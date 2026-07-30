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ETV Bharat Impact : स्कूल में किताबें नहीं बंटी, जिला शिक्षा अधिकारी को कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों और आम नागरिकों से जुड़े प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी. स्कूलों में किताबें नहीं बंटने के मुद्दे को ईटीवी भारत ने 21 जुलाई को "स्कूलों में बिना किताबों के डेढ़ महीना बीता, बदला सिलेबस बड़ी वजह, टीचर स्टूडेंट हैं परेशान" शीर्षक से प्रमुखता से खबर का प्रकाशन किया था. जिसके बाद कलेक्टर ने शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है.

कोरबा: डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी सरकारी स्कूलों में किताबें नहीं बंटने, इनकी स्कैनिंग अधूरी रहने के साथ ही अन्य कार्यों में उदासीनता के लिए जिला शिक्षा अधिकारी(DEO) को नोटिस जारी किया गया है. कलेक्टर कुणाल दुदावत ने शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही सहित जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निराकरण लापरवाही के लिए डीईओ टीपी उपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

"स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची यह गंभीर मामला"

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी के विभाग से संबंधित जनदर्शन के कई महत्वपूर्ण प्रकरणों की समीक्षा की गई. कलेक्टर कुणाल दुदावत ने शिक्षा विभाग की समीक्षा में पाया कि शासन की महत्वपूर्ण निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना 2026-27 के अंतर्गत कक्षा पहली से दसवीं तक की पाठ्यपुस्तकों की स्कैनिंग और प्रगति की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संतोषजनक रूप से प्रस्तुत नहीं की गई है. जिसके कारण स्कूलों में बिना पुस्तकों के ही पढ़ाई हो रही है. इसे शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों के प्रति अपेक्षित उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं माना गया. इसे बेहद गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की. इस लापरवाही के लिए डीईओ से जवाब मांगा गया है.

कलेक्टर ने इन बिंदुओं पर मांगा जवाब

समीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा विभिन्न आवेदनों का गंभीरतापूर्वक निराकरण नहीं किया गया और अपेक्षित जानकारी भी संतोषजनक रूप से प्रस्तुत नहीं की गई है. समीक्षा के दौरान जिन प्रकरणों पर विशेष रूप से असंतोष व्यक्त किया गया, उनमें हाईस्कूल गोपालपुर में मानदेय व्याख्याता (गणित) की भर्ती में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी के चयन नहीं होने संबंधी शिकायत, सेवानिवृत्ति के बाद जीवन निर्वाह के लिए शिक्षक को मिलने वाली राशि के भुगतान से संबंधित आवेदन, मानदेय शिक्षक चयन प्रक्रिया में अधिक मेरिट होने के बावजूद चयन से वंचित किए जाने की शिकायत तथा छात्र सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही को सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध कराने संबंधी आवेदन शामिल हैं. इन सभी प्रकरणों में आवेदकों को समय पर राहत उपलब्ध नहीं कराई गई और अपेक्षित कार्रवाई लंबित पाई गई.

कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रत्येक अधिकारी का दायित्व है कि आम लोगों की समस्याओं का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित करें. साथ ही शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करें.

जारी किया गया नोटिस

इन परिस्थितियों को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी का उक्त आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत माना है. डीईओ को निर्देशित किया गया है कि तीन दिन के अंदर संबंधित लिपिक, प्रधान पाठक या प्रभारी अधिकारी के साथ आवश्यक अभिलेखों सहित उपस्थित होकर अपना स्पष्ट एवं तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. कारण बताओ सूचना पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो नियमानुसार एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.