जूली के सवाल पर चतुर्वेदी बोले- विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है

वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: प्रदेश में भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरे होने के साथ ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. एक ओर सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार की नीतियों और आर्थिक स्थिति पर सवाल उठा रहा है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि भजनलाल सरकार के कार्यकाल में राजस्थान पर कर्ज और बढ़ा है. उनके इस बयान पर वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पलटवार किया है. जानिए अरुण चतुर्वेदी ने क्या कहा ? : उदयपुर दौरे पर पहुंचे अरुण चतुर्वेदी ने बुधवार को ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि टीकाराम जूली ने न तो राज्य सरकार का बजट पढ़ा है और न ही राजस्थान की वास्तविक आर्थिक स्थिति को समझा है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में जब भाजपा की सरकार बनी थी, तब राज्य की आर्थिक स्थिति घाटे में थी, लेकिन भाजपा सरकार सरप्लस बजट देकर गई थी. इसके बाद कांग्रेस शासन में एक बार फिर राज्य की अर्थव्यवस्था घाटे में चली गई. चतुर्वेदी ने दावा किया कि वर्तमान भजनलाल सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ काम कर रही है और संसाधनों में लगातार वृद्धि की जा रही है. काम और विपक्ष के सवालों का जवाब, सुनिए चतुर्वेदी का जवाब... (ETV Bharat Udaipur) टीकाराम जूली पर पलटवार : अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट में राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय बढ़ने की बात सामने आई है. यह रिपोर्ट सरकार की नहीं, बल्कि स्वतंत्र एजेंसियों की है, जो इस बात का प्रमाण है कि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है और तथ्यों से दूर बयान दे रहा है.