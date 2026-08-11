खबर का असर : पीलिया फैलने की न्यूज के बाद जागा प्रशासन, बनियापारा वार्ड में पहुंची निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम
धमतरी में पीलिया फैलने की खबर के बाद प्रशासन की नींद टूटी है.निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम बनियापारा वार्ड में पहुंची.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 11, 2026 at 8:21 PM IST
धमतरी : ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर असर हुआ है. धमतरी शहर के बनियापारा वार्ड में पीलिया फैलने की खबर सामने आने के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आया है. वार्ड में करीब डेढ़ दर्जन लोगों के पीलिया से पीड़ित होने की जानकारी सामने आने के बाद नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मंगलवार को मौके पर पहुंचे और प्रभावित लोगों की स्वास्थ्य जांच शुरू कराई गई.
अफसरों ने वार्ड का किया निरीक्षण
दरअसल बनियापारा वार्ड के लोगों का कहना था कि पिछले करीब 15 दिनों से वार्ड के कई परिवार बीमारी की समस्या से परेशान थे. उनका आरोप था कि घरों में सप्लाई होने वाले पानी की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं, लेकिन समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया. मामला सामने आने के बाद नगर निगम आयुक्त अरुण कुमार वर्मा और सीएमएचओ यूएल कौशिक खुद बनियापारा वार्ड पहुंचे.अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और पूरे मामले की जानकारी ली.
इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वार्ड में पहुंचकर लोगों की सेहत की जांच शुरू की. बीमारी से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी जुटाने के साथ ही अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दूषित पानी की वजह से और कितने लोग प्रभावित हुए हैं.वहीं नगर निगम आयुक्त अरुण कुमार वर्मा ने शुरुआती तौर पर पाइपलाइन में लीकेज को दूषित पानी घरों तक पहुंचने की एक बड़ी वजह बताया है.
पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण गंदा पानी सप्लाई लाइन में पहुंचा और इसके चलते लोगों के घरों तक दूषित पानी पहुंचने की आशंका है. हमने वार्डवासियों से फिलहाल पाइपलाइन से आने वाले पानी का सीधे तौर पर उपयोग और सेवन नहीं करने की अपील की है- अरुण कुमार वर्मा, निगम आयुक्त
साथ ही पाइपलाइन में जहां-जहां लीकेज है, उसे दुरुस्त करने और पुरानी पाइपलाइन को बदलने की दिशा में जल्द कार्रवाई की बात कही गई है. उनका कहना है कि गंभीर स्थिति में मरीज नहीं है लेकिन पीलिया बीमारी बड़ी है इसमें सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.
सीएमएचओ यूएल कौशिक ने बताया कि पीलिया की शिकायत मिलने पर वह खुद मौके पर पहुंचे है. पीड़ितों से भी बातचीत की गई है.
कुछ पीड़ित ठीक हो चुके है. उनका इलाज अभी भी घर में जारी है.जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को पता लगा कि बनियापारा में पीलिया की शिकायत है तब से उनके घरों में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है - यूएल कौशिक, सीएमएचओ
सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वार्ड में करीब डेढ़ दर्जन लोग पीलिया से पीड़ित पाए जा रहे थे और करीब 15 दिनों से बीमारी की शिकायत सामने आ रही थी, तो जिम्मेदार विभागों को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं हुई और समय रहते पानी की पाइपलाइन की जांच क्यों नहीं की गई.ईटीवी भारत की खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन की टीम का मौके पर पहुंचना और स्वास्थ्य जांच शुरू करना इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. अब देखना होगा कि पाइपलाइन लीकेज और पुरानी पाइपलाइन को बदलने का काम कितनी जल्दी पूरा होता है और वार्ड में दूषित पानी की समस्या से लोगों को कब तक राहत मिलती है.
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