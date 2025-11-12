ETV Bharat / state

दलिया माइंस संघर्ष: सवालों के घेरे में जमुआ पुलिस का सूचना तंत्र, जांच जारी

पत्थर खदान को लेकर संघर्ष में एक की मौत के बाद स्थानीय पुलिस सवालों के घेरे में है.

DALIA MINES CLASH SITE
झड़प स्थल की तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 12, 2025 at 5:33 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 5:53 PM IST

गिरिडीहः बंद पत्थर खदान को शुरू करने पर छिड़ा विवाद खूनी हो गया है. यहां माइंस संचालक के पक्ष और माइंस का विरोध करने वाले ऐसे भिड़े की एक की जान चली गईं. छह लोग अभी भी इलाजरत हैं. इस घटना के दूसरे दिन ईटीवी भारत की टीम जमुआ अंचल के उस दलिया गांव पहुंची जहां पर मारपीट और फायरिंग की घटना घटी थी. यहां गांव आने पर पुरुष नहीं मिले, एक दो मिले तो उन्होंने घटना से अनभिज्ञता जाहिर कर दी. महिलाएं मिली तो कुछ भी बताने से इंकार कर दिया.

आगे जब विवादित माइंस पर हम पहुंचे तो यहां संघर्ष का सबूत देखने को साफ मिला. जगह - जगह खून के धब्बे मिले. माइंस के कर्मियों के लिए बनाया गया कमरा क्षतिग्रस्त मिला. तोड़फोड़, आगजनी का निशान भी साफ देखा गया. यहां की स्थिति देख कर यह समझ में आया कि संघर्ष काफी देर चला होगा. यहां भी खेत में धान काटते लोग मिले लेकिन एक भी शब्द ऑन कैमरा नहीं बोला.

जानकारी देते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (Etv Bharat)

कैमरा बंद करने पर इतना जरुर बताया कि माइंस को शुरू करने का प्रयास लीज लेने वाले लोग करते रहे लेकिन इसका विरोध होता रहा. बताया कि इस माइंस को लेकर पहले भी मारपीट और विवाद होता रहा एवं मामला थाना भी पहुंचा था.

पुलिस को नहीं मिल सका इनपुट!
मंगलवार को घटना घटी तो जांच शुरू हुई. एसपी सख्त हुए तो पदाधिकारी भी गांव पहुंचे. घटनास्थल की जांच की तो घायलों का बयान भी नोट किया. इन सबों के बीच यह पता चला कि माइंस को शुरू करवाने बिहार के नवादा से लोग आए थे. घायल ने यह भी बताया कि गोली चली थी. ऐसे में स्थानीय पुलिस पर सवाल उठ रहा है.

सवाल है कि जिस क्षेत्र में पहले से भिड़ंत की संभावना थी तो इसे लेकर पुलिस सजग क्यूं नहीं थी. बिहार के नवादा से लोग आए थे तो इसकी जानकारी पुलिस को कैसे नहीं लगी, असला किसके पास था, गोली किसने चलायी. ऐसे अनगिनत सवाल हैं, जिसका जवाब जमुआ क्षेत्र के पदाधिकारियों के पास है ही नहीं.

क्या कहते हैं एसडीपीओ
खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि छह लोगों को लीज मिला है. इस लीज का विरोध कुछ लोग कर रहे थे और इसी का परिणाम है कि मारपीट हुई है. बाकी जांच जारी है और कार्रवाई तय है.

क्या है मामला
यहां बता दें कि मंगलवार को दलिया में संघर्ष हुआ था. इस घटना में चचघरा निवासी सुरेश की मौत हो गई. जबकि दलिया के अरविंद के पैर में गोली लगी थी. इसके अलावा पांच लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है.

