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Exclusive : दीपावली से पहले बड़ी सौगात, तीन लाख घरों पर निशुल्क लगेंगे सोलर प्लांट, 27 जिलों में किसानों को दिन में बिजली

ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दीपावली से पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह बड़ी खबर है. प्रदेशभर के ऐसे तीन लाख उपभोक्ताओं के घर सौर ऊर्जा से रोशन होंगे. जिन्हें अभी तक 100 यूनिट निशुल्क बिजली मिल रही थी. सोलर प्लांट लगने के बाद उन्हें 150 यूनिट बिजली निशुल्क मिलने लगेगी. दरअसल, राजस्थान सरकार डिस्कॉम के जरिए मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर प्लांट लगवाएगी. खास बात यह है कि इसके लिए उपभोक्ताओं को एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा.

केंद्र सरकार देगी सब्सिडी, डिस्कॉम देंगे बाकि रकम : सोलर प्लांट लगवाने पर पीएम सूर्यघर योजना के तहत केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलती है और बची हुई रकम डिस्कॉम की ओर से वहन की जाएगी. वहीं, अब तक उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी. उन्हें 150 यूनिट बिजली फ्री मिलने लगेगी. वहीं, पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान में 5500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. जिससे 27 जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है. सरकार का लक्ष्य 2027 तक सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने का है.

ऊर्जा मंत्री से ईटीवी भारत की खास बातचीत, सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur) 150 यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलेगी : ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा, हर घर को सौर ऊर्जा से रोशन करने के लिए केंद्र सरकार की पीएम सूर्यघर योजना चल रही है. जिसमें राजस्थान सरकार को तीन लाख घरों पर सोलर प्लांट लगवाने का टारगेट मिला है. इस योजना के तहत राजस्थान सरकार उन बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर प्लांट निशुल्क लगवाएगी, जो मुख्यमंत्री निशुल्क योजना में पंजीकृत हैं. पढ़ें : डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की मजबूती से मजबूत होगा ऊर्जा तंत्र, स्मार्ट मीटरिंग के बाद अब स्मार्ट ग्रिड पर जोर 1.1 किलोवाट के सोलर प्लांट निशुल्क लगेंगे : उनके घरों पर 1.1 किलोवाट के सोलर प्लांट निशुल्क लगाए जाएंगे. अभी ऐसे उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निशुल्क मिलती है. सोलर प्लांट लगने के बाद उन उपभोक्ताओं को 150 यूनिट बिजली फ्री मिलने लगेगी. 150 यूनिट उपभोग तक उनका बिजली का बिल शून्य होगा. ऐसे में उपभोक्ताओं के न केवल बिना कोई खर्चा किए घर की छत पर सोलर प्लांट लग जाएगा, बल्कि हर महीने मिलने वाली निशुल्क बिजली के यूनिट भी बढ़ जाएंगे. अभी 100 यूनिट बिजली निशुल्क मिल रही है. प्लांट लगने के बाद 150 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी. 10 साल तक मेंटिनेंस करना होगा : उन्होंने बताया कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में एक-एक लाख घरों में सोलर प्लांट लगवाने का टारगेट दिया गया है. इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी गई है. टेंडर में सोलर प्लांट लगवाने के साथ ही 10 साल तक के मेंटिनेंस की शर्त भी जोड़ी गई है. उन्होंने बताया कि इसके लिए उपभोक्ताओं को एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा. पीएम सूर्यघर योजना के तहत 1.1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाने पर 33 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी. प्लांट लगवाने की बाकि रकम डिस्कॉम की ओर से वहन की जाएगी.