ईटीवी भारत की खबर का असर, हल्बा चौकी से हटाए गए महिला इंस्पेक्टर और एएसआई
अवैध वसूली के आरोपों पर कांकेर पुलिस विभाग का एक्शन. एसआई पीयूष यादव को मिली नई जिम्मेदारी. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 1:28 PM IST
कांकेर: चारामा ब्लॉक के हल्बा क्षेत्र के करीब 20 गांवों के जनप्रतिनिधियों ने पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली के आरोप लगाए. ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया. जिसके बाद कांकेर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की है. एसपी निखिल राखेचा ने हल्बा चौकी प्रभारी दीपा केंवट और सहायक उप निरीक्षक चेतन साहू को चौकी से हटाकर लाइन अटैच कर दिया है. प्रशिक्षु उप निरीक्षक पीयूष यादव को हल्बा चौकी का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है.
ग्रामीणों का पुलिस कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप
हल्बा क्षेत्र के करीब 20 गांवों के जनप्रतिनिधियों ने महिला चौकी प्रभारी और एएसआई पर अवैध वसूली, पैसे मांगने और पैसे नहीं देने पर ट्रैक्टर जब्त करने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे. इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एसपी निखिल राखेचा से मुलाकात की थी और लिखित शिकायत सौंपते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों को हटाने तथा निष्पक्ष जांच की मांग की थी.
जनप्रतिनिधियों का आरोप था कि महानदी किनारे बसे गांवों में ग्रामीण ग्राम पंचायत की अनुमति से घरेलू उपयोग के लिए ट्रैक्टर के माध्यम से रेत का परिवहन करते हैं. इस दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर पैसों की मांग की जाती थी और मांग पूरी नहीं होने पर कार्रवाई की धमकी दी जाती थी.
ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर
मामले को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से उठाया था. इसके बाद पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने आदेश जारी करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को हल्बा चौकी से हटाकर लाइन अटैच कर दिया है. साथ ही प्रशिक्षु उप निरीक्षक पीयूष यादव को चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
फिलहाल, पुलिस विभाग की इस कार्रवाई को जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है. हालांकि, लगाए गए आरोपों की जांच और उनकी सत्यता सामने आना अभी बाकी है.