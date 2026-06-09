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ईटीवी भारत की खबर का असर; नगर आयुक्त ने नाला सफाई कार्यों का किया निरीक्षण, कहा- "नालों की सफाई गंभीरता से की जाए"

नगर आयुक्त ने फ्लोटिंग मटेरियल पाए जाने पर उसे तत्काल हटाने तथा नाले की दोबारा सफाई कराने के निर्देश दिए.

नगर आयुक्त ने नाला सफाई कार्यों का किया निरीक्षण
नगर आयुक्त ने नाला सफाई कार्यों का किया निरीक्षण (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 6:31 PM IST

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लखनऊ : 6 जून को ईटीवी भारत ने लखनऊ के नाले की सफाई को लेकर "मानसून से पहले लखनऊ में नालों की सफाई की हकीकत, खुले नाले और अधूरी सफाई ने बढ़ाई लोगों की चिंता" शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी. इस खबर में उन बिंदुओं को उजागर किया गया था, जिसको लेकर आमजनों ने चिंता जताई थी. खबर का असर यह हुआ कि मंगलवार को लखनऊ नगर निगम आयुक्त गौरव कुमार ने अलग-अलग क्षेत्र में जाकर नाला सफाई का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए.

लखनऊ में नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण
लखनऊ में नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण (Photo credit: ETV Bharat)

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने जोन-3 क्षेत्र के विभिन्न नालों का निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ चीफ इंजीनियर (सिविल) महेश वर्मा, अधिशासी अभियंता जोन-3 नजमी मुजफ्फर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे. निरीक्षण की शुरुआत टेढ़ी पुलिया चौराहे से इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे के मध्य स्थित सर्विस रोड के किनारे चल रहे नाला सफाई कार्य से हुई. नगर आयुक्त ने बकेट मशीन द्वारा की जा रही सफाई व्यवस्था को देखा और कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए.

लखनऊ में अधिकारियों ने नाला सफाई कार्यों का किया निरीक्षण
लखनऊ में अधिकारियों ने नाला सफाई कार्यों का किया निरीक्षण (Photo credit: ETV Bharat)


नगर आयुक्त ने छुइयापुरवा चौराहे से अलीशा नगर चौराहे तक स्थित नाले का निरीक्षण किया. उन्होंने नाले की सफाई को और प्रभावी बनाने के लिए पुनः सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए, ताकि जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह सुचारु बनी रहे.

लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस के निकट रेलवे पुलिया से बिठौली चौराहे तक स्थित नाले का निरीक्षण करते हुए नगर आयुक्त ने कुछ स्थानों पर फ्लोटिंग मटेरियल (तैरने वाली सामग्री) पाए जाने पर उसे तत्काल हटाने तथा नाले की दोबारा सफाई कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या न हो, इसके लिए सभी नालों की सफाई पूरी गंभीरता से की जाए.

अधिकारियों ने नाला सफाई कार्यों का किया निरीक्षण
अधिकारियों ने नाला सफाई कार्यों का किया निरीक्षण (Photo credit: ETV Bharat)



"कवरिंग हटाकर अंदर तक अच्छी तरह सफाई सुनिश्चित की जाए" : नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नालों की कवरिंग हटाकर अंदर तक अच्छी तरह सफाई सुनिश्चित की जाए तथा सफाई के बाद कवरिंग को व्यवस्थित ढंग से पुनः लगाया जाए. उन्होंने नाला सफाई के दौरान निकलने वाली सिल्ट को समयबद्ध तरीके से हटाने और किसी भी स्थान पर उसे जमा न होने देने के निर्देश भी दिए.

"अभियंता कार्यों की निगरानी करें" : नगर आयुक्त ने कहा कि नाला सफाई कार्यों में लगे सभी कर्मियों को आवश्यक सेफ्टी गियर्स उपलब्ध कराए जाएं तथा अभियंता नियमित रूप से कार्यों की निगरानी करें, जिससे सफाई अभियान पूरी गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ संचालित हो सके.

निरीक्षण के बाद विकास कार्यों की समीक्षा की : नाला सफाई कार्यों के निरीक्षण के बाद नगर आयुक्त ने कश्मीरी मोहल्ला स्कूल का भी निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने विद्यालय में चल रहे नवीनीकरण एवं विकास कार्यों की समीक्षा की. चीफ इंजीनियर (सिविल) महेश वर्मा एवं पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान की उपस्थिति में नए क्लासरूम निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया. नगर आयुक्त ने गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए.

यह भी पढ़ें : मानसून से पहले लखनऊ में नालों की सफाई की हकीकत, खुले नाले और अधूरी सफाई ने बढ़ाई लोगों की चिंता

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