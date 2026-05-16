ETV Bharat Impact: औरंगा नदी पुल की मरम्मत को मिली मंजूरी, डीसी ने किया निरीक्षण
लातेहार के औरंगा नदी पर क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत को मंजूरी मिल गई. ईटीवी भारत ने इसपर खबर प्रकाशित की थी. राजीव कुमार की रिपोर्ट.
Published : May 16, 2026 at 4:39 PM IST
लातेहार: ईटीवी भारत की खबर का असर एक बार फिर हुआ है. लातेहार जिला मुख्यालय स्थित औरंगा नदी के पुल का पिलर क्षतिग्रस्त होने की खबर ईटीवी भारत पर प्रकाशित की गई थी. इसके बाद जिला प्रशासन ने पुल को दुरुस्त करने की कार्रवाई आरंभ कर दी है. लातेहार डीसी संदीप कुमार ने कहा है कि बरसात से पहले पुल को दुरुस्त कर दिया जाएगा.
दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय से जवाहर नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा विद्यालय समेत चार पंचायत को जोड़ने वाली औरंगा नदी के पुल का पिलर क्षतिग्रस्त हो गया था. स्थिति काफी गंभीर हो गई थी और पुल ध्वस्त होने का भी खतरा मंडराने लगा था. इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया. खबर प्रकाशित होने के बाद लातेहार डीसी संदीप कुमार ने इसे काफी गंभीरता से लिया.
डीसी ने लातेहार डीडीसी सैयद रियाज अहमद ने समेत प्रशासन की टीम के साथ पुल का निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में उन्होंने देखा कि स्थिति वाकई काफी विकराल है. उन्होंने तत्काल पुल मरम्मत का प्रकरण बनाने का निर्देश दिया. डीसी के आदेश पर संबंधित विभाग के अभियंताओं ने तत्काल प्रकरण तैयार किया. इसके बाद मरम्मत कार्य की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई.
नगर पंचायत अध्यक्ष ने भी लिया था खबर पर संज्ञान
ईटीवी भारत की खबर पर नगर पंचायत अध्यक्ष महेश सिंह ने भी संज्ञान लिया था और औरंगा नदी के पुल का निरीक्षण किया था. इसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष महेश सिंह लातेहार डीसी से भी मिले थे और मामले में कार्रवाई की मांग की थी.
ईटीवी भारत से मिली थी सूचना, की गई त्वरित कार्रवाई
इधर, इस संबंध में लातेहार डीसी संदीप कुमार ने बताया कि आपके चैनल के माध्यम से औरंगा नदी पुल के पिलर क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली थी. इसके बाद कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी मामले की सूचना दी. इसके बाद प्रशासनिक टीम के साथ स्थल का निरीक्षण किया और पुल को तत्काल मरम्मत करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि बरसात से पहले ही पुल के सभी पिलर को दुरुस्त कर दिया जाएगा.
5000 से अधिक लोग थे चिंतित
औरंगा नदी के पुल का पिलर क्षतिग्रस्त होने के कारण 5,000 से अधिक लोग प्रभावित हो सकते थे. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र और अभिभावक काफी चिंतित थे. परंतु ईटीवी भारत पर प्रकाशित खबर के बाद लातेहार डीसी संदीप कुमार के द्वारा की गई सार्थक पहल से लोगों की चिंता खत्म हो गई है.
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