ETV Bharat / state

पूर्व विधायक ने ईटीवी भारत से बयां की अपनी पीड़ा, कहा- भाई की हत्या का आरोप दिल में हर वक्त देती है टीस

पूर्व विधायक संजीव सिंह ने ईटीवी भारत से अपना दर्द साझा किया.

ETV Bharat exclusive interview with former MLA Sanjeev Singh
पूर्व विधायक संजीव सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 10, 2025 at 9:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबादः झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह अपने ही भाई नीरज सिंह की हत्या का लगे आरोपों को सहन नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह पीड़ा जीवन भर रहेगी. हत्या का आरोप लगना जीवन भर का दर्द देकर चलाया गया. ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में संजीव सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा को साझा की.

झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह एक बार फिर से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं. साढ़े आठ साल बाद वह मीडिया मुखातिब हुए. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यह रहा कि मेरे ही भाई नीरज सिंह की हत्या का आरोप मुझपर लगा. हम दोनों ने बचपन साथ खेलते-कूदते बिताया, बड़े हुए और एक-दूसरे के बेहद करीब रहे थे. ऐसे में यह मेरे सोच से भी परे था कि उस दुखद घटना में मेरा नाम जोड़ दिया जाएगा.

पूर्व विधायक संजीव सिंह के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत. (ETV Bharat)

नीरज सिंह की हत्या एक बेहद दुखद और चिंताजनक घटना थी. उन्होंने कहा वे स्वयं इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी ताकि सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने 2019 में सीबीआई जांच के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. यह मामला करीब दो साल तक हाईकोर्ट में लंबित रहा. साल 2023 में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था लेकिन राज्य सरकार ने सीबीआई को पार्टी बनाकर जवाब दिया कि जांच की जरूरत नहीं है.

संजीव सिंह ने कहा कि वे 2017 में जेल गए थे और उस समय अपनी पत्नी रागिनी सिंह के नाम संदेश भेजवाया था कि वह लोगों के बीच रहकर जनभावना को समझें और जनता के कार्य करें. रागिनी चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच सक्रिय रही. उन्होंने कहा हमारे परिवार की राजनीतिक परंपरा सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों के जरिए लोगों की सेवा करना रहा है.

आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर संजीव सिंह ने अपनी भागेदारी को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया. उन्होंने कहा वे स्वास्थ्य अनुकूल होने के बाद ही भविष्य की राजनीतिक दिशा पर निर्णय लेंगे. उन्होंने कहा कि राजनीति में बने रहना ही बड़ी बात है. संजीव सिंह ने कहा कि हत्या का आरोप लगने के बाद उनके लिए यह समय बेहद पीड़ादायक रहा. हम पांच भाई और 13 बहनें हैं। इस परिवार में ऐसा आरोप लगना मुझे तोड़ गया. मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मुझ पर यह आरोप क्यों लगा.

पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह सहित चार की हत्या वर्ष 2017 में हुई थी. इस हत्या कांड में संजीव सिंह आरोपी बनाए गए थे 2017 में जेल गए थे. 8 साल के बाद कोर्ट ने संजीव सिंह को बा इज्जत बरी किया.

बहरहाल, संजीव सिंह अब सक्रिय राजनीति में वापसी की योजना बना रहे हैं. संजीव की वापसी से कोयलांचल की राजनीति में नए समीकरण बनता दिख रहा है. उनके समर्थक आगामी चुनावों में उनकी सक्रिय भूमिका की उम्मीद कर रहे हैं. संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह झरिया की विधायक हैं.

इसे भी पढ़ें- आठ साल बाद पूर्व विधायक संजीव सिंह की वापसी, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत

इसे भी पढ़ें- नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह बरी, विधायक रागिनी सिंह बोली- मेरे पति को साजिश के तहत फंसाया गया

इसे भी पढ़ें- नीरज सिंह हत्याकांडः कोर्ट के फैसले पर बोलीं माता कुंती सिंह- भगवान पर था भरोसा

TAGGED:

नीरज सिंह की हत्या का आरोप
FORMER MLA SANJEEV SINGH
ETV BHARAT EXCLUSIVE INTERVIEW
DHANBAD
ETV BHARAT INTERVIEW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.