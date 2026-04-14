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पीएम मोदी ने डाट काली मंदिर में की पूजा, देवी का लगाया ध्यान, जानिए क्या लिया संकल्प

पीएम मोदी ने डाट काली मंदिर में की पूजा ( PHOTO- UTTARAKHAND DIPR )

सिद्धपीठ डाट काली में पीएम मोदी द्वारा की गई संकल्प पूजा को डाट काली मंदिर के मुख्य पुजारी बिजेंद्र थपलियाल ने करवाई. ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए डाट काली मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित बिजेंद्र थपलियाल ने बताया कि, यह उनके जीवन का भी एक अविस्मरणीय पल था.

PM मोदी की पूजा करवाने वाले पंडित विजेंद्र थपलियाल से खास बातचीत (VIDEO-ETV Bharat)

उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देश की राजधानी से जोड़ने वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर मौजूद 18 किलोमीटर के वाइल्डलाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया. उसके बाद इस क्षेत्र की आराध्य देवी मां डाट काली में पूजा अर्चना की.

देहरादून: दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के उद्धाटन के मौके पर पीएम मोदी ने देहरादून क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी डाट काली देवी में संकल्प पूजा की. पीएम मोदी की पूजा करने वाले वाले पंडित बिजेंद्र थपलियाल से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. जाने पीएम मोदी और उनकी पूजा को लेकर उन्होंने क्या कहा.

उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर यह पूजा की थी. डाट काली मंदिर में पूजा के दौरान पीएम मोदी ने एक संकल्प लिया. यानी उनकी यह एक संकल्प पूजा थी. जिसमें उन्होंने इस एक्सप्रेसवे के साथ साथ पूरे राष्ट्र की खुशहाली के लिए मां डाट काली में संकल्प लिया.

डाट काली मंदिर सें प्रवेश करते पीएम मोदी (PHOTO- UTTARAKHAND DIPR)

उन्होंने पूरे राष्ट्र के विकास, लोगों को रोगमुक्त और खुशहाल जीवन के लिए संकल्प लिया. संकल्प पूजा के बाद पीएम मोदी ने मां डाट काली को फल फूल और वस्त्र इत्यादि चढ़ाए. उसके बाद उन्होंने देवी का ध्यान लगाया. पीएम मोदी ने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मंदिर में माता का ध्यान लगाया.

-बिजेंद्र थपलियाल, मुख्य पुजारी, डाट काली-

पंडित बिजेंद्र थपलियाल ने बताया कि, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं या फिर कोई नया निर्माण करते हैं तो सबसे पहले वहां के आराध्य यानी जिसे पहाड़ों पर भूम्याल भी कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं. पंडित थपलियाल ने बताया कि, जहां से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई है, इस हिस्से में 18 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर भी मौजूद है. इस पूरे इलाके की मां डाट काली आराध्य है. इस इलाके में हर शुभ कार्य से पहले लोग माता की आराधना करते हैं. यही वजह है कि लोग यहां हर शुभ काम के लिए आते हैं.

मंदिर में मां डाट काली की आराधना करते पीएम मोदी (PHOTO- UTTARAKHAND DIPR)

उन्होंने बताया कि, कुछ दिन पहले ही कुछ सरकारी अधिकारियों द्वारा इस बात की सूचना दी गई थी कि पीएम मोदी डाट काली मंदिर में पूजा करेंगे. तब से ही वो इस पूजा को लेकर काफी उत्साहित थे. इसके अलावा पूजा को लेकर हर चीज पहले ही ब्रीफ की गई थी. जैसे कितने देर की पूजा होनी है? क्या पूजा होनी है? उसी के अनुसार आज पूजा करवाई गई.

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