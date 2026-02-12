ETV Bharat / state

नगरपालिक चुनाव से की राजनीति की शुरुआत, निकाय चुनाव को लेकर पूर्व सांसद ने साझा किए अपने अनुभव

पीएन सिंह के अनुसार, नगर निकाय चुनाव में एक-एक वोट का महत्व होता है. उन्होंने कहा कि पहली हार के बावजूद उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला नहीं किया और इसी अनुभव ने आगे बढ़ने की प्रेरणा ली. उन्होंने बताया कि उस दौर में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की बड़ी भूमिका थी. दुर्गा पूजा और अन्य सामाजिक आयोजनों से जनता से सीधा जुड़ाव बना, जिसने उन्हें नगर राजनीति में पहचान दिलाई.

अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए पीएन सिंह ने बताया कि उनकी राजनीति की शुरुआत नगरपालिक चुनाव से हुई थी. उन्होंने बताया कि वर्ष 1973 में वार्ड नंबर 19 से लड़ा, अपना पहला चुनाव महज 12 वोटों से हार गये थे. उस समय उनका मुकाबला अपने ही रिश्तेदार मामा रमेशलाल सिंह से था. स्थानीय साजिश के तहत उन्हें चुनाव में उतारा गया था. उन्होंने बताया कि मेरी मां ने भी मुझे वोट नहीं दिया था, मामा और भांजे के मुकाबले के बीच चनचनी कोलियरी के मैनेजर भोगी लाल भाई चुनाव में जीत दर्ज की थी.

तीन-तीन बार वार्ड कमिश्नर, विधायक और सांसद रह चुके पीएन सिंह, जिन्होंने नगरपालिका से अपने करियर की शुरुआत की थी. उनकी राजनीतिक शुरुआत जीत से नहीं, बल्कि सिर्फ 12 वोटों की हार से हुई थी. पूर्व सांसद पशुपति नाथ सिंह से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. जिसमें उन्होंने निगम चुनाव में एक एक वोट के महत्व को बताते हुए चुनाव के दिन मतदाताओं से बूथों पर जाकर वोट देने की अपील की है.

धनबादः नगर निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं, प्रत्याशी अब जनता के बीच जा रहे हैं. हर वार्ड में एक-एक वोट की अहमियत बढ़ गई है. ऐसे चुनावी माहौल में आज हम बात करेंगे ऐसे राजनीतिक शख्सियत की, जो आज के प्रत्याशियों और मतदाताओं-दोनों के लिए अहम है.

15वीं लोकसभा के सदस्यों की ग्रुप फोटो (ETV Bharat)

पीएन सिंह ने बताया कि वर्ष 1978 में उन्होंने नगर राजनीति में वापसी की और लगातार तीन बार वार्डकमिश्नर चुने गए. एक बार वे निर्विरोध भी निर्वाचित हुए. वर्ष 1988 में भी उन्होंने वार्ड चुनाव में जीत दर्ज की. पहली बार के विधान सभा चुनाव में करीब 36 हजार 800 वोट मिला था, जिसमें जीत मिली. दूसरे विधानसभा चुनाव में करीब 84 हजार वोट से जीत हासिल की. संसदीय चुनाव में भी वोटों की अप्रत्याशित वृद्धि चली गई, हर बार के चुनाव में जीत का अंतर बढ़ता चला गया. 2019 में 4 लाख 86हजार 500 वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल की.

नगर राजनीति से आगे बढ़ते हुए पीएन सिंह तीन-तीन बार विधायक और सांसद बने. उन्होंने वर्ष 2019 तक सक्रिय राजनीति में भूमिका निभाई. वर्तमान नगर निगम चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव राजनीति की असली पाठशाला होते हैं. यहां से मिली सीख आगे चलकर बड़े राजनीतिक मंच तक पहुंचने में मदद करती है. पूर्व सांसद पीएन सिंह का मानना है कि आज के चुनावी माहौल में प्रत्याशियों को जनता से सीधा जुड़ाव बनाए रखना चाहिए और मतदाताओं को भी अपने एक-एक वोट के महत्व को समझना चाहिए.

पीएम के साथ पीएन सिंह की तस्वीर (ETV Bharat)

पूर्व सांसद पीएन सिंह ने कहा कि जिस समय नगरपालिका का गठन हुआ उस वक्त शहर की आबादी महज 30 हजार थी लेकिन यह आबादी अब करीब 10 लाख के आसपास पहुंच गई है. आज भी कई तरह की सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है. शहर में कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है. निगम और माडा द्वारा बड़े बड़े भवनों के लिए बनाए गए नक्शे में पार्किंग का ख्याल नहीं रखा गया है. उन्होंने ने निगम और माडा के कार्यों पर सवाल खड़े किए.

वहीं वर्तमान निगम चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी ने दलीय चुनाव की मांग की थी ताकि शहर की विकास नहीं होने पर पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा सके. लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने कहा कि संजीव अग्रवाल भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है. वहीं पूर्व चंद्रशेखर अग्रवाल को लेकर जेएमएम मेयर प्रत्याशी पर उन्होंने कहा कि पिछली बार भाजपा के भरपूर समर्थन से उन्हें जीत हासिल हुई थी.

पूर्व सांसद पीएन सिंह की पुरानी तस्वीर (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ें- धनबाद में संजीव सिंह और भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी ने भरा नामांकन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले- बर्दाश्त नहीं की जाएगी अनुशासनहीनता

इसे भी पढ़ें- झारखंड नगर निकाय चुनाव: बीजेपी ने पलामू प्रमंडल की सभी सीटों पर लगाई ताकत, गिरिडीह में हटाए गए बैनर

इसे भी पढ़ें- धनबाद के वार्ड 20–21 का हाल बेहाल, बारिश में लोगों का जीना हो जाता है दूभर