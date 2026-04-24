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NHRC के विशेष पर्यवेक्षक प्रो कन्हैया त्रिपाठी ने कहा- सिस्टम नहीं, सोच बदलने की है जरूरत

झारखंड के शिक्षण संस्थानों की जमीनी हकीकत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नजर है. आयोग के विशेष पर्यवेक्षक प्रो कन्हैया त्रिपाठी निरीक्षण कर रहे हैं.

EXCLUSIVE INTERVIEW
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 24, 2026 at 3:29 PM IST

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रांची: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के विशेष पर्यवेक्षक प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं. जहां वे राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों का दौरा कर मानवाधिकार से जुड़े पहलुओं की गहन समीक्षा कर रहे हैं. इस दौरे का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था के भीतर छात्र अधिकारों, बुनियादी सुविधाओं, उपलब्ध संसाधनों और जवाबदेही तंत्र की वास्तविक स्थिति का आकलन करना है. साथ ही विश्वविद्यालयों में लैंगिक समानता और संस्थागत व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत को समझते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत सुधारों का आधार बन सकती है.

ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत

ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत में प्रो त्रिपाठी ने स्पष्ट कहा कि मानवाधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सबसे जरूरी चीज ‘इच्छाशक्ति’ है. उन्होंने अपने अब तक के निरीक्षण का अनुभव साझा करते हुए बताया कि राज्य के कई विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में एक प्रकार का असंतोष देखा गया है. उनका कहना था कि अब तक इन संस्थानों में मानवाधिकार के दृष्टिकोण से इस तरह का प्रत्यक्ष संवाद या मार्गदर्शन नहीं हुआ था, जिसके कारण कई बुनियादी मुद्दे लंबे समय से अनदेखे रह गए.

NHRC के विशेष पर्यवेक्षक प्रो कन्हैया त्रिपाठी के साथ खास बातचीत (ईटीवी भारत)

विश्वविद्यालयों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया

प्रो कन्हैया त्रिपाठी ने बताया कि जिन-जिन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का उन्होंने दौरा किया, वहां उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली. संस्थानों ने उनका स्वागत किया और उनके सुझावों को लागू करने की इच्छा भी जताई. सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि छात्रों के साथ हुए सीधे संवाद ने नई उम्मीद जगाई है. छात्र-छात्राओं ने खुलकर अपनी समस्याएं, असुविधाएं और संस्थागत कमियों को उनके सामने रखा. जिससे वास्तविक स्थिति का स्पष्ट आकलन संभव हो सका.

कमियां आ रही हैं सामने

प्रो त्रिपाठी ने कहा कि इस दौरे के दौरान जो भी कमियां सामने आ रही हैं, उन्हें एक विस्तृत रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा. इसके बाद देशभर के विश्वविद्यालयों के आंकड़ों और अनुभवों को जोड़कर एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी. जिसे आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. यह रिपोर्ट भविष्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो सकती है.

लैंगिक समानता के मुद्दे पर चिंता

लैंगिक समानता के मुद्दे पर प्रो त्रिपाठी ने विशेष चिंता जताई. उनके अनुसार राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालयों में महिलाओं से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की कमी स्पष्ट रूप से देखी गई है. कई संस्थानों में महिला कॉमन रूम, सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जो कि छात्राओं के अधिकारों और गरिमा से जुड़ा गंभीर विषय है.

उन्होंने कहा कि इन बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज करना मानवाधिकारों के मूल सिद्धांतों के विपरीत है. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष कार्यक्रमों का अभाव है. विद्यार्थियों के बीच इस विषय पर संवाद, कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान नियमित रूप से आयोजित नहीं किए जाते हैं. जिससे छात्रों में अपने अधिकारों को लेकर पर्याप्त समझ विकसित नहीं हो पाती है.

कई विश्वविद्यालयों का कर चुके हैं दौरा

अब तक प्रो त्रिपाठी रांची विश्वविद्यालय, महिला महाविद्यालय, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (DSPMU), केंद्रीय विश्वविद्यालय, केवी सीआरपीएफ संस्थान, ट्रिपल आईआईटी, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों का निरीक्षण कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने जनजातीय विभाग से जुड़े संस्थानों का भी दौरा किया और वहां की विशेष समस्याओं को समझने का प्रयास किया.

राज्यपाल से भी करेंगे मुलाकात

उन्होंने संकेत दिया कि राज्य में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी भी एक गंभीर मुद्दा है, जो सीधे तौर पर छात्रों के अधिकारों को प्रभावित करता है. इस विषय को लेकर वे राज्यपाल से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके.

ईटीवी भारत के सवाल पर जवाब

ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के स्कूलों पर बात करते हुए प्रो कन्हैया त्रिपाठी ने कहा कि उनके लिए अलग मॉनिटरिंग व्यवस्था बनाई गई है. जो वहां की स्थिति पर नजर रख रही है. हालांकि एक मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में उनका दायित्व है कि वे इन क्षेत्रों का भी निरीक्षण करे और जहां भी कमियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास सुनिश्चित करें.

विकसित देशों में मानवाधिकारों का पालन

प्रो त्रिपाठी ने यह भी बताया कि वे इससे पहले उत्तराखंड, ओडिशा और अन्य राज्यों का दौरा कर चुके हैं. जहां से कई सकारात्मक पहलू सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि विकसित देशों में मानवाधिकारों का पालन सख्ती से होता है, जो उनके विकास का एक महत्वपूर्ण कारण है. भारत भी धीरे-धीरे इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

नए भारत की कल्पना

प्रो कन्हैया त्रिपाठी ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में मानवाधिकारों के क्षेत्र में देश को और अधिक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि वे एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं, जहां मानवाधिकारों का हनन नहीं, बल्कि उनके हर पहलू को स्वीकार और संरक्षित किया जाएगा.

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