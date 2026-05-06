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ETV Bharat Impact; एक घंटे में बदल दिया गया ट्रांसफार्मर, ईटीवी भारत ने उठाया था मुद्दा

फर्रुखाबाद : जिले में कई गांवों में खराब ट्रांसफार्मर, ट्रिपिंग, स्मार्ट मीटर जैसी तमाम समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत का प्रयास रंग लाया. अधिशासी अभियंता के एक्शन के बाद खराब ट्रांसफार्मर बदल दिए गए हैं. अन्य समस्याओं के लिए अधीक्षण अभियंता ने मातहतों को दिशा निर्देश दिए हैं.

भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने बताया कि मौजा नारायणपुर सातनपुर मंडी में ट्रांसफार्मर खराब था. बीते पांच दिनों से बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे थे. बिजली समस्या से फसलें सूख रही थीं. इसके अलावा कई गांवों में बिजली की ट्रिपिंग की समस्या है. हालांकि ईटीवी भारत ने किसानों की समस्या की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की तो बिजली विभाग ने संज्ञान लेते हुए मौजा नारायणपुर सातनपुर मंडी का ट्रांसफार्मर बदलवा दिया है. फिलहाल हम लोगों की समस्याओं का हल हो गया है. गर्मी में लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी है.





अभियंता यादवेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ किसान समस्या लेकर आए थे. समस्याओं का संज्ञान लेकर समाधान के निर्देश दे दिए गए हैं. पहले चरण में मौजा नारायणपुर सातनपुर मंडी का ट्रांसफर बदलवा दिया गया है. ट्रिपिंग, स्मार्ट मीटर जैसी समस्याओं का समाधान जल्द ही करवा दिया जाएगा. बता दें, जिले में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर में आ रही कमियों को लेकर उपभोक्ताओं की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है.





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