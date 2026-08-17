Exclusive : नई जिम्मेदारी से बढ़ा कद, राजस्थान में फिर चर्चा में 'पूनिया फैक्टर'...कहा- धैर्य और निरंतर मेहनत का फल
चुनावी हार के बाद भी संगठन में सक्रिय रहे सतीश पूनिया को राष्ट्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी मिली. जसवंत सिंह की रिपोर्ट...
Published : August 17, 2026 at 10:05 PM IST
जयपुर: राजस्थान भाजपा की सियासत में डॉ. सतीश पूनिया का नाम एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है. चुनावी राजनीति में उतार-चढ़ाव और विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद संगठन के मोर्चे पर लगातार सक्रिय रहे पूनिया को राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना उनके राजनीतिक सफर का नया पड़ाव माना जा रहा है. भाजपा के हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया को राष्ट्रीय संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद राजस्थान भाजपा के भीतर भी उनके बढ़ते कद और प्रभाव को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं.
नई जिम्मेदारी मिलने के बाद ईटीवी भारत से से खास बातचीत में पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया. उन्होंने कहा कि पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता को सीमित दायरे से निकालकर राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देना भाजपा की कार्यकर्ता आधारित व्यवस्था और नेतृत्व के भरोसे का प्रमाण है. पूनिया ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसे पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे.
विद्यार्थी परिषद से राष्ट्रीय संगठन तक का सफर : सतीश पूनिया का राजनीतिक सफर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ और धीरे-धीरे वे भाजपा संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों तक पहुंचे. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई इसके बाद उन्हें हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य की संगठनात्मक जिम्मेदारी मिली. अब राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व मिलना उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव और पार्टी के भीतर बनी स्वीकार्यता से जोड़कर देखा जा रहा है. पूनिया खुद भी इस सफर को किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि के बजाय पार्टी के भरोसे और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम मानते हैं.
चुनावी हार ने रोका नहीं, बल्कि सिखाया : सतीश पूनिया के राजनीतिक सफर में कई उतार-चढ़ाव आए. विधानसभा चुनाव में मिली हार उनके लिए निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण दौर रहा, लेकिन उन्होंने इसके बाद राजनीतिक सक्रियता कम नहीं होने दी. इसके उलट संगठन में अपनी भूमिका निभाते रहे. पूनिया ने बातचीत में चुनावी हार को लेकर कहा कि हार किसी भी व्यक्ति को निराश करती है, लेकिन यही समय सीखने और खुद को मजबूत करने का भी होता है. पूनिया का मानना है कि राजनीति में सफलता के लिए केवल परिश्रम ही नहीं, बल्कि धैर्य और संयम भी जरूरी है. उन्होंने पुराने नेताओं से मिले अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि परिश्रम सबसे बड़ी ताकत है और संयम दूसरी बड़ी ताकत. यही वजह है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी संगठन के प्रति अपनी सक्रियता जारी रखी.
युवाओं को दिया धैर्य और निरंतर मेहनत का संदेश : पूनिया ने युवाओं के लिए भी अपने राजनीतिक अनुभव से जुड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया. उन्होंने कहा कि राजनीति में हर व्यक्ति तत्काल परिणाम की उम्मीद करता है, लेकिन संगठनात्मक जीवन में धैर्य रखना बेहद जरूरी है. उनके मुताबिक कार्यकर्ता को किसी पद या तत्काल सफलता के लिए काम नहीं करना चाहिए. लगातार मेहनत करते रहना चाहिए. समय के साथ पार्टी कार्यकर्ता के काम को पहचानती है और उसकी भूमिका बढ़ती है. पूनिया का यह बयान उनकी मौजूदा राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. विधानसभा चुनाव की हार के बाद भी संगठन में लगातार सक्रिय रहना और अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिलना उनके इसी राजनीतिक दृष्टिकोण का उदाहरण माना जा रहा है.
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हरियाणा का अनुभव बना अहम पड़ाव : हरियाणा में भाजपा संगठन की जिम्मेदारी संभालने के अनुभव को भी पूनिया अपने राजनीतिक सफर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा को केवल चुनावी राजनीति के लिहाज से देखने के बजाय संगठन के कामकाज को समझने की एक बड़ी प्रयोगशाला और केस स्टडी के तौर पर रही. जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हों, तब संगठन किस तरह अपनी रणनीति तैयार करता है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करता है और जमीनी स्तर पर काम करते हुए परिणाम हासिल करता है. हरियाणा का अनुभव इस लिहाज से महत्वपूर्ण रहा.
जातीय पहचान से आगे बढ़ने की कोशिश : राजस्थान की राजनीति में सतीश पूनिया की पहचान को लंबे समय से जाट और ओबीसी सामाजिक समीकरणों के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है. उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता और सामाजिक आधार को लेकर भाजपा के भीतर भी कई बार चर्चा होती रही है, लेकिन राष्ट्रीय संगठन में नई भूमिका मिलने के बाद पूनिया ने अपनी राजनीति को किसी एक जातीय पहचान तक सीमित रखने के बजाय भाजपा की व्यापक विचारधारा पर जोर दिया.
उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य हर व्यक्ति और हर वर्ग तक पहुंचना है. पूनिया का कहना है कि राजनीति को जाति, पंथ, कौम या मजहब के आधार पर सीमित करने के बजाय समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना जरूरी है. संगठन की ताकत तभी बढ़ती है, जब पार्टी का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे. पूनिया सपष्ट किया कि उन्हें केवल किसी एक सामाजिक वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उनकी प्राथमिकता संगठन के विस्तार, सामाजिक समरसता और पार्टी को व्यापक आधार देने की है.
राजस्थान में फिर क्यों चर्चा में आया 'पूनिया फैक्टर'? : राजस्थान भाजपा में सतीश पूनिया का प्रभाव केवल किसी एक पद तक सीमित नहीं रहा है. प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल हो या विपक्ष में रहते हुए संगठन को मजबूत करने की भूमिका उन्होंने पार्टी के भीतर एक मजबूत संगठनात्मक पहचान बनाई. अब राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद राजस्थान की राजनीति में उनके प्रभाव को नए सिरे से देखा जा रहा है. खासतौर पर पंचायत और निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच भाजपा के लिए संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय रखना, कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाना और अलग-अलग सामाजिक वर्गों के बीच पार्टी की पहुंच मजबूत करना महत्वपूर्ण चुनौती है.
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पद नहीं, पार्टी के लिए काम : नई जिम्मेदारी पर पूनिया ने कहा कि संगठन में पद स्थायी नहीं होते, लेकिन कार्यकर्ता की जिम्मेदारी स्थायी होती है. पार्टी कार्यकर्ता को परिस्थितियों और संगठन की आवश्यकता के अनुसार अपनी भूमिका निभानी चाहिए. राजस्थान भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से लेकर हरियाणा के संगठनात्मक प्रभारी और अब राष्ट्रीय संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तक पहुंचना राजनीतिक सफर में एक महत्वपूर्ण बदलाव है. पूनिया ने कहा कि यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की हार के बाद भी सक्रिय राजनीति और संगठन से दूरी नहीं बनाई. संगठन में लगातार काम करते रहे और हरियाणा की जिम्मेदारी निभाते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व का भरोसा बनाए रखा.