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फरीदाबाद में 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते ईटीओ सुरेंद्र पूनिया गिरफ्तार, ट्रक छोड़ने के बदले मांगे थे 10 लाख रुपए

हरियाणा के फरीदाबाद में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते ईटीओ सुरेंद्र पूनिया को गिरफ्तार किया गया है.

ETO Surendra Poonia arrested in Faridabad while accepting a bribe of 1 lakh rupees
फरीदाबाद में 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते ईटीओ सुरेंद्र पूनिया गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 25, 2026 at 10:15 PM IST

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फरीदाबाद : भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने फरीदाबाद में एक ईटीओ अधिकारी को कथित तौर पर एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी अधिकारी की पहचान ईटीओ सुरेंद्र पूनिया के रूप में हुई है. कार्रवाई के दौरान उसके ड्राइवर रामबाबू को भी हिरासत में लिया गया है.

10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी : जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता का स्क्रैप से भरा एक ट्रक विभागीय कार्रवाई के चलते रोका गया था. आरोप है कि ट्रक को छोड़ने के बदले ईटीओ अधिकारी की ओर से 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी. बाद में कथित तौर पर चार लाख रुपये में ट्रक छोड़ने का सौदा तय हुआ. शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने से संबंधित बातचीत की रिकॉर्डिंग एंटी करप्शन ब्यूरो को उपलब्ध कराई थी.

फरीदाबाद में 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते ईटीओ सुरेंद्र पूनिया गिरफ्तार (ETV Bharat)

एक लाख रुपए की रिश्वत ली थी : शिकायत की जांच के बाद एसीबी ने आरोपी अधिकारी को पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई. योजना के तहत शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये की रिश्वत लेकर ईटीओ के कार्यालय भेजा गया. आरोप है कि वहां अधिकारी के ड्राइवर रामबाबू ने ईटीओ सुरेंद्र पूनिया की ओर से एक लाख रुपये की रिश्वत की रकम ली. जैसे ही रिश्वत की रकम ली गई, एसीबी की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. टीम ने रिश्वत के एक लाख रुपये भी बरामद कर लिए. इसके बाद एसीबी ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है.

मामला दर्ज कर जांच शुरू : एंटी करप्शन ब्यूरो ने 25 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच एजेंसी अब रिश्वत की मांग, ट्रक को छोड़ने के लिए तय कथित रकम और इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका की भी जांच कर रही है. एसीबी की इस कार्रवाई के बाद विभागीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है. हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की पूरी तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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