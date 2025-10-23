ETV Bharat / state

Exclusive : जयपुर पुलिस के नए मुखिया सचिन मित्तल बोले- संगठित अपराध, साइबर क्राइम पर लगाम लगाना प्राथमिकता

ETV भारत ने नए जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल से खास बातचीत की...

जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल
जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 23, 2025 at 12:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान में 34 आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची में जयपुर पुलिस के मुखिया को भी बदला गया है. सरकार ने 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी सचिन मित्तल को जयपुर पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है. वे फिलहाल, एडीजी, पुलिस (कार्मिक) के पद पर तैनात हैं. उन्हें बीजू जॉर्ज जोसफ की जगह पुलिस कमिश्नर के पद पर लगाया गया है. वे इससे पहले, पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड में एडीजी भी रहे हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने साइबर अपराध, संगठित अपराध पर लगाम लगाने, नशे की तस्करी करने वालों पर प्रभावी रूप से लगाम लगाने पर प्रतिबद्धता जताई है. वहीं, महिला सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात कही है. उन्होंने अपील की है कि जनता पुलिस को अपना मित्र समझें.

नई तकनीक और संसाधन अपग्रेड करने पर जोर : सचिन मित्तल ने बताया कि राजधानी जयपुर के लिए सरकार और पुलिस मुख्यालय ने जो प्राथमिकता तय की हैं, उन पर मजबूती से काम किया जाएगा. उनका कहना है कि आज के दौर में साइबर अपराध पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है. साइबर अपराधी लगातार तकनीक और तरकीब बदल रहे हैं. उनसे निपटने के लिए नई तकनीक और संसाधनों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है.

पढ़ें. बड़ा फेरबदल : राजस्थान में 34 IPS अधिकारियों का तबादला, सचिन मित्तल को जयपुर पुलिस कमिश्नर बनाया गया

जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल से खास बातचीत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

मौजूदा संसाधनों का होगा भरपूर उपयोग : उनका कहना है कि इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है, जिस पर जल्दी ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है. तब तक जो भी मौजूदा संसाधन और तकनीक है, उसका भरपूर उपयोग कर साइबर अपराध पर साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा. संगठित अपराध से निपटने को लेकर भी उन्होंने प्रतिबद्धता जताई है.

टीमवर्क और समन्वय से निपटेंगे संगठित अपराध से : उन्होंने कहा कि संगठित अपराध को काबू करने के लिए सरकार ने अलग से एक पोस्ट क्रिएट की है. इस पर अधिकारी की नियुक्ति भी हुई है. यह यूनिट खासतौर पर संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए काम करेगी. उनके साथ टीमवर्क और सामंजस्य के साथ काम करते हुए संगठित अपराध पर काबू पाया जाएगा.

पढ़ें. यूपी के कैबिनेट मंत्री का दावा- 2027 में फिर बनेगी NDA की सरकार, योगी आदित्यनाथ तीसरी बार बनेंगे CM

नशे की तस्करी पर लगाया जाएगा अंकुश : नशे की तस्करी पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में ऑपेरशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह अभियान काफी सफल रहा है. इसे आगे बढ़ाया जाएगा ताकि नशे की प्रवृत्ति और नशे की तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके. नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं की सुरक्षा और महिला अपराधों को लेकर खासतौर पर प्रावधान किए गए हैं. ऐसे मामलों में त्वरित अनुसंधान के लिए समय सीमा भी तय की गई है. कानूनों में जो समय सीमा है, उसमें अनुसंधान पूरा करने का प्रयास किया जाएगा. महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय की जो योजनाएं और अभियान हैं, उन पर मजबूती से फोकस किया जाएगा.

उन्होंने पुलिस और आमजन के बीच संवाद को बेहतर बनाने पर जोर दिया और आमजन से अपील की कि पुलिस को अपना मित्र समझें. साथ ही कहा कि आमजन की पुलिस से जो अपेक्षाएं हैं. उन पर पूरी तरह से खरा उतरने का भी प्रयास किया जाएगा. उन्होंने यह भी अपील की है कि अपराध और अपराधियों से जुड़ी जानकारी पुलिस तक पहुंचाई जाए, ताकि समय पर एक्शन लिया जा सके.

TAGGED:

JAIPUR POLICE COMMISSIONER
JAIPUR POLICE COMM SACHIN MITTAL
जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल
SACHIN MITTAL SPOKE TO ETV BHARAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

टखनों से लेकर एड़ियों तक दर्द कई गंभीर बीमारियों का हो सकता है संकेत, समय रहते पहचान करना जरूरी

कारों में भारी टचस्क्रीन होने से घट सकती है सेफ्टी रेटिंग, यह सेफ्टी नियामक जारी करेगा नए प्रोटोकॉल

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का पलटवार: “गहलोत के समय था जंगलराज, अब प्रदेश में सुराज”

Amazon में 6 लाख नौकरियां रोबोट्स से होंगी रिप्लेस, अब इंसान की जगह 'Cobots' करेंगे काम: रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.