत में सीएम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 7, 2026 at 6:21 PM IST

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सरगुजा: छत्तीसगढ़ के वनांचल संभाग सरगुजा में ईटीवी भारत की खबर का असर हुा है. सरगुजा के ग्रामीणों को अब ढोढ़ी का पानी नहीं पीना पड़ेगा. ईटीवी भारत ने बीते दिनों खबर दिखाई थी कि सरगुजा में ढोढ़ी का पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं. इस खबर के प्रकाशन के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने सरगुजा कलेक्टर से फोन पर बात की. उसके बाद सरगुजा जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया.

ईटीवी भारत ने पेयजल संकट की दिखाई थी खबर

खबर में हमने बताया था की सरगुजा के कई ऐसे गांव हैं जहां ग्रामीण ढोढ़ी का पानी पीने को मजबूर हैं. बारिश के दिनों में इस ढोढ़ी का पानी भी इतना गंदा हो जाता है की पीने लायक नही बचता है. ये कहानी सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सुपलगा और लुंड्रा विधानसभा के महादेव डूगू क्षेत्र की थी. जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया.

सरगुजा में जल संकट पर ईटीवी भारत की खबर का असर (ETV BHARAT)

कलेक्टर ने पेजयल उपलब्ध कराने की बात कही

कलेक्टर ने बताया कि सरगुजा जिले में कई ऐसी बस्तियों का सर्वे कराया गया है जहां पानी नहीं है. यहां जिला प्रशासन ने डीएमएफ से 113 हैंड पंप उत्खनन की स्वीकृति दी है. जिससे पेयजल संकट से लोगों को निजात मिल सकेगी. लोग पानी के लिए परेशान नहीं होंगे और उन्हें साफ पीने का पानी मिल सकेगा.

People in Surguja Forced to Drink Water from Pits
सरगुजा में ढोढ़ी का पानी पीने को मजबूर लोग (ETV BHARAT)

हैंडपंप और बोरवेल लगाए जाएंगे

इस सम्बन्ध मे कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि जिले के सुदूर एवं पहाड़ी कोरवा बसाहटों में पेयजल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. अब इन क्षेत्रों में कुल 113 हैंडपंप एवं बोरवेल की खुदाई की जाएगी, जिससे ग्रामीणों को पारंपरिक स्रोतों से पानी लाने की मजबूरी से राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस विषय पर फोन पर चर्चा की थी. हमने सर्वे कराया तो जिले मे करीब 100 ऐसे स्थल पाए गए जहां इस तरह की समस्या है.

Contaminated Water in Surguja
सरगुजा में गंदा पानी (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को एक माह के भीतर सभी 113 हैंडपंप एवं बोरवेल कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं. जिले के लुण्ड्रा में 34, बतौली में 06, लखनपुर में 22, अम्बिकापुर में 11, सीतापुर में 16, मैनपाट में 20 तथा उदयपुर में 04 हैंडपंप और बोरवेल के खनन किए जाएंगे- अजीत वसंत, कलेक्टर, सरगुजा

ईटीवी भारत ने बताया था कि सरगुजा, अंबिकापुर और इसके ग्रामीण इलाकों में लोगों को पारंपरिक स्रोतों से पानी इकट्ठा करना पड़ता था. ईटीवी भारत की खबर के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और अब इस समस्या को हल करने की दिशा में कार्य होता नजर आ रहा है.

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