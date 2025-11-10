ETV Bharat / state

पूर्व विधायक ने ईटीवी भारत से बयां की अपनी पीड़ा, कहा- भाई की हत्या का आरोप दिल में हर वक्त देती है टीस

धनबादः झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह अपने ही भाई नीरज सिंह की हत्या का लगे आरोपों को सहन नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह पीड़ा जीवन भर रहेगी. हत्या का आरोप लगना जीवन भर का दर्द देकर चलाया गया. ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में संजीव सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा को साझा की.

झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह एक बार फिर से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं. साढ़े आठ साल बाद वह मीडिया मुखातिब हुए. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यह रहा कि मेरे ही भाई नीरज सिंह की हत्या का आरोप मुझपर लगा. हम दोनों ने बचपन साथ खेलते-कूदते बिताया, बड़े हुए और एक-दूसरे के बेहद करीब रहे थे. ऐसे में यह मेरे सोच से भी परे था कि उस दुखद घटना में मेरा नाम जोड़ दिया जाएगा.

पूर्व विधायक संजीव सिंह के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत. (ETV Bharat)

नीरज सिंह की हत्या एक बेहद दुखद और चिंताजनक घटना थी. उन्होंने कहा वे स्वयं इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी ताकि सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने 2019 में सीबीआई जांच के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. यह मामला करीब दो साल तक हाईकोर्ट में लंबित रहा. साल 2023 में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था लेकिन राज्य सरकार ने सीबीआई को पार्टी बनाकर जवाब दिया कि जांच की जरूरत नहीं है.

संजीव सिंह ने कहा कि वे 2017 में जेल गए थे और उस समय अपनी पत्नी रागिनी सिंह के नाम संदेश भेजवाया था कि वह लोगों के बीच रहकर जनभावना को समझें और जनता के कार्य करें. रागिनी चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच सक्रिय रही. उन्होंने कहा हमारे परिवार की राजनीतिक परंपरा सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों के जरिए लोगों की सेवा करना रहा है.