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सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर ETV भारत, अबूझमाड़ में यहां हुआ था मौत का धमाका, 4 जवान शहीद

घटना की सच्चाई जानने के लिए ईटीवी भारत की मीडिया टीम नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर का सफर तय करते हुए सोनपुर, गारपा, कांदुलनार होते हुए कोरोसकोड़ों तक बाइक से पहुंची. इसके बाद करीब 5 किलोमीटर का कठिन पैदल सफर, जिसमें 850 मीटर ऊंची खड़ी पहाड़ी चढ़ाई शामिल थी, उसे पार कर हम उस स्थल तक पहुंचे, जिसे स्थानीय लोग ''माड़ पहाड़'' के नाम से जानते हैं.

नारायणपुर: 2 मई 2026 की वह मनहूस घड़ी, जब नारायणपुर-कांकेर जिले की सीमा पर स्थित छोटे बैठिया थाना क्षेत्र के आदनार गांव के घने जंगलों में नक्सली डंप सामग्री को निकालने और निष्क्रिय करने के दौरान एक भीषण विस्फोट हुआ. इस दर्दनाक हादसे में चार जवानों ने अपनी जान गंवा दी. तीन जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि एक जवान ने इलाज के दौरान रायपुर में दम तोड़ दिया.

पहाड़ी के नीचे ढलान में नक्सलियों का डंप

यह इलाका पूरी तरह दुर्गम, घने जंगलों से घिरा और ऊपरी हिस्से में लगभग 1 किलोमीटर तक सपाट मैदान है, जो नक्सलियों के लिए छिपकर गतिविधियां संचालित करने के लिहाज से बेहद मुफीद माना जाता रहा है. इसी पहाड़ी से नीचे उतरते हुए लगभग 500 मीटर की दूरी पर सीधे ढलान का यही वह स्थान है, जहां नक्सलियों ने अपने विस्फोटक और तकनीकी सामग्री का बड़ा डंप छिपा रखा था.

आदनार के जंगल में आईईडी ब्लास्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस बॉक्स में नक्सलियों का सामान था डंप (ETV Bharat Chhattisgarh)

डंप में अचानक हुआ जोरदार विस्फोट, 4 जवान शहीद

जब छोटे बैठिया थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों की टीम यहां पहुंची और जमीन के भीतर दबे डंप को निकाला गया, तब अंतिम चरण में उसे डिफ्यूज करने के दौरान अचानक आग लग गई और जोरदार विस्फोट हो गया. यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज करीब 5 किलोमीटर दूर मौजूद पुलिस कैंपों तक साफ सुनी गई. मौके पर ही तीन जवान शहीद हो गए, जबकि एक गंभीर रूप से घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रायपुर ले जाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

माड़ पहाड़ पर नक्सलियों का डंप सामान (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रिंटर के कार्ट्रिज, बम मॉड्यूल और तकनीकी उपकरण मिले

घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जो दृश्य सामने आया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था. वहां एक बड़ा टीन का बक्सा, प्लास्टिक ड्रम और अन्य जर्जर कंटेनर बिखरे पड़े थे, जिन्हें जवानों ने जमीन से खोदकर निकाला था. आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रिंटर के कार्ट्रिज, सर्किट बोर्ड, बम मॉड्यूल और तकनीकी उपकरणों के अवशेष मिले, जो इस बात का संकेत देते हैं कि नक्सली यहां आईईडी और अन्य विस्फोटक उपकरण सहित नक्सल साहित्य तैयार करने का काम करते थे.

ब्लास्ट के बाद जवानों के कपड़ों के चीथड़े (ETV Bharat Chhattisgarh)

मौके पर बना 7 से 8 फीट चौड़ा गड्ढा

सबसे भयावह दृश्य उस जगह का था, जहां विस्फोट हुआ. वहां करीब 7 फीट गहरा और 7 से 8 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया था. विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जवानों के कपड़ों के चीथड़े 10 से 15 फीट ऊंचे पेड़ों पर लटके हुए मिले. घटना के दूसरे दिन भी हवा में बारूद की गंध साफ महसूस की जा सकती थी. मौके पर जवानों के उपयोग में आने वाले बैग और अन्य सामान बिखरे पड़े थे, जो उस क्षण की भयावहता को बयां कर रहे थे.

ब्लास्ट के बाद जवानों का सामान (ETV Bharat Chhattisgarh)

75 किलो विस्फोटक से हुआ बड़ा धमाका

कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि इस डंप में लगभग 75 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री मौजूद थी, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट जैसे अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ शामिल थे. यही कारण रहा कि विस्फोट इतना विनाशकारी साबित हुआ. इस हादसे में शहीद हुए जवानों में निरीक्षक सुखराम वट्टी (बीजापुर), आरक्षक कृष्णा कोमरा, आरक्षक संजय गढ़पाले और आरक्षक परमानंद कोर्राम (कांकेर) शामिल हैं.

नक्सलियों का बम मॉड्यूल (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रिंटर की कार्ट्रिज, नक्सली करते थे इस्तेमाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

नक्सली खत्म लेकिन नक्सलवाद बरकरार !

अबूझमाड़ के जंगलों में हुआ यह विस्फोट सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि यह संकेत है कि नक्सलवाद की जड़ें अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं. सुरक्षा बल लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर इन खतरनाक डंप को नष्ट करने में जुटे हैं, लेकिन हर कदम पर मौत का साया बना हुआ है. चार जवानों की यह शहादत न सिर्फ उनके परिवारों के लिए, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक गहरा आघात है. यह घटना हमें याद दिलाती है कि शांति और विकास की राह अभी भी चुनौतियों से भरी है और इस राह में हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं.