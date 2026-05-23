टूटी सड़कें...लंबा ट्रैफिक जाम: पंचकूला में लोग बोले- 'ना पार्किंग की व्यवस्था, ना सिग्नल की, पुलिस सिर्फ चालान काटने के लिए'
हरियाणा के पंचकूला में ट्रैफिक जाम की कैसी स्थिति है? ये जानने के लिए ईटीवी भारत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक किया.
Published : May 23, 2026 at 2:58 PM IST
पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला में ट्रैफिक जाम की कैसी स्थिति है? इसी को लेकर ईटीवी भारत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक किया. तस्वीरें सरकारी दावों से अलग मिली. कहीं पार्किंग की व्यवस्था ना होने से लोग परेशान दिखे. कहीं ट्रैफिक सिग्नल पोल के नहीं होने के चलते लोगों में रोष दिखा. इस रिपोर्ट के जरिए जानें कि कैसी है पंचकूला में ट्रैफिक की स्थिति.
पंचकूला एंट्री गेट पर ऑटो खड़े होने से जाम: पंचकूला हाउसिंग बोर्ड लाइट प्वाइंट चंडीगढ़ और पंचकूला के मध्य प्रमुख लाइट प्वाइंट है. दोनों जगहों के लोग इस लाइट प्वाइंट को पार करने के बाद ही अपने-अपने शहरों में दाखिल होते हैं या फिर उनसे भी आगे अपने गंतव्य स्थल के लिए निकलते हैं, लेकिन इस एंट्री गेट पर बीते वर्षों से ट्रैफिक का लोड अधिक बढ़ता गया है. नतीजतन वाहनों की अधिक संख्या होने के चलते सुबह-शाम पीक ऑवर में जाम की स्थिति देखी जाती है. समस्या उस समय अधिक बढ़ जाती है, जब ऑटो चालक सड़क किनारे अपने-अपने ऑटो खड़े कर लेते हैं. नतीजतन सड़क का दायर घटने से लाइट प्वाइंट पार करके पंचकूला में प्रवेश करने वाले लोगों को अपने वाहनों और स्वयं को बचाते हुए निकलना पड़ता है. सड़क के अलावा फुटपाथ के कच्चे रास्ते तक पर ऑटो खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन ट्रैफिक के पुलिसकर्मी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले इन ऑटो चालकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे. यही कारण है कि कालका-शिमला, मनसा देवी सिंह द्वार से सेक्टर-7/18 की डिवाइडिंग रोड़ पर पहुंचने वाले लोग हों या चंडीगढ़ से इस सड़क पर आने वाले लोग सभी बेवजह लगने वाले जाम से परेशानी में हैं.
पिंजौर की सड़क पर गड्ढों के चलते जाम: ईटीवी भारत की टीम पिंजौर से बद्दी जाने वाली अंदरूनी मुख्य सड़क पर भी पहुंची. प्रवेश करते ही लोगों के वाहनों की जोर-जोर से खड़कने की आवाज आने लगती है, जिसका कारण जगह-जगह सड़क पर गड्ढे होना है. पिंजौर में प्रवेश से लेकर बाहर निकलने तक कमोबेश सड़क की ऐसी हालत है कि लोग भगवान को याद करने लगते हैं. इस कारण लोग गड्ढे से बचाव के लिए अपने वाहनों को यहां-वहां करने को मजबूर होते हैं, जिससे सड़क हादसे होने का खतरा अलग से बना रहता है.
पिंजौर कर मुख्य लाइट प्वाइंट फ्यूज: पिंजौर के पुलिस थाने से सटी बस स्टैंड की मुख्य ट्रैफिक लाइट्स फ्यूज होने से लगातार सड़क हादसों का खतरा बना हुआ है. नतीजतन तीनों दिशाओं से आने वाले लोगों को अपने लिए जहां से रास्ता मिलता है, वे गाड़ी निकाल रहे हैं. लाइट नहीं होने से अपनी-अपनी गाड़ियां निकालने की लोगों की जल्दबाजी से जाम लगने की समस्या अलग है और गंभीर सड़क हादसे होने का खतरा अलग से बना हुआ है. क्योंकि भले ही ट्रैफिक लाइटें खराब हैं लेकिन इस प्वाइंट पर कोई पुलिसकर्मी या मार्शल भी ड्यूटी देते नहीं दिखा. ऐसे में लोग स्वयं ही जैसे-तैसे अपना अपना काम चला रहे हैं.
पिंजौर के ऑटो चालकों की मनमानी: पिंजौर की सड़कों और ट्रैफिक लाइट प्वाइंट की समस्याओं से अलग सड़क पर बेतरतीब खड़े ऑटो की परेशानी से भी वाहन चालक और आमजन लंबे समय से परेशान है. क्योंकि मुख्य सड़क पर कोई इक्का-दुक्का नहीं, बल्कि ऑटो की भरमार है. पचास-एक सौ की संख्या में ऑटो सड़क के दोनों किनारों पर तो खड़े रहते ही हैं, इससे अलग चलते ट्रैफिक में कहीं भी ब्रेक लगाकर खड़े हो जाते हैं या अचानक मुड़ जाते हैं. इससे न केवल पिंजौर के लोगों को, बल्कि यहां से रोजाना आवाजाही करने वालों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
स्थानीय लोगों ने जताया रोष: पिंजौर निवासी तेजिंदर ने कहा कि "समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन से मांग की जाती है. वहीं, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा. बस स्टैंड की मुख्य ट्रैफिक लाइट ठीक हो जाएं, तो लोगों को काफी सुविधा होगी. इससे लोग यहां-वहां से गाड़ियां नहीं निकालेंगे और न बेवजह के झगड़े होंगे और न ही जाम लगेगा. लाइटें ठीक नहीं होने के कारण यदि पुलिसकर्मी/मार्शल समय से ड्यूटी दें तो यातायात व्यवस्था में सुधार होगा. सबसे बड़ी समस्या सड़क पर बेतरतीब खड़े ऑटो की है. जब कभी पुलिस-प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है तो दो-तीन घंटे के लिए तो असर रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से पुराने वाला हाल हो जाता है." उन्होंने पिंजौर में यहां-वहां खड़े होने वाले रेहड़ी-फड़ी वालों से भी ट्रैफिक व्यवस्था खराब होने की बात कही. कहा कि यदि इन्हें कोई स्थायी जगह दे दी जाए तो यातायात व्यवस्था बेहतर हो सकेगी.
पिंजौर को पार्किंग की जरूरत: तेजिंदर ने कहा कि "लगभग सभी जगहों पर बस स्टैंड के आसपास वाहनों की पार्किंग के लिए जगह दी गई होती है. पिंजौर को भी पार्किंग के लिए जगह की जरूरत है. पार्किंग नहीं होने से लोग सड़क के दोनों किनारों और मार्केट में दुकानों के सामने अपने वाहन खड़ कर जाते हैं. यहां तक कि रोजाना सुृबह बद्दी जाने वाले कर्मचारी भी अपने दोपहिया वाहन और गाड़ियां मार्केट में दुकानों के सामने खड़ी कर जाते हैं. फिर देर शामक ड्यूटी खत्म कर लौटने के दौरान अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल उठाते हैं. ना तो स्टाफ को और ना ही ग्राहकों को वाहन खड़े करने की जगह मिलती है."
गलत जगह पार्क करने पर भी झगड़ा: दुकानदार रक्षित बंसल ने कहा कि "ट्रैफिक की अधिक परेशानी बद्दी से आवाजाही करने वाले लोगों के कारण है. बद्दी काम करने वाले लोग कहीं भी वाहन पार्क करके चले जाते हैं और जब उन्हें गाड़ियां सही जगह पार्क करने को कहा जाए तो झगड़ा होने लगता है. यह सबकुछ पिंजौर में पार्किंग न होने के कारण है. अनेक बार शिकायतें की जा चुकी हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती और सड़क हादसों का खतरा भी बना रहता है. लोगों को अपने स्तर पर ही समाधान ढूंढने पड़ते हैं लेकिन वर्षों से कभी कोई सुधार नहीं हुआ."
नाकों का दिखावा केवल चालान के लिए: स्थानीय निवासी रवि मेहता ने कहा कि "ट्रैफिक और साफ-सफाई का बुराहाल है. पुलिसकर्मी नाके केवल चालान के लिए लगाते हैं लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई काम नहीं किया जाता. सड़क पर बेशुमार गड्ढे हैं, टूटी-फूटी हैं. पुलिस केवल चालान पर जोर देती है लेकिन यातायात को सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए कोई काम नहीं किया जाता. भले ही पुलिस ऑनलाइन चालान करने या लोगों को रोक कर चालान करे, इससे और अधिक जाम लग जाता है."
टूटी सड़कों, ऑटो चालकों और पुलिस से परेशानी: पिंजौर निवासी एवं दुकानदार रमेश ने कहा कि "ट्रैफिक की समस्या खुद प्रशासन ने बढ़ाई हुई है. मुख्य बस स्टैंड चौक पर बड़ी संख्या में ऑटो खड़े रहते हैं लेकिन उनके चालान नहीं किए जाते. जबकि आम लोगों की मोटरसाइकिल और गाड़ियों के चंद मिनटों में हजारों रुपये के चालान कर दिए जाते हैं. ऑटो चालकों के पास वाहनों के कागज नहीं और पंद्रह-पंद्रह सवारियां ले जाते हैं. बावजूद इसके पुलिस उनके चालान नहीं करती. इसके अलावा प्राइवेट कैब और बस चालकों पर भी कार्रवाई नहीं की जाती. पिंजौर गार्डन से लेकर आगे तक की सड़क को 17 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था. लेकिन इस सड़क में 17 हजार गड्ढे हैं. सड़क पर पैच वर्क की भरमार है, इससे लोगों और उनके वाहनों का नुकसान होता है. लेकिन शासन-प्रशासन की ओर से राहत के लिए कोई काम नहीं किया जाता."
डीसीपी ट्रैफिक ने मांगा वक्त: पंचकूला और पिंजौर की सभी ट्रैफिक समस्याओं के संबंध में जिले के डीसीपी ट्रैफिक एवं क्राइम अमरिंदर सिंह से बातचीत की गई. उन्हें पंचकूला के एंट्री गेट और पिंजौर बस स्टैंड का मुख्य लाइट प्वाइंट खराब होने, सड़क पर बेतरतीब ऑटो खड़े होने और अन्य समस्याओं के बारे में बताया गया. उन्होंने कहा कि "ट्रैफिक लाइट खराब होने की उन्हें जानकारी नहीं है, ऐसा है तो ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए पुलिसकर्मी को ड्यूटी पर होना चाहिए." उन्होंने ऑटो चालकों द्वारा यातायात व्यवस्था को खराब करने पर कार्रवाई करने की बात कही है. डीसीपी अमरिंदर सिंह ने सभी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया है.
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