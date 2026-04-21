ईटीवी भारत की खबर का असर; लखनऊ ATS पर कंडम वाहनों को फिटनेस देने के खेल की जांच शुरू
यूपी में परिवहन विभाग ने लखनऊ के एटीएस पर जर्जर वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र देने के मामले में जांच टीम गठित की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 4:39 PM IST
लखनऊ: यूपी में एक बार फिर "ईटीवी भारत" की खबर का बड़ा असर हुआ है. अपर मुख्य सचिव परिवहन के निर्देश पर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एटीएस की जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित कर दी है. लखनऊ के आरटीओ प्रशासन संजय तिवारी के नेतृत्व में उन वाहनों की तहकीकात की जाएगी, जिन्हें ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) द्वारा नियमों को ताक पर रखकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया.
"ईटीवी भारत" ने 18 अप्रैल को "ऐ साहब जर्जर गाड़ियों की ये कैसी फिटनेस" शीर्षक से खबर प्रकाशित कर इस बड़े खेल का पर्दाफाश किया था.
प्रशासनिक संज्ञान और सख्त निर्देश: अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग अर्चना अग्रवाल ने खबर का तत्काल संज्ञान लेते हुए डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लखनऊ जोन राधेश्याम को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया. इसके बाद राधेश्याम ने आरटीओ प्रशासन संजय तिवारी को पत्र लिखकर दो दिन के अंदर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है. लखनऊ के बक्शी का तालाब स्थित एटीएस पर कंडम और जर्जर वाहनों को भी फिटनेस दी जा रही थी. "ईटीवी भारत" ने अपने रियलिटी चेक में पाया कि जो वाहन सड़क पर चलने लायक नहीं हैं, उन्हें भी प्रमाण पत्र मिल रहा है.
रियलिटी चेक में खुली पोल: खबर के दौरान वाहन संख्या सीजी 10 बीडी 6435 और यूपी 32 डबल्यू एन 0469 की हालत परखी गई, जिनकी हेडलाइट टेप से चिपकी हुई थी. इन वाहनों का रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप उखड़ा हुआ था और नंबर प्लेट को साधारण प्लास्टिक की डोर से बांधकर रखा गया था. इसके बावजूद एटीएस ने इन्हें तकनीकी रूप से फिट घोषित कर दिया. यही नहीं, उन्नाव के सोहरामऊ स्थित एटीएस पर भी एक नई गाड़ी को अनफिट बताकर पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगने की शिकायत सामने आई थी.
दो दिन में पेश होगी रिपोर्ट: डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राधेश्याम ने निर्देशित किया है कि टीम उन सभी वाहनों का भौतिक निरीक्षण करे, जिनकी हाल ही में फिटनेस की गई है. साथ ही वाहन स्वामियों से वसूले गए शुल्क का विवरण प्राप्त कर दो दिन के भीतर लाइसेंसिंग प्राधिकारी को आख्या प्रेषित की जाए. रिपोर्ट के आधार पर एटीएस संचालकों की बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार के उजागर होने की पूरी संभावना है. डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का कहना है कि रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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