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Safe Parks Save Lives: सुकून का कोना बना खतरे का अड्डा, बदहाली से जूझ रहा जयपुर का पौण्ड्रिक उद्यान

जयपुर के प्रसिद्ध पौण्ड्रिक उद्यान की बदहाली नागरिकों की चिंता का विषय बन गई है. जयपुर से अंकुर जाकड़ की ग्राउंड रिपोर्ट.

SAFE PARKS SAVE LIVES
SAFE PARKS SAVE LIVES (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 7:36 AM IST

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Updated : May 26, 2026 at 8:51 AM IST

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जयपुर: आधुनिक शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में पार्क और उद्यान केवल हरियाली के टुकड़े नहीं रह गए हैं. वे अब मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक व्यायाम, सामाजिक जुड़ाव और बच्चों के बचपन के लिए जरूरी स्थान बन चुके हैं. सुबह की ठंडी हवा में टहलते बुजुर्ग, योगासन करती महिलाएं, खिलखिलाते बच्चे और शाम को परिवार के साथ समय बिताने वाले लोग, ये दृश्य किसी भी शहर के स्वस्थ सामाजिक ताने-बाने की पहचान होते हैं.

लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे शहरों के ये हरे-भरे स्थान वास्तव में सुरक्षित, सुव्यवस्थित और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप हैं? इसी सवाल को लेकर ईटीवी भारत की टीम जयपुर के सबसे पुराने और बड़े उद्यानों में शुमार पौण्ड्रिक उद्यान पहुंची. यहां की तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है. करीब 1.6 हेक्टेयर यानी 16 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में फैला यह उद्यान आसपास की लगभग एक लाख की आबादी के लिए एकमात्र बड़ा सार्वजनिक खुला स्थान है, लेकिन इसकी बदहाली देखकर किसी भी जिम्मेदार नागरिक का दिल दुख जाता है.

जयपुर का पौण्ड्रिक उद्यान (वीडियो ईटीवी भारत)

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बंद पड़ा है फाउंटेन: प्रवेश द्वार पर ही उद्यान की बदहाली साफ नजर आती है. मुख्य द्वार के सामने बना सुंदर फाउंटेन अब बंद पड़ा है. स्थानीय लोगों के अनुसार इसे कभी-कभार ही चलाया जाता है. गर्मियों के मौसम में जब पानी के फव्वारे न सिर्फ उद्यान की खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि आसपास की गर्म हवा को ठंडक भी प्रदान करते हैं, वहां यह फाउंटेन अब सिर्फ एक निष्क्रिय शोपीस बनकर रह गया है. फाउंटेन के चारों ओर जमा गंदगी और सूखी पत्तियां इसकी उपेक्षा की कहानी बयां करती हैं.

Safe Parks Save Lives
जयपुर का पौण्ड्रिक उद्यान (ETV Bharat GFX)

बच्चों का खेल मैदान अब खतरे से भरा: उद्यान के अंदर कुछ कदम आगे बढ़ते ही बच्चों का खेल क्षेत्र आता है. यहां झूलों, फिसलपट्टी और सी-सॉ की व्यवस्था है, लेकिन उनकी हालत देखकर अभिभावक सकते में आ जाते हैं. कई झूले पूरी तरह टूट चुके हैं. कुछ के लोहे बाहर निकले हुए हैं, तो कुछ झूले इतने असंतुलित हैं कि उन पर चढ़ना ही जोखिम भरा है.

Safe Parks Save Lives
पौण्ड्रिक उद्यान की बदहाली (ETV Bharat GFX)

तालकटोरा क्षेत्र की रहने वाले कमलेश सोनी अपनी दो छोटी बेटियों के साथ उद्यान आए थे. उन्होंने बताया, “यह पार्क हमारे इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. सुबह-शाम सैकड़ों बच्चे यहां खेलने आते हैं, लेकिन हर बार हम डरते हैं. फिसलपट्टी टूटी हुई है, सी-सॉ का एक हिस्सा पूरी तरह उखड़ गया है. बच्चे खेलने के लिए उतावले रहते हैं, लेकिन हम उन्हें रोकते हैं. ये झूले अब मरम्मत नहीं, बल्कि पूरी तरह बदलने की मांग कर रहे हैं.” बच्चों के खेलने के क्षेत्र में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नजर नहीं आती. न तो कोई गद्देदार फर्श है और न ही कोई सुरक्षा दीवार. छोटी-छोटी चोटें आम बात हो गई हैं. कई अभिभावक बताते हैं कि वे बच्चों को अब अकेले छोड़ने से भी डरते हैं.

Safe Parks Save Lives
लोगों ने दिए ये सुझाव (ETV Bharat GFX)

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वॉकिंग ट्रैक की हालत खराब: उद्यान का वॉकिंग ट्रैक, जो बुजुर्गों और युवाओं दोनों के लिए सबसे लोकप्रिय हिस्सा होना चाहिए, उसकी स्थिति सबसे खराब है. जगह-जगह टाइलें उखड़ी हुई हैं, गड्ढे बने हुए हैं और किनारे टूटे पड़े हैं. स्थानीय निवासी विक्की चौधरी रोज सुबह यहां वॉक करने आते हैं. वे कहते हैं कि सुबह 5 बजे से ही यहां बुजुर्गों की अच्छी खासी भीड़ लग जाती है, लेकिन ट्रैक की हालत देखकर उनका दिल टूट जाता होगा.

बंद पड़ा फाउंटेन
बंद पड़ा फाउंटेन (ETV Bharat Jaipur)

युवा तो बचकर निकल जाते हैं, पर बुजुर्गों के लिए हर कदम पर गिरने का खतरा रहता है. कई बार लोग फिसलकर गिर चुके हैं. घुटने और कमर में चोट लगने की शिकायतें आम हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बुजुर्गों के लिए नियमित वॉकिंग बहुत जरूरी होती है, लेकिन अगर ट्रैक ही अनसुरक्षित हो तो स्वास्थ्य सुधारने की जगह नुकसान पहुंचाने वाला बन जाता है.

सफाई व्यवस्था का सच: उद्यान में सफाई की स्थिति बेहद खराब है. बैठने वाली बेंचों में से कई टूट चुकी हैं. पत्थर की पट्टियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं. जगह-जगह सूखे पत्ते, प्लास्टिक की थैलियां और कचरा बिखरा पड़ा है. एक 68 वर्षीय बुजुर्ग रामप्रकाश शर्मा ने बताया कि पहले यहां गर्मियों में फाउंटेन नियमित चलता था, पानी की व्यवस्था अच्छी थी. अब सब बंद पड़ा रहता है. सफाई कर्मचारी दिन में एक बार भी ठीक से नहीं आते.

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पार्क में टहलते आवारा डॉग्स
पार्क में टहलते आवारा डॉग्स (ETV Bharat Jaipur)

आवारा डॉग्स का बढ़ता आतंक: पार्क में सबसे बड़ी समस्या स्ट्रीट डॉग्स की है. उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. कुछ लोग नियमित रूप से यहां डॉग्स को रोटी और बिस्किट खिलाते हैं, जिससे वे उद्यान को अपना ठिकाना बना चुके हैं. स्थानीय महिलाएं बताती हैं कि शाम को बच्चों के साथ आना अब मुश्किल हो गया है. कई बार डॉग बाइटिंग की घटनाएं हो चुकी हैं. एक महिला ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि “मेरी 7 साल की बेटी को डॉग ने पीछा किया था. वह डर के मारे चीख पड़ी, अब वह पार्क आने से मना करती है.”

महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल: महिलाओं के लिए पौण्ड्रिक उद्यान अब डर का माहौल बन गया है. यहां कोई स्थायी सुरक्षा गार्ड नहीं रहता. शाम ढलते ही असामाजिक तत्व इकट्ठा हो जाते हैं. चेन स्नैचिंग, मोबाइल छीनने और खुलेआम नशे की घटनाएं आम हो गई हैं. एक स्थानीय व्यक्ति ने अपनी बेटी के साथ हुई मोबाइल छीने जाने की घटना का जिक्र किया. उन्होंने कहा, “मेरी बेटी शाम को दोस्तों के साथ आई थी. अचानक दो लड़के आए और मोबाइल छीनकर भाग गए। यहां रोशनी भी कम है.”

टूटे झूलों पर खेलते बच्चे
टूटे झूलों पर खेलते बच्चे (ETV Bharat Jaipur)

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केयरटेकर की मजबूरी: उद्यान के केयरटेकर-कम-गार्ड राजू अपनी मजबूरी बयां करते हैं. वे कहते हैं, “नशा करने वालों को रोकने पर वे गाली-गलौज करते हैं, धमकियां देते हैं. कई बार हाथापाई भी हो जाती है. हम पुलिस में शिकायत करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती. टूटी बेंचें हमने हटा दी हैं, लेकिन नई बेंचें अभी तक नहीं लगाई गईं.”

पुराने पेड़ और खुले बिजली तार: उद्यान में कई बड़े पुराने पेड़ दीवारों की ओर झुक गए हैं. हाल ही में आए तेज अंधड़ में तीन-चार पेड़ गिर गए थे. गनीमत रही कि रात का समय था. इसके अलावा स्ट्रीट लाइट के पास कई जगह खुले बिजली के तार लटक रहे हैं, जो बारिश में जानलेवा साबित हो सकते हैं.

खुले वायर और जर्जर स्ट्रीट लाइट जंक्शन बॉक्स
खुले वायर और जर्जर स्ट्रीट लाइट जंक्शन बॉक्स (ETV Bharat Jaipur)

पौण्ड्रिक उद्यान केवल एक उद्यान नहीं है. यह हजारों परिवारों की दिनचर्या, स्वास्थ्य और खुशियों से जुड़ा है. बच्चे यहां खेलकर बचपन जीते हैं, बुजुर्ग स्वास्थ्य बनाए रखते हैं और महिलाएं सामाजिक जुड़ाव का अनुभव करती हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता ने इसे डर और बदहाली का केंद्र बना दिया है. नगर निगम को अब जिम्मेदारी लेनी होगी. झूलों की मरम्मत, ट्रैक की दुरुस्ती, नियमित सफाई, सुरक्षा गार्ड की तैनाती, डॉग की समस्या का समाधान, शौचालय की बेहतर व्यवस्था और पेड़ों की छंटाई, ये सभी कार्य तुरंत शुरू किए जाने चाहिए.

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Last Updated : May 26, 2026 at 8:51 AM IST

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