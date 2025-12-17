जूली के सवाल पर चतुर्वेदी बोले- विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है
अरुण चतुर्वेदी का पलटवार. कहा- जूली ने न तो सरकार का बजट पढ़ा है और न ही राजस्थान की वास्तविक आर्थिक स्थिति को समझा है.
Published : December 17, 2025 at 3:08 PM IST
उदयपुर: प्रदेश में भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरे होने के साथ ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. एक ओर सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार की नीतियों और आर्थिक स्थिति पर सवाल उठा रहा है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि भजनलाल सरकार के कार्यकाल में राजस्थान पर कर्ज और बढ़ा है. उनके इस बयान पर वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पलटवार किया है.
जानिए अरुण चतुर्वेदी ने क्या कहा ? : उदयपुर दौरे पर पहुंचे अरुण चतुर्वेदी ने बुधवार को ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि टीकाराम जूली ने न तो राज्य सरकार का बजट पढ़ा है और न ही राजस्थान की वास्तविक आर्थिक स्थिति को समझा है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में जब भाजपा की सरकार बनी थी, तब राज्य की आर्थिक स्थिति घाटे में थी, लेकिन भाजपा सरकार सरप्लस बजट देकर गई थी. इसके बाद कांग्रेस शासन में एक बार फिर राज्य की अर्थव्यवस्था घाटे में चली गई. चतुर्वेदी ने दावा किया कि वर्तमान भजनलाल सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ काम कर रही है और संसाधनों में लगातार वृद्धि की जा रही है.
टीकाराम जूली पर पलटवार : अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट में राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय बढ़ने की बात सामने आई है. यह रिपोर्ट सरकार की नहीं, बल्कि स्वतंत्र एजेंसियों की है, जो इस बात का प्रमाण है कि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है और तथ्यों से दूर बयान दे रहा है.
ईआरसीपी परियोजना और यमुना जल समझौते को लेकर चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस वर्षों तक राजनीति करती रही, लेकिन भजनलाल सरकार ने आर्थिक प्रबंधन के आधार पर इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया है. इसी तरह यमुना जल को लेकर 50 साल तक केवल राजनीति हुई, जबकि मौजूदा सरकार के आने के बाद इस पर काम शुरू हुआ है और डीपीआर तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य बुनियादी क्षेत्रों में सरकार ने ठोस काम किया है.
अरुण चतुर्वेदी ने दी चुनौती : अरुण चतुर्वेदी ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस ईमानदार है तो विधानसभा में दो दिन का विशेष सत्र बुलाकर बहस कराई जाए. इसमें पिछली कांग्रेस सरकार के 5 साल और वर्तमान सरकार के दो साल के कार्यों की तुलना हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने कहा कि पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान जैसे बड़े आयोजन कर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है.
मनरेगा का नाम बदलने पर बोले : मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) का नाम बदलने के मुद्दे पर चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा से जुड़ी नीतियों में कई बदलाव किए हैं. उनके लिए नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार मनरेगा में समय पर भुगतान और स्थायी विकास से जुड़े कार्यों पर फोकस कर रही है. अधिक से अधिक ग्रामीण लोगों को रोजगार देने का काम किया जा सके. चतुर्वेदी ने कहा कि उनके लिए नाम महत्वपूर्ण हो सकता है, हमारे लिए काम महत्वपूर्ण है.