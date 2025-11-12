ETV Bharat / state

दलिया माइंस संघर्ष: सवालों के घेरे में जमुआ पुलिस का सूचना तंत्र, जांच जारी

गिरिडीहः बंद पत्थर खदान को शुरू करने पर छिड़ा विवाद खूनी हो गया है. यहां माइंस संचालक के पक्ष और माइंस का विरोध करने वाले ऐसे भिड़े की एक की जान चली गईं. छह लोग अभी भी इलाजरत हैं. इस घटना के दूसरे दिन ईटीवी भारत की टीम जमुआ अंचल के उस दलिया गांव पहुंची जहां पर मारपीट और फायरिंग की घटना घटी थी. यहां गांव आने पर पुरुष नहीं मिले, एक दो मिले तो उन्होंने घटना से अनभिज्ञता जाहिर कर दी. महिलाएं मिली तो कुछ भी बताने से इंकार कर दिया.

आगे जब विवादित माइंस पर हम पहुंचे तो यहां संघर्ष का सबूत देखने को साफ मिला. जगह - जगह खून के धब्बे मिले. माइंस के कर्मियों के लिए बनाया गया कमरा क्षतिग्रस्त मिला. तोड़फोड़, आगजनी का निशान भी साफ देखा गया. यहां की स्थिति देख कर यह समझ में आया कि संघर्ष काफी देर चला होगा. यहां भी खेत में धान काटते लोग मिले लेकिन एक भी शब्द ऑन कैमरा नहीं बोला.

जानकारी देते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (Etv Bharat)

कैमरा बंद करने पर इतना जरुर बताया कि माइंस को शुरू करने का प्रयास लीज लेने वाले लोग करते रहे लेकिन इसका विरोध होता रहा. बताया कि इस माइंस को लेकर पहले भी मारपीट और विवाद होता रहा एवं मामला थाना भी पहुंचा था.



पुलिस को नहीं मिल सका इनपुट!

मंगलवार को घटना घटी तो जांच शुरू हुई. एसपी सख्त हुए तो पदाधिकारी भी गांव पहुंचे. घटनास्थल की जांच की तो घायलों का बयान भी नोट किया. इन सबों के बीच यह पता चला कि माइंस को शुरू करवाने बिहार के नवादा से लोग आए थे. घायल ने यह भी बताया कि गोली चली थी. ऐसे में स्थानीय पुलिस पर सवाल उठ रहा है.