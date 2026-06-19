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अंबिकापुर में सीज किए गए 5 जीप वाहन, कबाड़ हालत जैसे वाहनों में बैठाते थे पैसेंजर, ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट का असर

खबर के बाद RTO उड़नदस्ता ने की कार्रवाई, सूरजपुर और विश्रामपुर मार्ग पर चल रहीं थीं कबाड़ हो चुकी कई जीप

junk passenger Vehicle seize
अंबिकापुर में सीज किए गए 5 जीप वाहन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 19, 2026 at 4:01 PM IST

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सरगुजा: अंबिकापुर में ETV भारत की खबर का असर एक बार फिर सामने आया है. जर्जर यात्री वाहनों पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. 6 जून को हमने दिखाया था कि कैसे अंबिकापुर से सूरजपुर और विश्रामपुर मार्ग पर वर्षों पुरानी कबाड़ गाड़ियों को आज भी पैसेंजर आवागमन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

कबाड़ हालत जैसे वाहनों में बैठाते थे पैसेंजर, सीज किए गए 5 जीप वाहन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

5 वाहनों को सीज किया गया

खबर के विषय में परिवहन अधिकारी ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया था और अब विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. सरगुजा परिवहन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने वाहनों को सड़क पर पकड़ा और जांच की. जांच के बाद 5 वाहनों को विभाग ने सीज कर दिया है. हालांकि सड़क पर दौड़ने वाले इन वाहनों की संख्या 5 से कहीं अधिक है.

परिवहन अधिकारी के निर्देश पर आज उड़नदस्ता की टीम ने सड़क से वाहनों को पकड़ा और जांच की गई, जांच में 5 वाहनों में कमी पाई गई जिन्हें सीज कर लिया गया है. ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी- असंबर द्विवेदी, परिवहन उड़नदस्ता प्रभारी

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खबर के बाद RTO उड़नदस्ता ने की कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूरजपुर-विश्रामपुर मार्ग में चल रहे वाहन

दरअसल जून को प्रकाशित खबर में हमने बताया था कि सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से अगर आपको सूरजपुर या विश्रामपुर जाना हो तो आपको यहां कंडम हालत में कमांडर जीप मिल जाएंगी. अंबिकापुर के गांधी चौक और बनारस चौक पर अवैध रूप से अघोषित टैंपो स्टैंड भी बना रखा है. गांधी चौक पर आलम ये है कि जिला स्तरीय डाटा सेंटर की पार्किंग में अधिकारियों के वाहन पार्किंग के लिए जगह नहीं होती है क्योंकि उस पार्किंग में इन लोगों का कब्जा पहले से ही रहता है.

नंबर प्लेट को लेकर भी है गड़बड़ी

सवाल ये है कि इतनी पुरानी गाड़ियां क्या सरकार के पैमाने में आउट डेटेड नहीं हुई हैं. और अगर हां तो इन्हें सड़क पर चलने का परमिट कौन देता है, पैसेंजर गाड़ियों में टैक्सी नंबर की गाड़ियों के नियम के अनुसार पीली नंबर प्लेट होनी चाहिए, लेकिन ये सफेद नंबर प्लेट में ही काम चला रहे हैं. पैसेंजर बताते हैं कि एक जीप में 15 से अधिक सवारी ठूंस कर भरे जाते हैं और ड्राइवर स्टीयरिंग पकड़कर बाहर लटका होता है. ये मौत के कुंए जैसा करतब सड़क पर दिखाते हैं.

इस खबर में बाद आज 19 जून को परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू की है. हालांकि विभाग को कार्रवाई नियमित जारी रखने के जरूरत है तभी सभी वाहन पकड़ में आ सकेंगे.

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