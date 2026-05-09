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ETV भारत की खबर का असर: 15 साल पुराने जमीन विवाद पर हरकत में आया प्रशासन, कलेक्टर ने लिया संज्ञान

कलेक्टर ने एसडीएम को दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश, 15 दिन में अतिक्रमण हटाने का भरोसा मिलने पर मोहितराम वर्मा ने जताई संतुष्टि

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15 साल पुराने जमीन विवाद पर हरकत में आया प्रशासन, कलेक्टर ने लिया संज्ञान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 9, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
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बलौदाबाजार: ETV भारत में प्रमुखता से प्रसारित खबर का असर अब दिखाई देने लगा है. ग्राम अर्जुनी गांव निवासी मोहितराम वर्मा के 15 वर्षों से लंबित पुश्तैनी जमीन विवाद मामले में जिला प्रशासन हरकत में आ गया है. कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने समाचार का संज्ञान लेते हुए मामले के त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं.

कलेक्टर ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश

प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, कलेक्टर ने एसडीएम बलौदाबाजार को पूरे मामले की दस्तावेजों सहित जांच करने और नियमानुसार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. निर्देश के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है.

15 साल से न्याय के लिए भटक रहा था पीड़ित

मोहितराम वर्मा लंबे समय से अपनी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग कर रहे थे. मामला तहसीलदार न्यायालय से लेकर जिला न्यायालय और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर तक पहुंचा, जहां न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था. इसके बावजूद जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, जिससे परेशान होकर उन्होंने भूख हड़ताल और आत्मदाह तक की चेतावनी दी थी.

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15 साल से न्याय के लिए भटक रहा था पीड़ित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन के आश्वासन के बाद बदला माहौल

मामले में प्रशासन के सक्रिय होने के बाद अब पीड़ित ने संतुष्टि जाहिर की है. मोहितराम वर्मा ने कहा कि 7 मई को उनके द्वारा दिए गए आवेदन पर प्रशासन ने गंभीरता से संज्ञान लिया है और 15 दिनों के भीतर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आश्वासन दिया गया है. उन्होंने प्रशासन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि लंबे समय बाद उन्हें उम्मीद जगी है कि अब न्याय वास्तव में जमीन पर दिखाई देगा.

मोहितराम वर्मा ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम अर्जुनी स्थित खसरा नंबर 183 रकबा 0.615 हेक्टेयर भूमि से अनाधिकृत कब्जा हटाने की मांग की गई थी. कलेक्टर के निर्देश के बाद तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई है. दस्तावेजों की जांच और राजस्व प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाई जा रही है.- प्रकाश कोरी, एसडीएम

खबर के बाद तेज हुई कार्रवाई

स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला लंबे समय से लंबित था, लेकिन मीडिया में खबर प्रमुखता से आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर तेजी दिखाई दी. ग्रामीणों का मानना है कि यदि इसी तरह समय पर संज्ञान लिया जाए, तो कई पीड़ितों को वर्षों तक न्याय के लिए भटकना नहीं पड़े.

न्याय व्यवस्था पर फिर बनी उम्मीद

इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब लोगों में यह उम्मीद जगी है कि कोर्ट के आदेशों का पालन केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीन पर भी दिखाई देगा. मोहितराम वर्मा का मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति की जमीन का विवाद नहीं, बल्कि न्यायिक आदेशों के सम्मान और प्रशासनिक जवाबदेही का प्रतीक बन चुका है.

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