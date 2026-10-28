Exclusive : दीपावली से पहले बड़ी सौगात, तीन लाख घरों पर निशुल्क लगेंगे सोलर प्लांट, 27 जिलों में किसानों को दिन में बिजली

Exclusive : दीपावली से पहले बड़ी सौगात, तीन लाख घरों पर निशुल्क लगेंगे सोलर प्लांट, 27 जिलों में किसानों को दिन में बिजली
ऊर्जा मंत्री ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा- 2027 तक सभी जिलों में किसानों को देंगे दिन में बिजली. विकास व्यास की रिपोर्ट...
Published : October 28, 2026 at 5:35 PM IST
जयपुर: दीपावली से पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह बड़ी खबर है. प्रदेशभर के ऐसे तीन लाख उपभोक्ताओं के घर सौर ऊर्जा से रोशन होंगे. जिन्हें अभी तक 100 यूनिट निशुल्क बिजली मिल रही थी. सोलर प्लांट लगने के बाद उन्हें 150 यूनिट बिजली निशुल्क मिलने लगेगी. दरअसल, राजस्थान सरकार डिस्कॉम के जरिए मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर प्लांट लगवाएगी. खास बात यह है कि इसके लिए उपभोक्ताओं को एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा.
केंद्र सरकार देगी सब्सिडी, डिस्कॉम देंगे बाकि रकम : सोलर प्लांट लगवाने पर पीएम सूर्यघर योजना के तहत केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलती है और बची हुई रकम डिस्कॉम की ओर से वहन की जाएगी. वहीं, अब तक उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी. उन्हें 150 यूनिट बिजली फ्री मिलने लगेगी. वहीं, पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान में 5500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. जिससे 27 जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है. सरकार का लक्ष्य 2027 तक सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने का है.
150 यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलेगी : ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा, हर घर को सौर ऊर्जा से रोशन करने के लिए केंद्र सरकार की पीएम सूर्यघर योजना चल रही है. जिसमें राजस्थान सरकार को तीन लाख घरों पर सोलर प्लांट लगवाने का टारगेट मिला है. इस योजना के तहत राजस्थान सरकार उन बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर प्लांट निशुल्क लगवाएगी, जो मुख्यमंत्री निशुल्क योजना में पंजीकृत हैं.
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1.1 किलोवाट के सोलर प्लांट निशुल्क लगेंगे : उनके घरों पर 1.1 किलोवाट के सोलर प्लांट निशुल्क लगाए जाएंगे. अभी ऐसे उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निशुल्क मिलती है. सोलर प्लांट लगने के बाद उन उपभोक्ताओं को 150 यूनिट बिजली फ्री मिलने लगेगी. 150 यूनिट उपभोग तक उनका बिजली का बिल शून्य होगा. ऐसे में उपभोक्ताओं के न केवल बिना कोई खर्चा किए घर की छत पर सोलर प्लांट लग जाएगा, बल्कि हर महीने मिलने वाली निशुल्क बिजली के यूनिट भी बढ़ जाएंगे. अभी 100 यूनिट बिजली निशुल्क मिल रही है. प्लांट लगने के बाद 150 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी.
10 साल तक मेंटिनेंस करना होगा : उन्होंने बताया कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में एक-एक लाख घरों में सोलर प्लांट लगवाने का टारगेट दिया गया है. इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी गई है. टेंडर में सोलर प्लांट लगवाने के साथ ही 10 साल तक के मेंटिनेंस की शर्त भी जोड़ी गई है. उन्होंने बताया कि इसके लिए उपभोक्ताओं को एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा. पीएम सूर्यघर योजना के तहत 1.1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाने पर 33 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी. प्लांट लगवाने की बाकि रकम डिस्कॉम की ओर से वहन की जाएगी.
उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहले चरण में तीन लाख उपभोक्ताओं को चिह्नित किया गया है, जो मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड हैं और जिनका बिजली उपभोग 150 यूनिट से कम है. पहले चरण में ऐसे उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे. ऐसे घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए मार्च 2027 तक का लक्ष्य तय किया गया है. पहले जयपुर डिस्कॉम में और फिर जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे. इस योजना पर करीब 60 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.
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3.50 लाख किसानों को दिन में बिजली : उन्होंने कहा कि कुसुम योजना के ए और सी कॉम्पोनेन्ट के तहत लगे सोलर प्लांट से 5500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. जिसके 3.50 लाख किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली दी जा रही है. उन्होंने कहा, आज 27 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है. आने वाले दिनों में कुसुम योजना के तहत और सोलर प्लांट लगाए जाने प्रस्तावित हैं. जिससे इस योजना के तहत सोलर प्लांट से बिजली का उत्पादन बढ़ेगा और 2027 तक सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली मुहैया करवाई जाएगी.
प्रदेश में तीन लाख घरों में निशुल्क लगेंगे रूफटॉप सोलर प्लांट :
- मुख्यमंत्री निशुल्क योजना में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा.
- ऐसे 3 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर लगेंगे 1.1 किलोवाट के सोलर प्लांट.
- 1.1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाने के लिए उपभोक्ताओं को नहीं देना पड़ेगा एक रुपया.
- पीएम सूर्यघर योजना में केंद्र सरकार से मिलती है 33 हजार रुपए की सब्सिडी.
- बाकि रकम का भुगतान डिस्कॉम करेंगे, 100 की बजाए 150 यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलेगी.
- तीन डिस्कॉम में एक-एक लाख घरों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर प्लांट.
अभी 3.50 लाख किसानों को दिन में मिल रही सिंचाई के लिए बिजली :
- कुसुम योजना के कॉम्पोनेन्ट ए और सी में सोलर प्लांट इंस्टालेशन में राजस्थान अग्रणी राज्य.
- इस योजना में 5500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा सौर ऊर्जा से.
- जिससे 3.50 लाख किसानों को दिन में मिल रही सिंचाई के लिए बिजली.
- आगामी दिनों में कुसुम योजना में बढ़ाई जाएगी सोलर प्लांट लगवाने की गति.
- सरकार का लक्ष्य 2027 तक सभी जिलों में किसानों को दिन में मिले सिंचाई की बिजली.
- अभी 27 जिलों में किसानों को दिन में मिल रही है सिंचाई के लिए बिजली.