सूरजकुंड में पारंपरिक हैंडमेड लेकर पहुंचे इथियोपियन कलाकार, बोले- "घर जैसा लगता है भारत, जन्मों-जन्मों तक यहां रहने का है मन"

सुरजकूंड मेले में इथियोपियन कलाकार पहुंचे हैं, उनका कहना है कि "भारत से इतना प्यार है कि जन्मों-जन्मों तक यहां रहने की इच्छा है".

फरीदाबाद में इथियोपियन कलाकार
फरीदाबाद में इथियोपियन कलाकार
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 4, 2026 at 12:13 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में लगे सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले में अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. देश ही नहीं बल्कि विदेशी कलाकार भी अपनी कला को लेकर इस मेले में पहुंचे हुए हैं. ऐसे में इथियोपिया देश की सांस्कृतिक झलक भी यहां देखने को मिल रही है. जिसका पर्यटक काफी लुत्फ उठा रहे हैं. इथियोपिया का स्टॉल मेले में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है.

पर्यटकों को भा रहा इथियोपियन स्टॉल: स्टॉल पर आए कलाकार अपनी कला के जरिए दर्शकों का खूब मनोरंजन भी कर रहे हैं. इस स्टॉल पर इथियोपियंस का पारंपरिक हैंडमेड कपड़े, लकड़ी पर बने कलाकृति और इथियोपिया की खास कॉपी लेकर पहुंचे हैं. इतना ही नहीं, कलाकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल चुके हैं. ये कलाकार भी यहां की तरह ही हिंदी भाषा में बात करते हैं. इसके कारण यहां के लोग इनसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं.

"भारत में अपनेपन का एहसास": ईटीवी भारत की टीम से बातचीत के दौरान इथियोपिया से आई कलाकार बिलेंन ने बताया कि "दूसरी बार इस मेले में आई हूं. यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है. क्योंकि यहां का कल्चर देखने को मिलता है. वहीं, हमारे देश की जो कलाकृति है, जैसे पारंपरिक वस्त्र, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वुड आर्ट, कॉफी, डॉल, दुप्टा इत्यादि उसको लेकर हम इस मेले में पहुंचे हैं. इन सब सामानों को हमने हाथ से बनाया है. भारत के लोग इसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. यहां आकर ऐसा नहीं लगता कि किसी बाहर देश में है, बल्कि इस देश में अपनेपन की भावना दिखती है. भारत में काफी ज्यादा मान-सम्मान मिल रहा है. सबसे बड़ी बात यहां का खाना, जो बेहद स्वादिष्ट है. हिंदी बोलने की वजह से ये देश और खास और ज्यादा अपना लगता है".

इथियोपियन हस्तशिल्प वस्तुएं
इथियोपियन हस्तशिल्प वस्तुएं

"हिंदी फिल्मों से सीखी हिंदी भाषा": बिलेंन ने बताया कि हिंदी भाषा मैंने हिंदी मूवी देखकर सीखी है. क्योंकि हमारे देश में भी सिनेमा घरों में हिंदी मूवी लगती है. वहीं, हमारे देश में भी हिंदुस्तान के कई लोग रहते हैं. इंटरनेट पर भी हिंदी मूवी है तो हमने उन सब के बीच रहकर हिंदी मूवी देखकर हिंदी बोलना सीखा है. मेरा सपना था कि हम भारत आए और आज वो दिन आ गया है. हम पिछले दो सालों से भारत में आ रहे हैं.

"भारत में बसने का है मन": बिलेंन ने बताया कि "इसके अलावा, एक महीने पहले पीएम मोदी हमारे देश इथियोपिया आए थे. उस दौरान वह हम लोगों के साथ मिले थे. हमारे साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई, तो काफी अच्छा लगा था. हमने उनके स्वागत में गाना भी गाया था. यही वजह है कि अब पहले से ज्यादा भारत से हमें प्यार हो गया है. जब तक यह मेला लगेगा मैं हर बार यहां आऊंगी. हालांकि मेरा मन इस देश में बसने का भी है, लेकिन मजबूरी है बस नहीं सकती".

इथियोपियन कलाकार
इथियोपियन कलाकार

"भारत-इथियोपिया का कल्चर एक जैसा": इसके अलावा, इथियोपिया से आए एक और अन्य कलाकार हैलू मेल्कॉम ने बताया कि इंडियन कल्चर मुझे बहुत पसंद है. पहले मैं टीवी पर इंडियन कल्चर को देखा करता था और उन चीजों को मैं अब हकीकत में यहां देख रहा हूं. मुझे काफी अच्छा लगता है. इंडियन और हमारे देश का कल्चर बिल्कुल मिलते जुलते हैं. जैसे यहां पर लोग अपने माता-पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते है. इसी तरह से हम भी अपने माता-पिता के पैर को जन्नत मानते हैं. जिस तरह से भारत में लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं. वैसे हम भी अपने परिवार के साथ रहते हैं. ऐसे में दोनों देशों का कल्चर एक जैसा ही लगता है.

"जन्मों-जन्मों आना चाहूंगा भारत": हैलू ने कहा कि "बात रही हिंदी की तो हिंदी मैंने हिंदी मूवी देखकर सीखा है. ऐसे में अच्छा लगता है कि हम भारत में हैं और मैं पिछले 10 जन्मों तक चाहूंगा कि यहां आता रहूं और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है. मैं चाहूंगा कि हर बार इस देश में आता रहूं. क्योंकि इस देश से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है और इस देश की परंपरा, कला, संस्कृति, खानपान सब बहुत बढ़िया है. वहीं, यहां पर विदेशी कलाकारों को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है. हालांकि मेले के बाद जब अपने देश जाएंगे तो दुख होगा. लेकिन यादें लेकर मैं जरूर यहां के जाऊंगा और इंतजार करूंगा कि जल्दी फिर से कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें हम इंडिया आ सके"

इथियोपियन हैंडमेड
इथियोपियन हैंडमेड

भारतीयों को भी खूब भा रहे इथोयोपियन: वहीं, इस स्टॉल पर समान खरीदने आई अंशिका ने बताया कि "वहां का सामान काफ़ी यूनिक है, यहां के प्रोडक्ट से अलग है और यही वजह है कि मैं इस स्टॉल पर सामान खरीदने आई हूं. क्योंकि वहां का प्रोडक्ट बिल्कुल यूनिक लग रहा है और सबसे खास बात यह है कि ये हमारी भाषा में बात कर रहे हैं. यानी हिंदी में, विदेशी होते हुए भी हिंदी में बात कर रहे हैं. यह बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी और उनसे अपनी भाषा में बात कर रही हूं और सामान को लेकर मोलभाव कर रही हूं. ऐसा नहीं लग रहा है कि यह विदेशी है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि यह हमारे भारत देश से ही हैं."

