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ETV Bharat Impact : हिंदू नववर्ष पर स्टंटबाजी करने वाले रसूखदारों पर एफआईआर

शोभायात्रा और धार्मिक आयोजन की आड़ में स्टंटबाजी की खबर दिखाने के बाद कोरबा पुलिस ने कार्रवाई की है.

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कोरबा ईटीवी भारत (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 21, 2026 at 7:33 AM IST

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कोरबा: चैत्र नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था. इसी धार्मिक आयोजन के आड़ में कुछ लापरवाह युवा घण्टाघर मे खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी कर रहे थे. इस मामले को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रसारित किया था. वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से संज्ञान में लिया.

घंटाघर में की थी स्टंटबाजी

थाना सिविल लाइन रामपुर क्षेत्रांतर्गत दिनांक 19 मार्च को दोपहर लगभग 03:30 बजे से 04:00 बजे के मध्य घंटाघर ओपन थियेटर मैदान में कुछ वाहन चालकों द्वारा लापरवाहीपूर्वक एवं खतरनाक तरीके से स्टंट बाजी की गई थी. इस मामले में खबर दिखाने के बाद शुक्रवार को अपराध क्रमांक 236/2026 धारा 281, 3(5) BNS एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है. फिलहाल जांच के दौरान वाहन क्रमांक CG 11 AA 6166 (स्कॉर्पियो), CG 12 BJ 2975 (बोलेरो), CG 12 BF 3890 (स्विफ्ट) एवं CG 04 NG 8300 (थार) के चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

थार जब्त अन्य पर एफआईआर

पुलिस ने वाहन मालिकों का पता लगाकर वाहन क्रमांक CG 04 NG 8300 (थार) को जप्त कर लिया है. अन्य वाहनों की तलाश जारी है. पुलिस के अनुसार वाहनों की जप्ती के उपरांत मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. थार वाहन को जप्त जरूर किया गया है, लेकिन इसके मालिक के नाम को सार्वजनिक नहीं किया गया है.अन्य वाहन चालकों की भी तलाश की जा रही है.

"तलाश जारी है वाहन मालिकों को भी पकड़ेंगे"

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि पुलिस द्वारा ऐसे लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध सतत अभियान चलाकर निगरानी रखी जा रही है. भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी. जिला पुलिस कोरबा आम नागरिकों से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें, तेज गति एवं स्टंट जैसे खतरनाक कृत्यों से बचें थार वाहन को जप्त कर लिया गया है. वाहन मालिक की तलाश जारी है. अन्य वाहनों को भी जप्त कर उनके मालिकों को भी पकड़ा जाएगा.

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