ETV Bharat / state

ईटीवी भारत की खबर का असर, हल्बा चौकी से हटाए गए महिला इंस्पेक्टर और एएसआई

कांकेर पुलिस की कार्रवाई ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कांकेर: चारामा ब्लॉक के हल्बा क्षेत्र के करीब 20 गांवों के जनप्रतिनिधियों ने पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली के आरोप लगाए. ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया. जिसके बाद कांकेर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की है. एसपी निखिल राखेचा ने हल्बा चौकी प्रभारी दीपा केंवट और सहायक उप निरीक्षक चेतन साहू को चौकी से हटाकर लाइन अटैच कर दिया है. प्रशिक्षु उप निरीक्षक पीयूष यादव को हल्बा चौकी का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है.

ग्रामीणों का पुलिस कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप हल्बा क्षेत्र के करीब 20 गांवों के जनप्रतिनिधियों ने महिला चौकी प्रभारी और एएसआई पर अवैध वसूली, पैसे मांगने और पैसे नहीं देने पर ट्रैक्टर जब्त करने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे. इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एसपी निखिल राखेचा से मुलाकात की थी और लिखित शिकायत सौंपते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों को हटाने तथा निष्पक्ष जांच की मांग की थी.