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ETV Bharat का असर: नालंदा के संस्कृत स्कूलों की बदहाली पर जागा विभाग, जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित

ETV भारत की खबर पर एक्शन लेते हुए शिक्षा विभाग ने नालंदा के संस्कृत स्कूलों में जांच टीम गठित की है.

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शिक्षा विभाग का एक्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 6, 2026 at 5:35 PM IST

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नालंदा: बिहार के 'नालंदा में 31 संस्कृत विद्यालय में 6 बंद' होने की खबर पर शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है. इसके लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है. ईटीवी भारत ने 5 जून 2026 को 'गुरुजी बेच रहे जमीन, स्कूल में लटका ताला.. बिहार के संस्कृत विद्यालय का खस्ता हाल' हेडलाइन से खबर प्रकाशित की थी. इसके अगले दिन 6 जून 2026 को जिला शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी है.

बंद स्कूलों की जमीनी हकीकत: दरअसल, ईटीवी भारत ने नालंदा के 31 संस्कृत स्कूलों में से 6 को बंद बताया था. कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी और वेतन भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया था. वेतन भुगतान नहीं होने के कारण शिक्षक जमीन बेचकर परिवार का भरण-पोषण करने के लिए मजबूर हैं. इसी खबर पर शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी.

शिक्षकों की कमी और प्रतिनियुक्ति: जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षा विभाग को बताया कि जिले में कुल 31 संस्कृत विद्यालय संचालित हैं. इनमें से 3 प्रमुख विद्यालयों में 'हीरा पाण्डेय संस्कृत मध्य विद्यालय (जैतीपुर), प्राथमिक संस्कृत विद्यालय (नूरसराय), और डा. रागरवरूप प्राथमिक सह मध्य विद्यालय (अमेरा)' में कार्यरत सभी शिक्षक और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं. विद्यालय बंद न हों, इसके लिए अन्य संस्कृत स्कूलों से शिक्षकों को प्रतिनियुक्त की गयी है.

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बंद पड़ा स्कूल (Etv Bharat)

वेतन भुगतान की वर्तमान स्थिति: वेतन भुगतान की जानकारी देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि जिले के सभी संस्कृत शिक्षकों को फरवरी 2026 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है. मार्च 2026 और उसके बाद के वेतन के लिए बजट की मांग की गई है, जो फिलहाल लंबित है. राशि प्राप्त होते ही नियमानुसार भुगतान कर दिया जाएगा.

तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन: जांच के लिए बनेगी तीन सदस्यीय समिति: शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिले के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों की भौतिक जांच और सत्यापन के लिए एक तीन सदस्यीय समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यह समिति स्कूलों में जाकर शैक्षणिक गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगी.

डीपीओ का पक्ष और आवंटन की कमी: हालांकि इस मामले में डीपीओ से बात की गयी तो उन्होंने बताया कि कुछ अलग बात बतायी. टेलीफोनिक बातचीत में डीपीओ आनंद शंकर ने बताया कि सभी शिक्षक को फरवरी 2024 तक का रेगुलर भुगतान हुआ है. इसके बाद का एलॉटमेंट नहीं आया है. जहां शिक्षक नहीं हैं, वहां के लिए हमलोगों ने विभाग को लिखा है.

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डीईओ कार्यालय (Etv Bharat)

पुराने भुगतान और कोर्ट के आदेश: संस्कृत विद्यालय अमेरा के प्रधानाध्यापक विद्या सागर को 2015 से पेमेंट नहीं मिला है. इसपर अधिकारी ने कहा कि आरोप गलत है. जो भी पुराना मामला है, उसमें कोर्ट से आदेश मिला है. हमलोगों के तरफ से विभाग को क्लियर कर दिया गया है. ट्रेजरी से पास नहीं हो पाया है. होते ही भुगतान हो जाएगा. आवंटन मिलने के बाद भुगतान हो जाएगा.

"फरवरी 2024 तक सभी शिक्षकों का भुगतान हो चुका है. कुछ मामले फंसे हैं, तो उसमें कोर्ट के आदेश के बाद मेरे ओर से सब क्लियर है. ट्रेजरी से पास नहीं हो पाया है. वहां से पास होते ही समस्या का समाधान हो जाएगा." -आनंद शंकर, डीपीओ, नालंदा

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