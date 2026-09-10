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हरिद्वार की सड़कों पर जरा बचके! कहीं गड्ढे तो कहीं कीचड़ से सफर बना जानलेवा, जानिए ग्राउंड रिपोर्ट

अपर रोड पर स्कूल बस चलते समय धंस गई थी सड़क: बीती 9 सितंबर को अपर रोड पर सड़क धंसने से बस फंस गई थी. इसके बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी. गनीमत रही कि बस चालक ने वक्त रहते ब्रेक लगा दिए और एक बड़ा हादसा टल गया. यह घटना सामने एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है.

इसके अलावा सराय बाईपास रोड पर भी सड़क की स्थिति बदतर बनी हुई है. कई स्थानों पर सड़क उखड़ने से बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. बारिश होने पर इनमें पानी भर जाता है. वहीं, राजा गार्डन कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों को खराब सड़कों से परेशानी हो रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़क मरम्मत की जरूरत है, लेकिन गड्ढों को स्थायी रूप से ठीक नहीं किया गया.

8 सितंबर को पलटा था बच्चों से भरा रिक्शा: बीती 8 सितंबर को इसी मार्ग पर सड़क के गड्ढों और जलभराव के कारण स्कूली बच्चों को ले जा रही रिक्शा पलट गया था. हादसे में बच्चे बाल-बाल बचे थे. सड़क पर जगह-जगह पानी जमा होने के कारण वाहन चालकों को गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाता है. इससे हादसे का खतरा बना हुआ है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग पर फिसल होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं. दोपहिया वाहन और बैटरी रिक्शा से गिरकर लोग चोटिल हो रहे हैं. भीड़ के दौरान स्थिति और भी खराब हो जाती है. इसके साथ ही सप्तसरोवर मार्ग पर भी सड़क की हालत खराब है.

कीचड़ से होकर चलने को मजबूर श्रद्धालु: मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर करीब 6 महीने पहले सीवर लाइन बिछाई गई थी, लेकिन जिम्मेदार विभाग यहां सड़क बनाना भूल गया. 15 दिन पहले भी सड़क को खोदकर पेयजल लाइन बिछाई गई थी. अब लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. इस लापरवाही के चलते श्रद्धालु कीचड़ से होकर मंदिर तक पहुंचने को मजबूर हैं.

बारिश के बाद तो इन गड्ढों में पानी और कीचड़ भरने से परेशानी और बढ़ गई है. सबसे ज्यादा दिक्कत पैदल चलने वाले लोगों और दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है. मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग की स्थिति भी खराब है. जगह-जगह सड़क और रास्ते पर बने गड्ढों में बारिश का पानी और कीचड़ जमा होने से श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ रही है.

हरिद्वार: अगर आप भी हरिद्वार आ रहे हैं, तो सड़कों पर जरा संभलकर चलें. क्योंकि, मानसून सीजन के बाद हरिद्वार शहर की कई प्रमुख सड़कों हालत बदहाल हो गई है. जगह-जगह सड़कें टूटने से गड्ढे बन गए हैं. मनसा देवी पैदल मार्ग, सराय बाईपास रोड, सप्तसरोवर मार्ग, राजा गार्डन कॉलोनी समेत कई इलाकों में लोगों को खराब सड़कों के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है.

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बीच सड़क पर चलते हुए अचानक से सड़क धंस गई और बस करीब ढाई फुट गहरे गड्ढे में दब गई. स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि यहां भी सीवर लाइन डाली गई थी, लेकिन उसके बाद सड़क की मरम्मत के कार्य में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण एक बड़ी घटना घट गई.

कीचड़ पर चलना हुआ मुश्किल (फोटो- ETV Bharat)

सप्तसरोवर मार्ग पर पलट गया था बैटरी रिक्शा: उत्तरी हरिद्वार स्थित सप्तसरोवर मार्ग पर सड़क के गड्ढे और जलभराव अब हादसों का सबब बन रहे हैं. 8 सितंबर को यहां गड्ढे में पहिया जाने से स्कूली बच्चों से भरा बैटरी रिक्शा सड़क पर पलट गया था. हादसे में बच्चे बाल बाल बच गए, लेकिन रिक्शा पलटने से बच्चे सीवर के गंदे पानी में जा गिरे और उनके कपड़े खराब हो गए. बच्चों को सड़क पर गिरा देखकर स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने दौड़कर उन्हें उठाया.

कीचड़ की वजह से फिसल रहे वाहन (फोटो- ETV Bharat)

स्थानीय लोगों के मुताबिक, सप्तसरोवर मार्ग पर तीन स्थानों पर लंबे समय से पानी जमा है. सीवर और बारिश के पानी के कारण सड़क पर बने गड्ढे दिखाई नहीं देते. इससे आए दिन दोपहिया वाहन और रिक्शा सवार हादसे का शिकार हो रहे हैं. बीते मंगलवार को भी बच्चों से भरी रिक्शा गड्ढे में जाने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई. गनीमत रही कि किसी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई.

संत बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की ओर से समस्या का समाधान नहीं कराया जा रहा है. सड़क की बदहाल स्थिति के कारण आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं. स्थानीय लोगों ने जल्द सड़क की मरम्मत और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है.

सराय बाईपास रोड पर बुरा हाल: सराय बाईपास रोड की बदहाल हालत से स्थानीय लोगों और राहगीरों की परेशानी बढ़ा दी. हरिद्वार शहर को आसपास के सैकड़ों गांवों से जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क पर फिर से गहरे गड्ढे हो गए हैं. आरोप है कि गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं. स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का आरोप है कि यहां पर भी गड्ढों के कारण कभी बैटरी रिक्शा पलट जाते हैं, तो कभी दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं.

यहीं पर धंस गई थी सड़क (फोटो- ETV Bharat)

यही हाल पुरानी सराय रोड का भी हो गया है. सड़क की मरम्मत कर गड्ढे भरे गए थे, लेकिन बरसात भी नहीं झेल पाने से सड़क दोबारा खराब हो गई. नाराज स्थानीय लोगों ने धरने प्रदर्शन तक कर डाले और सड़क के नए सिरे से निर्माण की मांग उठाई. इसके बावजूद प्रशासन केवल अस्थायी रूप से गड्ढे भरकर खानापूर्ति कर रहा है. वहीं, स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने ईटीवी भारत पर अपनी पीड़ा रखी.

स्थानीय महिला सुमित्रा ने बताया कि,

स्थानीय महिला सुमित्रा ने बताई अपनी समस्या (फोटो- ETV Bharat GFX)

स्थानीय निवासी बाली ने अपनी पीड़ा रखी. उन्होंने कहा कि,

स्थानीय निवासी बाली का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

वहीं, श्रद्धालुओं को भी काफी सामना करना पड़ रहा है. पहली बार मनसा देवी मंदिर दर्शन करने आईं श्रद्धालु राज रानी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? उन परेशानियों को ईटीवी भारत पर साझा किया. उन्होंने कहा कि,

श्रद्धालु राज रानी का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

इसके अलावा स्थानीय दुकानदार संदीप ने भी अपनी समस्या रखी. उन्होंने लापरवाही और अनदेखी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि,

दुकानदार संदीप का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

क्या बोले अधिकारी? पूरे मामले में हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 15 सितंबर से जिले की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाया जाएगा. पीडब्ल्यूडी, सभी नगर निकाय, सिंचाई विभाग और एनएच समेत सभी विभागों को सर्वे कर काम शुरू करने एवं सड़कों को गड्ढा मुक्त करने निर्देश दे दिए गए हैं.

इसके अलावा डीएम दीक्षित ने सड़क धंसने के मामले पर सख्त रुख अपनाया है. उनका कहना है कि,

हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

15 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य: बता दें कि मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग जुट गया है. सीएम धामी के निर्देश पर विभाग ने प्रदेशभर में सड़कों की स्थिति का आकलन कर गड्ढा मुक्त अभियान का विस्तृत प्लान तैयार किया है. आगामी 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, अक्टूबर महीने से खुद सीएम धामी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सड़क मार्ग से भ्रमण कर सकते हैं.

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