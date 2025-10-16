बिना कोचिंग पढ़ाई की, पहली बार में 12 नंबर से चूके, RAS 2023 में कुशाल चौधरी बने टॉपर
ईटीवी भारत ने आरएएस टॉपर कुशाल चौधरी से खास बातचीत की. पढ़िए....
Published : October 16, 2025 at 6:17 PM IST
अजमेर : आरएएस भर्ती 2023 की मेरिट में प्रथम स्थान हासिल करने वाले कुशाल चौधरी किसान के बेटे हैं. बड़ी सफलता हासिल करने के बाद जब कुशाल चौधरी पुष्कर क्षेत्र की कडेल ग्राम पंचायत के डूंगरिया कला गांव में अपने घर पहुंचे तो परिवार में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया.
आरएएस भर्ती 2023 की मेरिट में शीर्ष स्थान पाने वाले कुशल चौधरी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के रहे. 10वीं की परीक्षा में 94 प्रतिशत अंक उन्होंने हासिल कर मेरिट में अपना स्थान बनाया था. ईटीवी भारत से बातचीत में कुशाल चौधरी ने बताया कि दसवीं तक उन्होंने गांव के ही सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की. 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय का चयन किया, लेकिन उनके सामने समस्या थी कि विज्ञान विषय की फैकल्टी गांव में नहीं थी. लिहाजा कुचामन में उन्हें प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना पड़ा और वहीं पर हॉस्टल में रहकर 12वीं तक की पढ़ाई की.
पहले प्रयास में 12 नंबर से चूक गए : उन्होंने बताया कि 12वीं कक्षा में शानदार अंक प्राप्त करने के बाद जयपुर महाराजा कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया. यहां ग्रेजुएशन के दौरान द्वितीय वर्ष में उन्होंने लैब टेक्नीशियन की परीक्षा पास कर ली. इसके बाद तबीजी ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वह लैब टेक्नीशियन पद पर सेवाएं दे रहे थे. आरएएस परीक्षा देने से पहले वन विभाग की असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजरवेटर परीक्षा भी उन्होंने दी, लेकिन वह इंटरव्यू में रह गए थे. लैब टेक्नीशियन की परीक्षा पास करने के बाद ही उन्होंने आरएएस अधिकारी बनने का मन बना लिया था. आरएएस भर्ती 2023 देने से पहले उन्होंने आरएएस भर्ती 2021 भी दी थी, जिसमें वह 12 अंकों से इंटरव्यू में रह गए थे. इस असफलता के बाद उन्होंने दोगुनी मेहनत के साथ आरएएस भर्ती 2023 की तैयारी की.
प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हैं सरकारी स्कूलों में फैकल्टी : बातचीत में कुशाल चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की. सरकारी स्कूलों में फैकेल्टी वेल क्वालिफाइड होती है. सरकारी स्कूलों में सरकार की योजनाओं को भी बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाता है. सारे नियमों की पालना की जाती है. साथ ही शिक्षा को बेहतर तरीके से दिया जाता है. बच्चों पर अभिभावकों को ध्यान देने और शिक्षा के प्रति बच्चों को बेहतर माहौल देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि 'मेरा मानना है कि प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिलती है'.
कोचिंग का कभी नहीं लिया सहारा : आरएएस कुशाल चौधरी बताते हैं कि उन्होंने कभी भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, बल्कि खुद अपने ही स्तर पर नोट्स तैयार करते और मेहनत के साथ उन्हें पढ़ते. स्टडी मटेरियल काफी मिल जाता है, उन्हें एकत्रित कर पढ़ते थे. उन्होंने कहा कि कोचिंग पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हुआ जा सकता. कोचिंग सहायक भूमिका निभा सकती है, लेकिन कोचिंग पर पूर्णतः निर्भरता नहीं रखी जा सकती. परीक्षा का पैटर्न भी काफी बदल चुका है अब कोचिंग पर ही निर्भरता नहीं रखी जा सकती. परीक्षा में सवाल कोचिंग मटेरियल से नहीं बल्कि ऑथेंटिक किताबों से पूछे जा रहे हैं. चौधरी बताते हैं कि स्वयं के स्तर पर पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थी जो ऑथेंटिक किताबों से पढ़ रहे हैं वो कहीं न कहीं सफलता पा रहे हैं.
परीक्षा में सफलता का यकीन था : उन्होंने बताया कि आरएएस परीक्षा 2023 की मेरिट में शीर्ष पर आने के बाद अपने गांव आने से पहले एंजायटी और खुशी दोनों थी. जब परिवार के बीच पहुंचा तो बहुत अच्छा लगा. ईटीवी भारत से बातचीत में अपने अनुभव को साझा करते हुए आरएएस कुशाल चौधरी ने कहा कि पिछली बार से इस बार आरएएस प्री और मेंस यह पेपर काफी अच्छे हुए थे. सफलता मिलेगी यह यकीन था, लेकिन पहली रैंक मिलेगी, ऐसा नहीं सोचा था. परिवार का पूरा सहयोग मिला. अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजन और माता-पिता को देते हैं.
5-6 साल खूब की मेहनत : आरएएस कुशाल चौधरी के पिता प्रभु चौधरी डूंगरिया कला गांव में किसान हैं. पांच बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी की. उनकी दो बेटियां भी राजकीय सेवा में हैं. खास बात यह है कि छोटे से गांव में किसान प्रभु चौधरी ने शिक्षा के महत्व को समझा और अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने बताया कि कुशाल चौधरी को सरकारी स्कूल में कक्षा प्रथम में डाला गया. उससे पहले वह उसे बचपन में पढ़ाया करते थे. स्कूल में प्रवेश करने से पहले ही कुशाल चौधरी ने 40 तक के पहाड़े याद कर लिए थे. हिंदी और अंग्रेजी की वर्णमाला भी सिख ली थी.
स्कूल से पढ़ाई करके जब कुशाल चौधरी घर लौटते तो पिता शाम को स्कूल में पढ़ाए गए प्रश्नों के बारे में पूछते और उसका रिवीजन करवाते. इस तरह कुशाल का रुझान पढ़ाई की ओर बढ़ा. 10वीं कक्षा में कुशाल ने 94 प्रतिशत हासिल करके नाम रौशन किया था. ग्रेजुएशन के लिए जयपुर में पढ़ाई की. द्वितीय वर्ष में ही प्रतियोगी परीक्षा पास करके लैब टेक्नीशियन कुशाल बन गए, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका भाव वैसा ही रहा. मन में आरएसएस अधिकारी बनने की चाह उनमें थी. 5 साल कुशाल ने काफी मेहनत की और परिवार ने भी उन्हें पूरा सहयोग दिया.