ETV Bharat / state

हरियाणा में दिखेगा इथियोपिया ज्वालामुखी का असर? 5 शहरों पर चढ़ी स्मॉग की मोटी परत, जानें आप पर क्या होगा असर

Ethiopian volcano impact Haryana ( India MetSky Weather (x) )

चंडीगढ़: इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने के बाद उठा राख का विशाल गुब्बार सोमवार रात करीब 11 बजे दिल्ली पहुंच गया. मौसम विभाग के मुताबिक राख और धूल का ये बादल करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत की तरफ बढ़ रहा था. सबसे पहले ये बादल पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर से होते हुए भारत में घुसा. अब धीरे-धीरे राख ये गुब्बार दिल्ली और हरियाणा में फैल रहा है. हरियाणा पर ज्वालामुखी का असर! मौसम विभाग के मुताबिक राख का ये बादल जमीन से 25,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर है. इसलिए फिलहाल लोगों को ज्यादा खतरा नहीं है. हरियाणा में दिवाली के बाद वायु की गुणवत्ता खराब स्तर पर बनी हुई है. मौसम बदलने के साथ धीरे-धीरे इसमें सुधार हो रहा था. मौसम विभाग के मुताबिक अब इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने के बाद एक बार फिर से हरियाणा के पांच शहरों की हवा जहरीली हो गई है.