ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर, मलांजकुडुम जलप्रपात संवारने जागा वन विभाग
ETV भारत ने मलांजकुडुम जलप्रपात की बदहाली की खबर प्रमुखता से दिखाई थी. गांव वालों ने ईटीवी भारत का आभार जताया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 8, 2026 at 12:38 PM IST
कांकेर: मलांजकुडुम जलप्रपात की बदहाली के बारे में सोशल मीडिया पर खबर देखने के बाद मंगलवार को कांकेर फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी जलप्रपात का दौरा करने पहुंचे. वहां मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और विकास की संभावनाओं का निरीक्षण किया. ग्रामीणों से भी बात की.
मलांजकुडुम पहुंचे डीएफओ
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जलप्रपात क्षेत्र में पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई और बुनियादी ढांचे का आकलन किया. लंबे समय से रखरखाव के अभाव और मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण यह प्राकृतिक पर्यटन स्थल उपेक्षा का शिकार बना हुआ है.
पर्यटन के रूप में विकसित होगा मलांजकुडुम
डीएफओ कांकेर रौनक गोयल ने बताया कि मलांजकुडुम जलप्रपात के आसपास पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. यहां की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित रखते हुए पर्यावरण अनुकूल (इको-फ्रेंडली) विकास किया जाएगा. ऑफ सीजन में बैम्बू राफ्टिंग जैसी गतिविधियां शुरू करने की भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जिससे यह स्थल पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक बन सके.
गांवों वालों से बात कर पर्यटन के विकास को लेकर आईडेंटिटीफाइ किया गया है. इस पर काम किया जाएगा -रौनक गोयल, डीएफओ कांकेर
मलांजकुडुम के मुरीद हुए डीएफओ
डीएफओ ने कहा कि कांकेर में मलांजकुडुम जैसी कोई और खूबसूरत जगह नहीं है. ग्रामीणों से सुझाव भी लिए गए, ताकि उनकी सहभागिता के साथ जलप्रपात को एक बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके.जलप्रपात क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय लोगों की आजीविका के नए अवसर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है. जिसका लाभ स्थानीय समुदाय को भी मिलेगा.
ग्रामीणों ने ईटीवी भारत का दिया धन्यवाद
ग्रामीणों ने कहा कि मलांजकुडुम की बदहाली को दिखाने के बाद ही डीएफओ मौके पर पहुंचे. सभी जगह घूमें. उन्होंने दुर्घटनास्थलों का जायजा भी लिया और उसे घेरने की बात कही. हमें आश्वासन दिया है कि पर्यटनस्थल के विकास से गांव वालों को रोजगार मिलेगा. पर्यटक बढ़ेंगे. एक और ग्रामीण ने बताय़ा कि डीएफओ ने सौंदर्यीकरण और व्यू प्वाइंट्स को लेकर चर्चा की.
गौरतलब है कि ईटीवी भारत ने हाल ही में मलाजकुंडुम जलप्रपात की बदहाल स्थिति, साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं के अभाव को प्रमुखता से उजागर किया था. खबर प्रसारित होने के बाद वन विभाग की सक्रियता से अब इस प्राकृतिक पर्यटन स्थल के विकास और सौंदर्यीकरण की उम्मीदें बढ़ गई हैं. स्थानीय ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने भी उम्मीद जताई है कि जल्द ही मलाजकुंडुम जलप्रपात को एक व्यवस्थित और आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा.