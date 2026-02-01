झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी, जानिए खास मुलाकात में जैक सचिव ने क्या कहा?
झारखंड में 3 फरवरी से शुरू हो रहे मैट्रिक-इंटर परीक्षा को लेकर जैक सचिव जयंत कुमार मिश्र ने ईटीवी भारत से जानकारी साझा की.
Published : February 1, 2026 at 4:51 PM IST
रांची: झारखंड में 3 फरवरी से मैट्रिक-इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है. जैक बोर्ड ने इस परीक्षा को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली है. 23 फरवरी तक मैट्रिक और इंटर की एक साथ हो रही इस परीक्षा में 7.48 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं. ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा से जैक सचिव जयंत कुमार मिश्र ने खास बातचीत में कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित होने का दावा किया है.
माध्यमिक एग्जाम में 4 लाख और इंटरमीडिएट परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल
उन्होंने बताया कि माध्यमिक परीक्षा में 4 लाख 23 हजार 861 और इंटरमीडिएट परीक्षा में 3 लाख 24 हजार 321 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट विज्ञान परीक्षा में 90,579, वाणिज्य में 21,195 और कला संकाय में 2,12,547 परीक्षार्थी शामिल होंगे. मैट्रिक परीक्षा के लिए राज्यभर में 1,232 और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कल 757 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.
कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध
ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में जैक सचिव जयंत कुमार मिश्र ने कहा कि पिछले साल कुछ प्रश्न पत्र लीक होने का मामला आया था, जिसे ध्यान में रखते हुए इस बार पर्याप्त और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जिला स्तर पर कोषागार से प्रश्न पत्र की निकासी परीक्षा केंद्रों तक के लिए पर्याप्त चौकसी बरती जाएगी.
23 फरवरी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र
सभी जिलों के उपायुक्त को जैक की ओर से दिशा निर्देश भेजे जा चुके हैं और सभी प्रकार की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए समीक्षा की गई है. नगर निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी को होने वाली परीक्षा को लेकर बने संशय पर जवाब देते हुए जैक सचिव ने बताया कि इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा गया है. आयोग के जवाब के बाद, इस पर जल्द निर्णय जैक द्वारा लिया जाएगा. उन्होंने इस परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों से तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षा देने की अपील की है.
ये भी पढ़ें- JAC Matric-Inter Exam 2023:जैक मैट्रिक-इंटर परीक्षा 14 मार्च से, प्रश्नों को समझने के लिए परिक्षार्थियों को मिलेगा 15 मिनट अतिरिक्त समय
झारखंड में बिना एग्जाम दिए ही छात्रा ने पास कर ली 10वीं की परीक्षा, शिक्षा विभाग पर उठे सवाल
43 साल की उम्र में पिता ने पास की 10वीं की परीक्षा, बेटा दो सब्जेक्ट में फेल