ETV Bharat Impact; लखनऊ के "नाइट कल्चर" पर कड़ा होगा पहरा, बार व पब संचालकों की जवाबदेही तय होगी
ईटीवी भारत की खबर का संज्ञान लेकर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने जारी किए निर्देश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 2:14 PM IST
लखनऊ : राजधानी लखनऊ में पनप रहे "पब क्राइम कल्चर" पर पुलिस की नजर टेढ़ी हो गई ही. बीते दिनों ईटीवी भारत ने राजधानी लखनऊ के नए इलाकों सुशांत गोल सिटी, विभूतिखंड, गोमती नगर एक्सटेंशन जैसे कई इलाकों में नाइट कल्चर डेवलप होने और इनसे होने वाली आपराधिक घटनाओं को लेकर खास खबर "रातें रंगीन, पर शामें बेसुकून! लेट नाइट कल्चर से खो रही लखनऊ की तहजीब" प्रकाशित की थी. खबर प्रकाशित करने के बाद लखनऊ कमिश्नेरेट पुलिस एक्शन में आ गई है. जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने सभी थाना अध्यक्षों के साथ बार और पब मालिकों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
लखनऊ पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि लखनऊ में हो रहे डेवलपमेंट के चलते कॉरपोरेट सेक्टर व बाहरी जिलों से छात्रा पढ़ने के लिए पहुंचते हैं. लखनऊ में कारपोरेट सेक्टर एस्टेब्लिश होने के चलते लेट नाइट तक लोग काम करने के लिए सड़कों पर निकलते हैं.
सुशांत गोल सिटी, विभूति खंड, गोमतीनगर, गोमतीनगर एक्सटेंशन थाना क्षेत्र में बार और पब खुले हैं, जहां पर पार्टिंया होती हैं. कई बार यहां पर मारपीट हुड़दंग व गंभीर अपराध की जानकारी मिलती है. इसको लेकर सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही बार और पब संचालकों के साथ मीटिंग कर उनके जवाबदेही तय की गई है.
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार का कहना है कि नियमों के तहत ही बार और पब में आयोजन किए जाएंगे. साथ ही क्षेत्र में किसी तरह की प्रिया घटना न हो इसके लिए पुलिस टीम को पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं. आम नागरिक को हर हाल में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस की जिम्मेदारी है.
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