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ETV Bharat की खबर का बड़ा असर, सालों से खराब पड़े सरकारी चापाकलों से फिर निकलने लगा पानी

किशनगंज में ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है. सालों से खराब पड़े सरकारी चापाकलों के बन जाने से लोगों में खुशी है.

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ETV Bharat की खबर का असर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 13, 2026 at 2:41 PM IST

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किशनगंज: बिहार के किशनगंज में भीषण गर्मी के बीच सरकारी चापाकलों के खराब होने की शिकायतें स्थानीय लोगों ने की थी. शिकायतों के बाद ईटीवी भारत की टीम ठाकुरगंज प्रखंड के पौवाखली नगर पंचायत के साथ ही कई इलाकों में पहुंची और सच्चाई जानने की कोशिश की. ईटीवी भारत ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया, जिसका बड़ा असर हुआ है.

ETV Bharat की खबर का असर: 6 जून को ईटीवी भारत ने किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के पौआखाली नगर पंचायत सहित कई इलाकों में खराब पड़े सार्वजनिक चापाकलों की खबर प्रमुखता से दिखाई थी. खबर प्रकाशित होने के दो-तीन दिनों के अंदर कई चापाकलों को ठीक करवा दिया गया. इससे स्थानीय लोगों में खुशी है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

कार्यपालक अभियंता ने दिया जवाब: वहीं लोगों की शिकायतों के आधार पर जो सवाल उठाए उसका लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता की ओर से जवाब दिया गया है. जानें ईटीवी भारत के सवालों पर प्रशासन का जवाब.

सवाल: क्या भीषण गर्मी के बीच किशनगंज में जल संकट एक गंभीर समस्या का विषय है?

जवाब:किशनगंज जिला अन्तर्गत जल संकट कि स्थिति नहीं पाई गई है. जिले का औसतन जल स्तर 9'5" है जिसमें अधिकतम 10'1" और न्यून्तम 8'6" मापी गई है.

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ETV Bharat के सवालों पर प्रशासन का जवाब (ETV Bharat)

सवाल: लोक स्वास्थ्य प्रमंडल किशनगंज के अनुसार जिले के 7 प्रखंडों में चापाकल मरम्मती का काम जोरों पर है, लेकिन ग्राउंड पर कई चापाकल खराब पाए गए. क्या कागजों पर हुई है मरम्मती?

जवाब: क्षेत्र भ्रमण के क्रम में तथा विभिन्न श्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर 421 अदद् चापाकलों की मरम्मति कराई जा चुकी है.

सवाल: टोल फ्री नंबर और शिकायत तंत्र क्या धरातल पर काम कर रही है?

जवाब: प्रत्येक प्रखंड में 01 अदद् मरम्मति दल गठन करने सहित जिला अन्तर्गत पदस्थापित अभियंता का सम्पर्क सूत्र जारी किया गया है. प्रमंडलीय नियत्रंण कक्ष में बंद चापाकलों की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में मरम्मति हेतु त्वरित कार्रवाई की जा रही है.

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दही हट्टी बाजार का चापाकल बना (ETV Bharat)

दही हट्टी बाजार का चापाकल बना: पौवाखली नगर पंचायत सहित कई इलाके में सरकारी चापाकल वर्षों से खराब रहने की शिकायत स्थानीय लोगों ने की थी. पौवाखली नगर पंचायत के दही हट्टी बाजार, जहां सब्जी मंडी भी लगता है, स्थानीय लोगों ने बताया कि वहां का चापाकल तीन सालों से खराब था. जब लोगों की समस्याओं को हमने उजागर किया तो आनन-फानन में इसे ठीक किया गया है.

"तीन साल पहले चापाकल लगाया गया था, लेकिन कुछ दिनों में ही खराब हो गया था. फिर ईटीवी भारत ने इसको लेकर हमारी शिकायत प्रशासन तक पहुंचायी थी. इसके बाद इस चापाकल को ठीक कर दिया गया है. पानी तो आ रहा है, लेकिन साफ नहीं है."-चंदन, स्थानीय निवासी

"पानी के लिए बहुत परेशान थे. कल मरम्मती किया गया है, लेकिन और करना होगा. पानी पीने लायक होना चाहिए."- शिव कुमार, स्थानीय

"लगाकर जाने के बाद घूमकर कोई देखने नहीं आया, खराब था. कल आकर ठीक करके गया है. बाजार का इलाका है, ठीक हो जाने के बाद हमलोगों में खुशी है."- सुखदेव, स्थानीय निवासी

काली मंदिर परिसर का हैंडपंप भी दुरुस्त: वहीं नगर पंचायत के हाई स्कूल रोड स्थित काली मंदिर परिसर में भी सरकारी चापाकल खराब होने की सूचना थी, जिसे अब ठीक करा लिया गया है. वहीं यहां एक निजी चापाकल पहले से मौजूद है. ऐसे में अब श्रद्धालुओं को दोनों का लाभ मिल रहा है.

"कुछ दिन पहले ईटीवी भारत में हमने खबर देखी थी कि मंदिर के पुजारी अजीत कुमार चौधरी बता रहे थे कि चापाकल खराब है. इसके कारण श्रद्धालुओं को पानी की काफी समस्या होती थी. इसलिए दूसरा चापाकल लगाना पड़ा था. खबर दिखाने के बाद दो-तीन दिनों से पुराने चापाकल को ठीक करा दिया गया है. इसकी मरम्मती करा दी गई है."- रणविजय, स्थानीय निवासी

चापाकल ठीक करने के लिए अभियान- जिला अधिकारी: वहीं मामले पर जिला अधिकारी विशाल राज से बात करने पर उन्होंने बताया कि जितने भी सरकारी चापाकल थे, उसे टीम गठित कर अभियान के तहत रिपेयर कराया जा रहा है. पीएचईडी विभाग के अंतर्गत जो निर्देश मिले हैं, उसके तहत रिपेयरिंग करायी जा रही है.

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जिला अधिकारी विशाल राज (ETV Bharat)

"आने वाले मौसम को देखते हुए ये कार्य कराया जा रहा है. अगर अभी भी कहीं कुछ पेंडिंग है, तो सर्वे जारी है. कहीं से भी कोई सूचना मिलती है तो हम उसे ठीक कराते हैं. टीम फील्ड पर बनी हुई है, हम लगातार काम कर रहे हैं. अबतक कुल 1200 चापाकल किशनगंज जिले में रिपेयर करा लिया गया है."- विशाल राज, जिला अधिकारी, किशनगंज

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