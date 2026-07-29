ETV Bharat के पत्रकार विनीत कुमार गुप्ता को '40 अंडर 40' अवार्ड से उप मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित
विनीत कुमार गुप्ता ने कहा कि यह उपलब्धि केवल उनकी नहीं, बल्कि जनता के विश्वास, ETV Bharat की पूरी टीम के सहयोग का परिणाम है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 3:31 PM IST
लखीमपुर खीरी : ETV भारत के जिला संवाददाता विनीत कुमार गुप्ता को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए समाचार4मीडिया के प्रतिष्ठित '40 अंडर 40 अवार्ड' से सम्मानित किया गया है. नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया. समारोह में मीडिया जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं.
दरअसल, '40 अंडर 40' सम्मान देशभर के 40 वर्ष से कम आयु के केवल 40 प्रतिभाशाली पत्रकारों को दिया जाता है. चयन जूरी पैनल द्वारा पत्रकारों की रिपोर्टिंग, जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर प्रभाव, पेशेवर कार्यशैली और साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है.
ETV Bharat में जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत विनीत कुमार गुप्ता ने बीते वर्षों में लखीमपुर खीरी में कई शानदार स्टोरी की, जो की चर्चाओं में रहीं. इनमें 'यूपी के 40 गांवों के 4112 लोगों पर दर्ज वन विभाग के मुकदमे', रात में पुलिस गश्त का रियलिटी चेक, ग्रंट नंबर-12 गांव पर मंडराता अस्तित्व का संकट, धौरहरा का आंगनबाड़ी केंद्र बना प्रदेश के लिए मिसाल, धौरहरा की हाट बाजार की बदहाली और मोतीपुर गौशाला से महिलाओं को मिला रोजगार जैसी खबरें प्रमुख रहीं.
बता दें कि इनमें बीते 8 नवंबर 2025 को 40 गांवों के 4112 ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमों से जुड़ी खोजी रिपोर्ट को सबसे अधिक सराहना मिली थी. इस खबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था और मामले में टीम गठित कर जांच के आदेश दिए थे. इस रिपोर्ट के लिए ETV Bharat ने भी उन्हें प्रशस्ति पत्र और प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया था.
विनीत कुमार गुप्ता ने कहा कि यह उपलब्धि केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि लखीमपुर खीरी की जनता के विश्वास, ETV Bharat की पूरी टीम, अपने संपादकों, माता-पिता, परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के सहयोग का परिणाम है. उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें जनहित, निष्पक्षता और तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति और अधिक जिम्मेदार बनाता है. आगे भी वे समाज से जुड़े मुद्दों को पूरी ईमानदारी और निर्भीकता से उठाते रहेंगे. उन्होंने सम्मान के लिए समाचार4मीडिया, जूरी पैनल और आयोजन समिति का भी आभार व्यक्त किया.
वहीं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह युवा पत्रकार अपनी नई सोच और ऊर्जा के कारण जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरों को कवर करते हैं, इससे सरकार को भी सहायता मिलती है और लोगों को समाधान मिलता है, क्योंकि जनसरोकार से जुड़ी हुई खबरों पर सरकार तत्काल संज्ञान लेती है.
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